El rey asiste en Rota al acto conmemorativo del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11S
- Le acompaña al acto la ministra de Defensa, Margarita Robles
- También inaugura un museo que muestra la historia de la relación de Rota con la base militar
El rey, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asisitido este viernes a los actos de conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada Española y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la base naval de Rota (Cádiz).
Se trata de la segunda ocasión en la que Felipe VI visita la Base Naval de Rota con motivo del 11S y también es la segunda vez que participa en una ceremonia de este tipo, tras acudir en septiembre de 2001 a un acto similar en homenaje a la víctimas de dichos atentados.
El acto ha comenzado con un desfile de la Guardia de Honor con las banderas y la interpretación de los himnos nacionales de España y Estados Unidos. Posteriormente, se ha producido un sobrevuelo sobre la base, en el que han participado helicópteros estadounidenses y españoles. Felipe VI junto con el embajador de Estados Unidos en España han realizado una ofrenda floral.
Inaguración del Espacio ‘Base Fórum’
Tras el acto homenaje, Felipe VI ha inaugurado el espacio museístico "Base Fórum", que muestra la historia de los más de 70 años de convivencia del municipio de Rota con la instalación militar.
Con unos 2.300 metros cuadrados de superficie museística, el nuevo centro, situado en las antiguas naves municipales de la avenida de la Diputación, propone al visitante un recorrido por la transformación que ha vivido Rota desde la llegada de la Base Naval y por los vínculos que durante más de siete décadas mantiene la localidad, la Armada Española y la comunidad estadounidense.
El proyecto ha reunido fotografías, documentos, objetos, recuerdos y testimonios aportados por vecinos, familias, instituciones y colectivos relacionados con Rota y la Base Naval, entre los que se incluyen elementos como un helicóptero de la Guardia Civil que prestó servicio en la Unidad Aérea de Rota, así como un camión de bomberos P-19 Airport Rescue Fire Fighting (ARFF) y un helicóptero de la Base Naval.
El recorrido aborda algunos de los principales momentos de esta historia compartida, desde los acuerdos suscritos entre España y Estados Unidos en 1953 y el comienzo de las obras de la Base en 1956 hasta la consolidación de Rota como enclave estratégico de la Armada y su actual relevancia internacional.