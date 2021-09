Décadas antes de que surgiera QAnon, muchos afrontaron la incertidumbre generada por los ataques terroristas de 2001 aferrándose a la existencia de una gran maquinación. Entre las ideas conspirativas que se extendieron: que fue un complot encubierto, que el plan se conocía de antemano y se profetizó, que se trató de una operación de falsa bandera o autoatentado y que hubo coincidencias cabalísticas o esotéricas.

Las teorías conspirativas no son nuevas sino que forman parte de la tradición de EEUU y se remontan incluso a la era colonial, como subraya este estudio editado por la Universidad de Oxford. Dentro de esa cultura de la sospecha, el 11-S fue un hito. Impulsó uno de los bulos/meme más conocidos de la historia, el del falso “chico turista” situado sobre una torre con un avión que se acerca por su espalda. También expandió ideas sobre complots y profecías que hoy perduran.

Sin embargo, aquel texto no estaba revisado por pares ni las conclusiones de aquel grupo llegaban avaladas por la comunidad científica. La Revista Científica Europea y el Instituto Científico Europeo tuvieron que aclarar que aquel contenido no era suyo , como se sostenía en Internet. Aquí tienes el comunicado de ambas instituciones . El estudio oficial elaborado en 2008 sobre la caída del WTC7 por el Instituto de Estándares y Tecnología de EE.UU. (NIST) afirmó que "el calentamiento de las vigas de suelo y de las vigas provocó el fallo de una columna crítica de apoyo, iniciando un colapso progresivo inducido por el fuego que derribó el edificio". Años después y ante la insistencia de las versiones alternativas, el NIST volvió a respaldar aquel análisis, que consideraron “ el examen más detallado sobre fallo estructural jamás realizado ”.

“Izar colores falsos” es un concepto militar que significa mostrar una bandera diferente a la propia . En una operación de falsa bandera se está culpando a una persona, grupo o país de algo que ha hecho otro autor . En el caso del 11-S se insistió en la idea de que el derrumbe de los edificios no podía deberse a la gasolina de los aviones manejados por los terroristas, sino que era el resultado de una demolición controlada por alguien diferente. En esa línea se destacó que el tercer edificio del complejo (el WTC7) cayó sin recibir el impacto de ninguna aeronave . La prensa sensacionalista y un estudio científico de 2016 reforzaron esa idea de la demolición .

Ejercicio MASCAL, una simulación de ataque terrorista en el Pentágono que no está relacionada con el 11S VerificaRTVE

Algunas teorías señalaron directamente a EE.UU. como autor y a un “trabajo interno” o “autoatentado” . Se apoyaban en la presutna existencia de planificaciones previas de los hechos como lo que llamaban “proyecto MASCAL”. Pero MASCAL no era un proyecto. El acrónimo procede de la expresión “Mass Casualty” (víctimas en masa) y hace referencia a una práctica de los Ejércitos cuando realizan ejercicios de contingencia, similares a menudo, en previsión de un posible atentado. El caso concreto que sirvió como excusa fue una simulación real realizada entre el 24 y el 26 de octubre de 2000 en el Pentágono y alrededores. Se ejercitó al personal ante la eventualidad de que un avión se estrellara ese edificio, atacado después durante el 11-S, pero también hubo ensayos en otros escenarios como la estación de metro más cercana al lugar.

Pero esto no ocurre solo con los billetes de 5 y 20, sino también con los de 10 y 50, como puedes ver en este otro vídeo . En EE. UU. los billetes suelen incluir en su cara A la imagen de una personalidad destacada, generalmente un presidente, y en la cara B o dorso un edificio simbólico. Esta segunda cara se hace compleja añadiendo nubes o arbustos para que sea más difícil su falsificación, como explican en The News Blender . Esto, unido a la particularidad de que los edificios elegidos abunden en líneas rectas, incluidos sus techos, hace que si se dobla el billete a lo largo de una parte fina de cualquiera de sus lados estas construcciones parezcan torres rodeadas de humo.

La cifra distorsiona un artículo de The Jerusalem Post del 12 de septiembre donde se afirmaba: “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jerusalén ha recibido hasta ahora los nombres de 4.000 israelíes que se cree han estado en las áreas del World Trade Center y el Pentágono en el momento de los ataques”. El medio no hacía referencia a la ausencia de estas personas del puesto de trabajo.

