El delicado viaje del 'Tapiz de Bayeux': la joya románica francesa llega al Museo Británico
- La obra maestra medieval se expondrá en Londres hasta 2027 tras un traslado con escolta y sistema antivibración
- Realizado probablemente en Inglaterra hace 1.000 años, ha realizado el camino de vuelta para una muestra de un año
El Tapiz de Bayeux, una obra maestra del arte románico, se ha trasladado del Museo de la Tapicería de Bayeux, en Normandía, al Museo Británico de Londres 1.000 después de su creación, que muchos hisotoriadores creen que tuvo lugar, precisamente, en algún lugar Inglaterra. El operativo para preservar el bordado que data del año 1070, ha incluido medidas de seguridad extremas, un contenedor con doble protección diseñado para minimizar las vibraciones y mantener una temperatura constante de 20 ºC.
La escolta de la policía francesa ha acompañado a la obra hasta el Eurotúnel, donde ha sido entregada a las autoridades británicas para cruzar el canal de la Mancha y llegar a Londres. El protocolo de seguridad ha sido desarrollado por Inglaterra y Francia durante un año: no es para menos, la obra ha generado cerca de 2,5 millones de libras (aproximadamente 3 millones de euros) en venta de entradas para su exposición, que ya cuelga el cartel de agotadas.
El riesgo del transporte ha dado lugar a un acuerdo mediante el que el Reino Unido se compromete a indemnizar a Francia con hasta 800 millones de libras, equivalentes a 918 millones de euros, en el caso de que se produzcan daños graves.
Único en su siglo
La joya románica, bordada por mujeres inglesas en lana sobre lino y con una extensión de 70 metros, narra la toma de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, en 1066. Es considerado por historiadores y académicos del arte como imprescindible para entender la historia británica. Se trata de más de 58 escenas que culminan con la derrota y muerte del rey Haroldo II. Aparecen alrededor de 600 figuras humanas, más de 200 caballos y barcos, castillos, animales y detalles arquitectónicos.
Como elementos fundamentales encontramos el juramento de lealtad del rey Harold en Normandía, aunque más tarde rompiera su palabra, el avistamiento del cometa Halley, el desembarco de los normandos en Inglaterra y la famosa batalla de Hastings. La escena bélica es la más espectacular, con representaciones de combates cuerpo a cuerpo, estrategias militares y la muerte del rey Harold II por una flecha en el ojo.
Se entiende que Guillermo el Conquistador utilizó el tapiz para narrar sus hazañas en Inglaterra y como propaganda política, pues ponía a Harold como un usurpador traicionero.
La pieza habría sido creada por la reina Matilde en 1070, esposa de Guillermo el Conquistador, por eso en la cultura popular se le llama "Tapiz de la Reina Matilde". La versión historiográfica más aceptada considera que fue un encargo de Odo, arzobispo de Bayeux y hermano de Guillermo, para ornamentar la catedral de Bayeux el día de su consagración, el 14 de julio de 1077. Y que su elboración tuvo lugar en algún lugar de Inglaterra antes de ser trasladado a Francia.
Presente y futuro del tapiz
Tras un primer periodo de aclimatación, se expondrá en la Sainsbury Exhibition Gallery del Museo Británico desde el 11 de septiembre hasta el 11 de julio de 2027. La exposición londinense, por su parte, ha diseñado una vitrina específica para poder extenderlo en posición horizontal y continua.
Le acompañarán otros objetos relevantes de la conquista normanda: una carta de Eduardo el Confesor en la que aparecen varios personajes del tapiz, una carta de Guillermo I a los ciudadanos de Londres en 1067 o el manuscrito ilustrado de Junius II, que pudo servir de inspiración para los autores del tapiz para representar vestimentas, embarcaciones y escenas de vida cotidiana. El Gobierno británico prestará algunas piezas del ajuar funerario de Sutton Hoo, un enterramiento anglosajón de los siglos VI y VII realizado en un barco, además de dibujos del Renacimiento.
La vuelta de la pieza en 2027 coincidirá con la reapertura del Museo del Tapiz de Bayeux, con motivo del Año Europeo de los Normandos, una celebración dedicada a Guillermo el Conquistador.
Francia confirmó el préstamo en julio de 2025 durante la visita del presidente Emmanuel Macron como huésped del rey Carlos III. El intercambio se ha concebido como un estrechamiento de los lazos entre ambos países, así lo ha destacado Macron en una publicación en X. Por su parte la ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, ha anunciado la correcta llegada del tapiz y ha aprovechado para felicitar a ambos equipos por la operación. 2026 y 2027 serán ocasiones únicas para poder ver el bordado.Tras su paso por Londres y Bayeux, comenzará en 2028 una restauración indefinida.