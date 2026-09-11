Del mundo del 11S al mundo de 2026: cómo cambió la geopolítica

Ni el ascenso de China, ni el regreso de Rusia, ni la multipolaridad han sido una consecuencia directa del 11S; tampoco la crisis de las democracias, la revolución tecnológica o el cambio climático. Pero los atentados sí modificaron profundamente el rumbo de Estados Unidos y el contexto en el que esas transformaciones se produjeron. No crearon el mundo de 2026, pero cambiaron, sin duda, el camino hasta él. En septiembre de 2001, Estados Unidos parecía encontrarse en el momento culminante de su poder. La Unión Soviética había desaparecido una década antes, Washington no tenía un rival capaz de disputarle la primacía militar y económica y la globalización parecía avanzar bajo reglas diseñadas, en buena medida, por Occidente.

China crecía, pero todavía no era la potencia que hoy desafía abiertamente a Estados Unidos. Rusia estaba debilitada y trataba de recuperar estabilidad después del trauma de los años noventa. Europa confiaba en que la ampliación de la Unión Europea y de la OTAN extendería hacia el este el orden liberal que había triunfado con el final de la Guerra Fría.

Veinticinco años después, el contraste es significativo El terrorismo yihadista continúa existiendo, incluso se ha extendido a más lugares, pero ya no determina la política mundial. Afganistán ha dejado de ser el centro de la estrategia estadounidense. El califato territorial del autodenominado Estado Islámico desapareció. Al Qaeda está muy lejos de la posición que ocupaba en 2001. La gran competición estratégica vuelve a ser entre Estados y, sobre todo, entre grandes potencias y no entre Estados y actores no estatales. China es el principal competidor de Estados Unidos. Rusia ha regresado como potencia militar y revisionista. Europa vuelve a pensar en términos de guerra y defensa. La tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático y la transformación económica mundial ocupan un espacio que en 2001 apenas podía imaginarse. Miguel Ángel Ballesteros: "Nosotros no la notamos, pero tenemos la amenaza yihadista más cerca que nunca" RTVE Noticias La cuestión que se plantea un cuarto de siglo después es hasta dónde han sido los cambios consecuencia del 11S y qué parte de lo que hoy llamamos orden internacional habría ocurrido igualmente. Sin duda, algunas de las transformaciones más profundas nacieron directamente de aquel día. Otras fueron consecuencia de las decisiones adoptadas por Washington. Y otras, probablemente las más importantes para explicar el mundo de 2026, ya estaban en marcha y habrían ocurrido de todas formas. El 11S fue simultáneamente demasiado importante para reducirlo a un episodio de la historia estadounidense y demasiado limitado para convertirlo en la explicación de todo lo ocurrido desde entonces. En 2001, la pregunta estratégica que dominaba Washington era cómo responder a una organización terrorista que había conseguido golpear el corazón de la primera potencia mundial. Durante casi dos décadas, la lucha contra el terrorismo condicionó presupuestos, servicios de inteligencia, alianzas, despliegues militares, legislación, cooperación internacional y prioridades diplomáticas; y Estados Unidos libró la guerra más larga de su historia que se saldó con un fracaso y su retirada de Afganistán. En 2026, la competencia entre grandes potencias vuelve a estar en el centro de la estrategia estadounidense. China ocupa el primer lugar como desafío sistémico; Rusia continúa siendo una amenaza militar; y los conflictos regionales se leen cada vez más en función de las relaciones entre Estados. Estados Unidos ha desarrollado capacidades extraordinarias para combatir el terrorismo, pero ahora afronta un paisaje de amenazas mucho más diversificado, en el que aparecen drones, redes sociales, radicalización digital y actores violentos de procedencias distintas. En lo que resulta una ironía histórica, la guerra que comenzó para impedir que una organización terrorista alterase el orden internacional terminó ocupando buena parte de la política exterior estadounidense durante dos décadas, mientras el mundo que acabaría definiendo el siglo XXI se estaba formando en otro lugar. Equipos de rescate en búsqueda de los desaparecidos en los escombros de las Torres Gemelas días después de los atentados EPA / ANJA NIEDRINGHAUS

