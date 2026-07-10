El delicado viaje del 'Tapiz de Bayeux': la joya románica francesa llega al Museo Británico

El Tapiz de Bayeux, una obra maestra del arte románico, se ha trasladado del Museo de la Tapicería de Bayeux, en Normandía, al Museo Británico de Londres 1.000 después de su creación, que muchos hisotoriadores creen que tuvo lugar, precisamente, en algún lugar Inglaterra. El operativo para preservar el bordado que data del año 1070, ha incluido medidas de seguridad extremas, un contenedor con doble protección diseñado para minimizar las vibraciones y mantener una temperatura constante de 20 ºC.

La escolta de la policía francesa ha acompañado a la obra hasta el Eurotúnel, donde ha sido entregada a las autoridades británicas para cruzar el canal de la Mancha y llegar a Londres. El protocolo de seguridad ha sido desarrollado por Inglaterra y Francia durante un año: no es para menos, la obra ha generado cerca de 2,5 millones de libras (aproximadamente 3 millones de euros) en venta de entradas para su exposición, que ya cuelga el cartel de agotadas.

El riesgo del transporte ha dado lugar a un acuerdo mediante el que el Reino Unido se compromete a indemnizar a Francia con hasta 800 millones de libras, equivalentes a 918 millones de euros, en el caso de que se produzcan daños graves.

Único en su siglo La joya románica, bordada por mujeres inglesas en lana sobre lino y con una extensión de 70 metros, narra la toma de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, en 1066. Es considerado por historiadores y académicos del arte como imprescindible para entender la historia británica. Se trata de más de 58 escenas que culminan con la derrota y muerte del rey Haroldo II. Aparecen alrededor de 600 figuras humanas, más de 200 caballos y barcos, castillos, animales y detalles arquitectónicos. Como elementos fundamentales encontramos el juramento de lealtad del rey Harold en Normandía, aunque más tarde rompiera su palabra, el avistamiento del cometa Halley, el desembarco de los normandos en Inglaterra y la famosa batalla de Hastings. La escena bélica es la más espectacular, con representaciones de combates cuerpo a cuerpo, estrategias militares y la muerte del rey Harold II por una flecha en el ojo. Imagen del traslado del Tapiz de Bayeux. LOU BENOIST / POOL / AFP. Se entiende que Guillermo el Conquistador utilizó el tapiz para narrar sus hazañas en Inglaterra y como propaganda política, pues ponía a Harold como un usurpador traicionero. La pieza habría sido creada por la reina Matilde en 1070, esposa de Guillermo el Conquistador, por eso en la cultura popular se le llama "Tapiz de la Reina Matilde". La versión historiográfica más aceptada considera que fue un encargo de Odo, arzobispo de Bayeux y hermano de Guillermo, para ornamentar la catedral de Bayeux el día de su consagración, el 14 de julio de 1077. Y que su elboración tuvo lugar en algún lugar de Inglaterra antes de ser trasladado a Francia. 03.44 min El tapiz de la discordia: Francia, indignada por el préstamo de su "joya medieval más preciada"