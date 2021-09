A pesar de la conmoción y el luto, el 11-S ha sido objeto recurrente de bulos desde el mismo día en que se desplomaron las Torres Gemelas. A continuación desmontamos algunos de los más característicos que hemos detectado.

El bulo de la biblia intacta a trabajadores de Trump en la zona cero: un 11-S en bulos

Fragmentos del artículo en inglés y en español sobre el supuesto hallazgo de una biblia no quemada en el Pentágono VerificaRTVE

Fueron días de reflexión espiritual y un mensaje aseguró que los equipos de rescate encontraron una “biblia intacta” entre los escombros en la zona del Pentágono donde impactó la aeronave pilotada por terroristas. Es un bulo. El libro que encontraron los técnicos era en realidad un diccionario.

El falso mensaje tuvo su origen en un artículo del diario USA Today que contó el hallazgo de una biblia “no quemada” en una zona del Pentágono destrozada por la colisión del avión. En el texto, el soldado Mark Williams dice que vio “un libro grueso abierto” en un podio y que los compañeros que se acercaron le dijeron que era “una biblia” que “no estaba quemada”. En este enlace puedes ver la versión del artículo en español difundida por la agencia ACI el 18 de septiembre de 2001.

El relato del militar del Pentágono terminó siendo falso. David Mikkelson, verificador de Snopes.com, le contó a la CNN la realidad: “Descubrimos que no era una Biblia, sino un diccionario, porque conocíamos a alguien que trabajaba en el Pentágono que de hecho fue y lo comprobó por sí mismo”. Además, un espectador envió a este sitio (que ya por entonces se especializaba en la detección de leyendas urbanas) imágenes de una emisión televisiva donde se apreciaba que efectivamente no se trataba de un texto sagrado. “Recuerdo el libro en cuestión aunque me llevó buena parte del día encontrar ese fragmento en la cinta. La CNN hizo zoom y ahí había un podio contra un muro (...). Más allá no había nada. Estaban interesados en eso. Hicieron zoom muy cerca. Era un diccionario de estilo de biblioteca, no una biblia. No parecía dañado”.