Afganistán e Irak, dos guerras que marcan una época Michael Cox, profesor emérito de Relaciones Internacionales de la London School of Economics, es contundente en su valoración: "El 11S cambió al propio Estados Unidos, y no para mejor". Pero matiza que no fue tanto el atentado el que produjo los efectos posteriores sino la manera en que Estados Unidos decidió responder. En 2001, Washington se veía como la potencia indispensable de un orden internacional que había demostrado su superioridad con el final de la Guerra Fría. Pero ese 11 de septiembre introdujo un elemento inesperado: la vulnerabilidad. La potencia militarmente dominante fue atacada en su interior por una organización sin territorio, sin ejército convencional y con unos recursos infinitamente inferiores a los de cualquier Estado. La respuesta estadounidense consistió en ampliar extraordinariamente la capacidad del Estado para detectar, perseguir y neutralizar amenazas. Se reorganizaron los servicios de seguridad, se multiplicó el intercambio de información, se transformaron los controles fronterizos y aeroportuarios, se desarrollaron nuevas capacidades de vigilancia y se expandió el uso de operaciones especiales y drones. Una parte de esa transformación sigue plenamente vigente. La arquitectura internacional de seguridad e inteligencia es probablemente la herencia más sólida del 11S. Afganistán sí estaba directamente relacionado con el 11S. Al Qaeda estaba allí, protegida por los talibanes, y la intervención estadounidense fue una respuesta directa al ataque. Irak fue diferente y provocó un cambio real y duradero en Oriente Medio. No había una conexión inevitable entre los atentados y la invasión de 2003. Pero la historia posterior del mundo estuvo profundamente condicionada por aquella decisión. La invasión de Irak destruyó el régimen de Sadam Husein, pero también desmanteló instituciones estatales y creó un vacío de poder que acabó alimentando una violencia sectaria devastadora. De ese entorno surgió Al Qaeda en Irak y, posteriormente, el autodenominado Estado Islámico. Emma Sky, que trabajó en Irak y dirige el International Leadership Center de Yale, es especialmente crítica con la respuesta estadounidense, sobre todo con la invasión de Irak sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "En su respuesta a los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos socavó el orden internacional basado en normas", reglas que Washington había contribuido a establecer tras la Segunda Guerra Mundial. El problema no fue solamente jurídico o diplomático. Fue geopolítico. 01.30 min Las guerras contra el terrorismo Estados Unidos había construido buena parte de su poder internacional sobre la idea de que sus alianzas, instituciones y reglas eran una extensión de su propia legitimidad. Irak mostró que el poder militar podía utilizarse para derribar un régimen, pero que la reconstrucción política de un Estado era infinitamente más compleja. El resultado fue una pérdida de confianza en el modelo de intervención occidental. Y esa pérdida de confianza no terminó con la retirada de Irak ni con la salida de Afganistán. Afganistán es el caso que mejor resume el ciclo completo. En octubre de 2001, Estados Unidos intervino para destruir la infraestructura de Al Qaeda y expulsar del poder a los talibanes. Veinte años después, abandonó el país y los talibanes regresaron a Kabul. La intervención había conseguido destruir buena parte de la estructura original de Al Qaeda y había permitido avances importantes en educación, derechos de las mujeres y oportunidades económicas. Pero no consiguió construir un Estado afgano capaz de sobrevivir sin el apoyo militar occidental. La experiencia convenció a Washington y a buena parte de Europa de que las intervenciones militares prolongadas y los proyectos de reconstrucción nacional tenían costes políticos, económicos y humanos que podían superar ampliamente sus beneficios. El concepto de nation-building quedó desacreditado. En 2026, Estados Unidos puede seguir interviniendo militarmente, pero la idea de desplegar durante veinte años enormes contingentes terrestres para reconstruir sociedades enteras resulta mucho menos aceptable que en 2001. Esa es una transformación geopolítica directamente relacionada con el 11S, porque la experiencia de Afganistán y de Irak cambió la percepción occidental de los límites de la fuerza.

