11S: Bulos y teorías de la conspiración que continúan 25 años después

Cuando se cumplen 25 años del 11S repasamos algunas falsedades y teorías de la conspiración que todavía circulan en redes sociales. Desde el bulo que afirma que el colapso de los edificios del World Trade Center fue una demolición controlada hasta el que asegura que nunca participaron aviones en el ataque a las Torres Gemelas. Muchos de estos bulos difunden la teoría de la conspiración de que el 11S fue un ataque de falsa bandera para recortar libertades.

Sí que se estrellaron aviones en las torres Circula en redes sociales un mensaje en inglés que afirma que los vídeos de los ataques que registraron algunos testigos demuestran que "nunca hubo aviones" en el atentado. La publicación, compartida 7.000 veces en X desde el 10 de septiembre, adjunta un vídeo de 34 segundos en el que se ve la Torre Norte con una columna de humo. En el minuto 00:07, una explosión sacude la Torre Sur, sin que aparezca en pantalla ningún avión. Es un bulo. Las imágenes están manipuladas y el bulo de que no hubo aviones estrellándose el 11S está ampliamente desmentido (1, 2 y 3). El vídeo manipulado circula desde, al menos, 2021. Las imágenes originales las grabó el fotoperiodista Keith Lopez del canal de televisión neoyorquino PIX11 durante el atentado, en el momento en el que el segundo avión impacta con la Torre Sur. Como vemos en la siguiente foto, en la grabación original aparece un avión (el vuelo 175 de United) estrellándose contra la Torre Sur. A la izquierda, imagen manipulada; a la derecha, fotograma original del fotoperiodista Keith Lopez VerificaRTVE En 2021, Lopez confirmó a AFP la autoría del vídeo y declaró: "Me horroriza que la gente haga esto. Si bien es un trabajo de edición impresionante, mentir descaradamente sin otra razón aparente que conseguir más 'me gusta' o más seguidores es algo que raya en lo más bajo de la dignidad humana". En este otro vídeo se ve cómo un avión se estrella contra la Torre Sur justo antes de la explosión.

No fueron demoliciones controladas En redes sociales se insiste en la idea de que el derrumbe de las Torres Gemelas y del 7 World Trade Center (el tercer edificio que colapsó aledaño a las torres) era el resultado de una demolición controlada. "11 de septiembre… Nunca olvides lo que dijeron los bomberos ese día, y lo que el Gobierno y los Medios han intentado borrar... 9/11", dice en inglés un mensaje compartido más de 14.000 veces en X desde el 10 de septiembre. La publicación adjunta un vídeo que muestra el derrumbe de las Torres Gemelas y las declaraciones de varios testigos que relatan que la forma en que se produjo "parecía una detonación". "Este es el 7 WTC. Medía 47 pisos de altura. Lo realmente extraño es cómo se derrumbó el 11 de septiembre, exactamente como se derriba un edificio en una demolición controlada?", dice otra publicación compartida más de 5.000 veces desde el 10 de septiembre que adjunta la grabación de la caída del edificio. Es un bulo. Mensajes que difunden el bulo de que el derrumbe de las torres fue una demolición controlada VerificaRTVE Ninguna de las torres colapsó como consecuencia de una demolición controlada. El estudio oficial elaborado en 2005 por el Instituto de Estándares y Tecnología de EE.UU. (NIST) sostiene que "las Torres Gemelas del WTC se derrumbaron por los daños causados por el impacto de los aviones". Añade que "los incendios provocados por el combustible de los aviones alcanzaron temperaturas muy elevadas durante un largo período al ser alimentados por escombros y materiales de oficina, y el calor acabó debilitando el acero expuesto hasta que perdió su integridad y provocó un fallo global". Sobre el colapso del WTC7 el NIST explicó que "se derrumbó porque los daños causados por los escombros del WTC 1, al caer, provocaron incendios en varios pisos". Señalan que el calor "desplazó una viga" que afectó a "una columna de soporte interna crítica" lo que causó "una reacción en cadena de fallos en toda la infraestructura de acero del edificio". Es cierto que el World Trade Center 7 fue la primera torre de este tipo que colapsó debido a un incendio. La torre Plasco en Teherán, "se convirtió en la segunda en 2017". En VerificaRTVE ya habíamos desmontado esta teoría de la conspiración que se vio reforzada por la publicación de un estudio de 2016 que defendía la idea de la demolición. Sin embargo, aquel texto "no estaba revisado por pares ni las conclusiones de aquel grupo llegaban avaladas por la comunidad científica". La Revista Científica Europea y el Instituto Científico Europeo tuvieron que aclarar en un comunicado que aquel contenido no era suyo, como se sostenía en Internet.

Bulos antisemitas sin pruebas Circulan en redes mensajes que aseguran que el gobierno israelí sabía que los atentados iban a producirse y que por eso "alertó" a los empleados judíos de las Torres Gemelas. "La mañana del 11S, 4.000 judíos que trabajaban en las torres gemelas fueron avisados del ataque mediante una aplicación de mensajería llamada Odigo. La cuestión aquí es que ellos [...] no avisaron a sus compañeros y amigos Goyim (personas que no pertenecen al pueblo judío). Los dejaron ser sacrificados en holocausto", leemos en un mensaje en X, compartido más de 2.000 veces desde 18 de febrero de 2026. Es un bulo. Mensaje en X que difunde el bulo antisemita de que los trabajadores judíos fueron alertados VerificaRTVE Este mensaje difunde un bulo antisemita sobre el 11S que circula desde hace 25 años. En diciembre de 2001, el periódico británico The Guardian atribuyó a la cadena de televisión Al-Manar, con sede en Beirut, el origen de esta teoría de la conspiración. Como ya te contamos en VerificaRTVE, estas afirmaciones no tienen fundamento. En 2005, el Departamento de Estado de EE. UU. desmintió la conspiración y publicó una lista parcial de víctimas judías.