No faltaron las conspiraciones antisemitas . Se culpó a los judíos del ataque, teoría que se conoce como la “Gran Mentira”. Se decía que 4.000 personas de este colectivo no acudieron a trabajar al World Trade Center aquel día porque su gobierno sabía lo que iba a suceder. El conocido poeta Amiri Baraka popularizó la falsa interpretación de esos datos al incluir la cifra de los 4.000 en uno de sus versos .

Pero la numerología no es una ciencia reconocida y sus suposiciones son consideradas superstición. El objeto es en realidad el dorso de una medalla conmemorativa de la Guerra de los Seis Días , en la que Israel participó en 1967. Encargar una distinción de este tipo es una práctica habitual por parte de grupos participantes en un conflicto bélico, según recuerdan la Fundación Judaica y el Centro para la Educación en Holocausto y Humanidad de Cincinatti, que atribuye la fabricación de la insignia a una iniciativa franco-israelí y la datan en 1967, no 1968. El objeto tiene tallado en realidad un avión, un tanque y la Torá , primera parte de la Biblia hebrea. Lo que aparece a izquierda y derecha es el enrollado de ese texto sagrado con forma de pergamino . No son dos torres.

Lo cierto es que Nostradamus nunca escribió eso, ni otras muchas profecías que se le adjudican con relación al 11-S . Son mezclas o readaptaciones de algunas de sus frases a las que se añaden invenciones. Por otra parte, sus predicciones han seguido relacionándose con otras muchas situaciones, incluida la COVID-19, pues tienen fácil adaptación a cualquier catástrofe ya que en muchos de sus versos él no consigna lugares concretos. Aquí tienes un listado de bulos relacionados con Nostradamus .

Por email circularon muy pronto paralelismos entre el 11-S y el autor de las predicciones más famosas de la Historia, Nostradamus (Michel de Notre Dame, que vivió en el siglo XVI). The New York Times escribió sobre sus obras convertidas en best-sellers y ofreció un fragmento concreto que circulaba por email : “En el año del nuevo siglo y nueve meses / Del cielo vendrá un gran Rey de Terror… El cielo se quemará a cuarenta y cinco grados. El fuego se aproxima a la gran nueva ciudad / En la ciudad de York, habrá un gran colapso / 2 torres gemelas destrozadas por el caos”.

Asesinado un periodista que predijo el ataque

Se dice que el locutor de radio Milton William Cooper (Will Cooper) “predijo el ataque del 11-S y lo asesinaron”, y que advirtió que no sería obra de Bin Laden. Cooper era un agitador de la época, como recuerda en este perfil la revista The Rolling Stone. Solía lanzar predicciones y varias de ellas se cumplieron pero la mayoría generaron incredulidad. Por ejemplo, que al presidente John F. Kennedy le asesinaron para evitar que saliera a la luz información sobre extraterrestres. El 28 de junio de 2001, tras emitirse una entrevista con Osama Bin Laden en la CNN, Cooper afirmó en su programa “La hora del tiempo”: “Os digo que estéis preparados para un gran ataque”. Consideró que habría un atentado en una ciudad americana grande y que culparían a Osama bin Laden: “Ni se os ocurra creerlo”.

La muerte de Cooper sigue presente en redes sociales VerificaRTVE

No hay pruebas que vinculen la muerte de Cooper con sus predicciones. Según Los Angeles Times, murió tras un intercambio de disparos con agentes de la autoridad que trataban de detenerle por disputas locales. Lo que sí hay es información clara sobre la autoría del 11-S.

Osama Bin Laden reconoció su planificación en una cinta grabada en noviembre de 2001 e interceptada por EE.UU. En este extracto publicado por The Washington Post, el líder terrorista afirma que calcularon “el número de víctimas del enemigo que resultarían muertas basándonos en la posición de la torre. Calculamos que las plantas golpeadas serían tres o cuatro”. En otra cinta que emitió Al Jazeera en 2004, Bin Laden dice: “Nunca se nos ocurrió atacar las torres. Pero después de hacerse insoportable y de que presenciáramos la opresión y la tiranía de la coalición americana/israelí contra nuestra gente en Palestina y Líbano, me vino a la cabeza”. En esa misma cinta asegura: “Conforme miré a aquellas torres demolidas en Líbano, se me vino a la cabeza que deberíamos castigar al opresor de ese mismo modo y que deberíamos destruir torres en América para que probaran un poco de lo que nosotros probábamos y que se contuvieran a la hora de asesinar a nuestras mujeres y niños”.