Oriente Medio es donde el 11S dejó la huella más profunda Si existe una región en la que resulta imposible contar la historia de los últimos 25 años sin el 11S en un lugar central, es Oriente Medio. Fuera de esa región, los efectos fueron más limitados: procesos ya existentes fueron acelerados, retrasados o intensificados, pero pocas cosas cambiaron desde la raíz. Irak modificó el equilibrio regional. La desaparición de Sadam eliminó a uno de los principales adversarios de Irán y permitió que fuerzas políticas chiíes, próximas a Teherán, adquirieran una influencia decisiva en el nuevo Irak. Irán ganó espacio estratégico. La guerra alimentó una reacción sectaria que favoreció el crecimiento de Al Qaeda en Irak. Después, la guerra civil siria permitió que el Dáesh se expandiera a ambos lados de la frontera entre Irak y Siria. La consecuencia fue una cadena de acontecimientos que difícilmente puede separarse de la decisión estadounidense de 2003. La destrucción del Estado iraquí aumentó la influencia chií e iraní, intensificó el conflicto entre bloques suníes y chiíes, la guerra siria terminó favoreciendo el regreso de Rusia a Oriente Medio. El 11S no inventó las rivalidades entre suníes y chiíes, ni las tensiones en Irak antes de 2003. Pero la intervención estadounidense modificó radicalmente el contexto en el que esas tensiones se desarrollaron. El nacimiento del autodenominado Estado Islámico fue una consecuencia indirecta, pero decisiva. Al Qaeda pretendía provocar una reacción estadounidense que terminara movilizando a los musulmanes contra Occidente. No consiguió su objetivo, pero la guerra de Irak generó unas condiciones que permitieron a una nueva generación yihadista desarrollar una estrategia diferente. El Daesh no quería solo golpear a Occidente, quería conquistar territorio, destruir fronteras y construir un Estado. Y, durante unos años, lo consiguió. Farah Pandith, investigadora de Harvard Kennedy School, asegura que las consecuencias del 11S fueron mucho más allá de la evolución del terrorismo. Para ella, los atentados modificaron cuestiones de identidad y pertenencia y provocaron una nueva mirada sobre la población musulmana mundial. Su afirmación es importante porque desplaza la mirada de los Estados y los ejércitos hacia las sociedades. Porque el 11S no solo produjo guerras, sino también una nueva manera de hablar de seguridad, religión, integración, inmigración y pertenencia. La cuestión musulmana pasó a formar parte de la política interior de numerosos países occidentales de una manera distinta. Y esa dimensión social acabó teniendo consecuencias políticas. Turistas observan el humo que todavía emanaba de los escombros de las Torres Gemelas días después de los ataques EPA / ANJA NIEDRINGHAUS

Del miedo al terrorismo a la crisis de confianza La guerra contra el terrorismo coincidió con otras grandes transformaciones que no fueron provocadas por el 11S: la crisis financiera de 2008, el aumento de la desigualdad, la globalización, la revolución de Internet, la migración y la transformación de los medios de comunicación. Sería un error atribuir al atentado el origen de todo el populismo occidental. Pero también sería un error ignorar el efecto acumulativo de las guerras. Michael Cox vincula la guerra de Irak con una pérdida de confianza en la competencia de los gobiernos. En el Reino Unido, la decisión de Tony Blair de apoyar a George W. Bush dañó profundamente su reputación. En Estados Unidos ocurrió algo similar: el fracaso de Irak alimentó la desconfianza hacia las élites que habían defendido la guerra. Esa desconfianza se sumó después a la crisis financiera. Emma Sky resume el proceso recordando que la pérdida de confianza en la globalización y en las élites políticas se alimentó tanto de los fracasos económicos como de las guerras, los atentados y la llegada de refugiados a Europa. Y establece un diagnóstico que entonces parecía impensable: "La democracia ya no avanza". No se puede decir que el 11S provocara por sí solo el retroceso democrático. Las causas fueron mucho más profundas. Pero sí contribuyó a erosionar la autoridad moral de Occidente. No hay que olvidar que el poder internacional depende también de la capacidad de convencer a otros países de que el sistema que se defiende es legítimo e Irak dañó esa capacidad. Guantánamo, las cárceles secretas, las denuncias de torturas, Abu Ghraib y las políticas de vigilancia añadieron otra capa al problema. La lucha contra el terrorismo empezó a plantear una tensión permanente entre seguridad y libertades que continúa un cuarto de siglo después.

