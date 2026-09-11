El rey asiste en Rota al acto conmemorativo del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11S

El rey, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asisitido este viernes a los actos de conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada Española y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la base naval de Rota (Cádiz).

Se trata de la segunda ocasión en la que Felipe VI visita la Base Naval de Rota con motivo del 11S y también es la segunda vez que participa en una ceremonia de este tipo, tras acudir en septiembre de 2001 a un acto similar en homenaje a la víctimas de dichos atentados.

El acto ha comenzado con un desfile de la Guardia de Honor con las banderas y la interpretación de los himnos nacionales de España y Estados Unidos. Posteriormente, se ha producido un sobrevuelo sobre la base, en el que han participado helicópteros estadounidenses y españoles. Felipe VI junto con el embajador de Estados Unidos en España han realizado una ofrenda floral.