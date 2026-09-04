Miguel Rellán, sobre quienes dicen que “ya no se puede decir nada”: “Tú no sabes lo que es una dictadura”

Miguel Rellán lleva más de medio siglo contando historias, pero para entender la suya hay que volver al principio, a Tetuán. El actor nació allí en 1943 y vivió durante 21 años en una ciudad marcada entonces por el Protectorado español. Sus recuerdos regresan en su conversación con Manu Sánchez en El perro andaluz, en una noche en la que Ceuta y las relaciones entre España y Marruecos están muy presentes.

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Programa 9 - El perro andaluz vuelve con ganas de ladrar Manu Sánchez estrena nueva temporada de “El perro andaluz” con Antoñito Molina, Miguel Rellán, nuevos colaboradores y música en directo. rtve play

“Había una convivencia absoluta” “Yo he vivido en Tetuán durante 21 años. En Bachillerato recuerdo que a mi izquierda tenía a un amigo marroquí y musulmán y al otro lado a un amigo hebreo y había una convivencia absoluta”, recuerda. Una imagen de su juventud que Rellán contrapone con el presente: “Ahora creo que se ha estropeado todo y en parte es por la religión”. La situación actual de Ceuta le lleva también a plantearse muchas preguntas sobre la relación entre ambos países: “¿Por qué hace esto Marruecos? ¿Qué gana? ¿Cuál es la intrahistoria que hay entre España y Marruecos?”.

Más de medio siglo interpretando sin olvidarse del “paciente” Más de cinco décadas de cine, televisión y teatro permiten a Miguel Rellán mirar su profesión desde un lugar privilegiado. El actor llega, además, después de haber sido nominado al Goya 2026 a mejor actor de reparto por ‘El cautivo’. Hablando del oficio recuerda una conversación con Iñaki Gabilondo que le dejó una enseñanza que todavía conserva. “Un día me dijo que tanto su trabajo como el mío dependían de la subjetividad, porque puedes gustar o no, pero lo más importante es tener en cuenta que nuestro trabajo sí es como el del cirujano: lo más importante es el paciente”.

Miguel Rellán y María Galiana recuerdan cuando la censura sí era censura Y si hay alguien con quien Rellán puede hablar de toda una vida dedicada a la interpretación es María Galiana. Los dos vuelven a encontrarse ahora en ‘Calle Esperanza’, título provisional de una obra sobre los desahucios protagonizada por Galiana en el Teatro Bellas Artes y dirigida por Rellán. Juntos reivindican el teatro como algo mucho más grande que un lugar para entretener. “Siempre es una herramienta, es un púlpito laico. Lo malo es que cuando llega un dictador lo cierra porque en el escenario solo se dice la verdad y eso es justo lo que no quieren”. Los dos vivieron la censura durante el franquismo y recuerdan cómo una obra podía ser cancelada y cómo actores y autores buscaban pequeños trucos para conseguir que determinados mensajes sobrevivieran al censor. “A veces se metían más tacos de la cuenta para que llamaran mucho la atención y no se fijaran tanto en el mensaje”, cuenta Rellán. Por eso, cuando escucha decir ahora que “ya no se puede decir nada”, el actor tiene bastante clara su respuesta: “Ahora la gente dice que no se puede decir nada. ¿Cómo que no? ¿Estás insultando al presidente del Gobierno y crees que vivimos en una dictadura? ¡Tú no sabes lo que es una dictadura!”.

Bulos, malas noticias y la responsabilidad de informarnos Rellán tampoco esquiva otro de los grandes problemas que observa en el presente: la desinformación. “Hemos entrado en una época de bulos y noticias falsas y cuesta ser optimista porque lo negativo hace mucho más ruido. Las malas noticias abren los telediarios y las buenas ni se cuentan”. Y para comprobar hasta dónde llega ese ruido decidió hacer su propio —y particular— estudio sociológico entre las personas de su entorno. Preguntó a 48 conocidos por dos nombres de la actualidad política. “Todos sabían quién era Begoña Gómez y algunos la llegaron a calificar como delincuente a pesar de no saber cuál delito había cometido”, explica. Sin embargo, asegura que ninguno supo decirle con exactitud quién era Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del Partido Popular, pese a las causas judiciales y polémicas que han rodeado al antiguo dirigente. La conclusión de Rellán va más allá de nombres y partidos: los ciudadanos también tenemos la responsabilidad de informarnos bien.