Mientras Occidente miraba al terrorismo, China seguía creciendo y Rusia regresó Aquí aparece probablemente la consecuencia geopolítica indirecta más importante. China no ascendió gracias al 11S. Su transformación había comenzado mucho antes. Las reformas económicas, la apertura al exterior, la inversión extranjera, el crecimiento de las exportaciones y su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001 ya habían puesto en marcha una dinámica extraordinaria. Pero los atentados de septiembre de 2001 modificaron el entorno estratégico en el que esa transformación se produjo. Yun Sun, investigadora del Stimson Center, lo define así: "El 11S supuso lo que Pekín definió como una ventana de oportunidad estratégica para desarrollar su poderío". Durante casi una década, Estados Unidos concentró una parte enorme de sus recursos políticos, militares y económicos en Afganistán e Irak. China aprovechó ese tiempo. No necesitó que Estados Unidos desapareciera del escenario. Le bastó con que Washington estuviera mirando prioritariamente hacia otro lado. Sin embargo, George W. Bush había llegado a la Casa Blanca en 2001 considerando a China un competidor estratégico. Sin el 11S, es posible que la rivalidad se hubiera intensificado antes. El analista británico Anatol Lieven calcula que la implicación estadounidense en Irak y Afganistán retrasó aproximadamente una década el giro hacia Asia que terminaría cristalizando con el Pivot to Asia (Orientación hacia Asia) de Barack Obama. Eso no significa que China hubiera seguido siendo una potencia secundaria de no haberse producido el atentado. Probablemente, habría llegado igualmente al lugar que ocupa hoy. La diferencia está en el calendario. Y en geopolítica, diez años pueden ser decisivos. Yun Sun llega a una conclusión semejante: el 11S no cambió el rumbo fundamental de China, pero sí alteró el entorno en el que China avanzó. Y señala que el ascenso chino habría ocurrido igualmente, aunque la distracción estadounidense contribuyó a acelerar el desplazamiento relativo del poder. China no es una criatura geopolítica del 11S, pero el convertirse en superpotencia sí estuvo parcialmente condicionado por esos atentados. La vuelta de Rusia tampoco se debe al 11S. Vladimir Putin llegó al poder en el 2000 con el objetivo de reconstruir la capacidad del Estado ruso y recuperar parte de la influencia perdida tras la desaparición de la Unión Soviética. Ese proceso tenía causas propias. La guerra de Chechenia, la recuperación económica impulsada por los hidrocarburos, la centralización del poder y la voluntad de recuperar una esfera de influencia regional precedieron al 11S. El atentado no fue el que provocó el regreso de Rusia. Pero sí modificó las circunstancias. En los primeros meses posteriores al ataque, Moscú y Washington incluso encontraron un terreno de cooperación. Rusia podía presentar su propia lucha contra el terrorismo en Chechenia como parte de la guerra global contra el terrorismo. La cooperación duró poco. La expansión de la OTAN, la retirada estadounidense del tratado ABM, Irak y posteriormente las disputas sobre Georgia, Ucrania y el espacio postsoviético terminaron alejando a ambos países. La intervención rusa en Siria en 2015 fue otro paso decisivo: Moscú volvió militarmente a Oriente Medio y se convirtió en un actor indispensable en la guerra siria. La cadena que conecta Irak, Siria y Rusia no significa que Putin actuara por efecto del 11S, pero sí que la política estadounidense posterior al atentado abrió oportunidades que Rusia supo aprovechar. Para Andrew Bacevich, profesor emérito de Boston University, los atentados destruyeron las ilusiones estadounidenses de primacía absoluta y la respuesta militar de Washington aceleró la transición hacia un sistema multipolar. "El uso indebido del poder militar por parte de Washington ha acelerado el surgimiento de un orden multipolar", sentencia. La multipolaridad no fue creada por el 11S porque la distribución del poder mundial ya estaba cambiando. China crecía. India aumentaba su peso. La economía mundial se desplazaba hacia Asia. Rusia buscaba recuperar influencia. Las potencias regionales adquirían mayor autonomía. Lo que hizo el 11S fue acelerar determinadas partes de ese proceso. Estados Unidos gastó enormes cantidades de dinero, energía política y capital diplomático en dos guerras prolongadas. Mientras tanto, otras potencias acumulaban recursos y margen de maniobra. El resultado no fue que Estados Unidos dejara de ser una superpotencia. Sigue siendo una de las mayores potencias militares, económicas y tecnológicas del planeta. Lo que cambió fue su posición relativa. Y esa es quizá la mejor manera de describir el legado geopolítico del 11S. El humo de los escombros de las Torres Gemelas el 12 de septiembre de 2001, un día despúes de los atentados EPA / TANNEN MAURY