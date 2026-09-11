Rosa María Calaf, 25 años después del 11S: "La seguridad comenzó a ocupar un espacio reservado a la libertad"

186 países visitados y más de cinco décadas contando el mundo. Rosa María Calaf visitaEl Perro Andaluz para recorrer junto a Manu Sánchez algunos de los acontecimientos que han marcado la historia reciente y reflexionar sobre cuánto han cambiado el mundo y el periodismo. Su primer pasaporte sirve como punto de partida para una conversación que viaja desde sus años como corresponsal hasta algunos de los grandes desafíos del presente.

25 años después del 11S La visita coincide con el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Calaf se encontraba entonces en África y posteriormente viajó a Pakistán para informar sobre las consecuencias de unos ataques que, para la periodista, marcaron un punto de inflexión. Un cuarto de siglo después, Calaf reflexiona sobre el cambio que se produjo a partir de aquel momento: "la seguridad comenzó a ocupar un espacio hasta entonces reservado a la libertad, y la lucha contra el miedo fue modificando la relación de las sociedades con los derechos y las libertades". Después de haber conocido y cubierto a líderes como Ronald Reagan, Mijaíl Gorbachov o Margaret Thatcher, la periodista lleva la conversación hasta el presente y analiza la figura de Donald Trump y el papel de quienes ejercen el poder pensando en el bien común o en sus propios intereses. Rosa María Calaf, invitada en 'El perro andaluz't Calaf se muestra especialmente crítica con el presidente estadounidense, al que sitúa como "una pieza dentro de una maquinaria mucho mayor", y reflexiona sobre las características de los dirigentes que pueden resultar útiles para determinados intereses.

De periodistas necesarios a periodistas incómodos Más de cinco décadas de profesión permiten a Calaf observar también cómo ha cambiado la consideración hacia quienes cuentan lo que ocurre. La corresponsal recuerda una época en la que "la llegada de periodistas era deseada porque permitía mostrar al mundo lo que estaba sucediendo" y compara aquella realidad con un presente en el que informar puede convertirlos en objetivo. Calaf pone como ejemplo la guerra en Gaza, donde la prensa internacional no puede acceder libremente y numerosos periodistas locales han sido asesinados, “intentan evitar que podamos seguir contando la realidad”. Para la corresponsal, los intentos de apartar a los profesionales de la información evidencian precisamente la importancia de su trabajo. Y añade que “los derechos humanos tienen una ardua tarea”.

¿Estamos mejor informados? También ha cambiado radicalmente la forma de contar lo que ocurre. Calaf recuerda cómo trabajaban los corresponsales antes de los móviles, internet y las redes sociales, cuando enviar una crónica desde el otro lado del mundo podía convertirse en una auténtica odisea. Hoy, la tecnología permite que la información viaje en segundos y que muchas más personas puedan generar contenidos. La periodista señala las oportunidades que ofrece este nuevo escenario, pero también advierte de la “necesidad de mantener unas reglas de comportamiento para conseguir calidad informativa”. Para Calaf, las mismas herramientas que pueden utilizarse con un objetivo positivo pueden alcanzar una fuerza similar cuando se emplean para desinformar.

Doña Carmen, el archivo de RTVE y unas imágenes inéditas del 23F La visita guarda además una sorpresa. Doña Carmen recibe a una de sus grandes referentes con una carpeta repleta de fotografías de mujeres que han marcado la historia del periodismo, un particular tatuaje dedicado a Calaf y RTVE y hasta un poema compuesto para la ocasión. Juntas se sumergen en el archivo de la casa para descubrir imágenes inéditas del 23F recuperadas por Los archivos secretos del NO-DO. Las grabaciones muestran momentos de aquellas jornadas en el Congreso, desde las horas previas al intento de golpe de Estado y la entrada de Antonio Tejero en el hemiciclo hasta la posterior investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Doña Carmen y Rosa María Calaf, durante su paso por 'El perro andaluz'

Una celebración conjunta de la Diada La velada alcanza la medianoche con una puesta en escena especial para celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Un grupo de castellers comparte escenario con la Banda de Cornetas y Tambores del Cautivo de Dos Hermanas al son de "La Santa Espina". Una imagen de tradiciones diferentes compartiendo un mismo escenario que una de las representantes de los castellers resume como "una metáfora preciosa de lo que podemos hacer juntos". Antes de despedirse, Rosa María Calaf pasa también por el confesionario de El Perro Andaluz, donde desvela cuántos pasaportes podría encontrar la UCO en su casa, reconoce haber aceptado en su juventud unos pendientes que sabía que habían sido robados y elige a quién administraría el suero de la verdad. Y, como manda la tradición del programa, Manu Sánchez le entrega una de sus particulares carteras ministeriales, convirtiendo por unos minutos a una de las grandes corresponsales de RTVE en ministra de El Perro Andaluz.