Los médicos convocan una huelga indefinida estatal a partir del 28 de octubre contra el Estatuto Marco
- Las organizaciones reclaman al Ministerio una negociación directa para pactar un estatuto profesional propio
- AMYTS señala que el sistema sanitario no puede seguir soportado por el malestar y la sobrecarga médica
Los sindicatos médicos y facultativos de todo el país han alcanzado un acuerdo unitario para fijar el próximo miércoles 28 de octubre como la fecha de inicio de una huelga indefinida estatal.
La convocatoria conjunta surge como respuesta de rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad, cuyo borrador ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados pese a la oposición tajante del colectivo.
“🔴 Los médicos convocan nuevas manifestaciones contra la reforma de su estatuto marco para el próximo 28 de octubre— Radio 5 (@radio5_rne) September 11, 2026
▪️ Las han convocado ocho sindicatos, que siguen reclamando una mesa de negociación y estatuto propio, así como mejoras en la clasificación profesional pese al… pic.twitter.com/FDmRyzhPBJ“
Las organizaciones sindicales, entre las que se encuentran ocho entidades representativas del sector y la Unión Médica y Facultativa, han consensuado respaldar una estricta unidad de acción frente al borrador gubernamental.
A juicio de los colectivos profesionales, el proyecto normativo "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos", según reza en la nota de prensa enviada a los medios.
En declaraciones recogidas por Radio Nacional, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha criticado el proceder de las autoridades sanitarias al señalar que "este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de Estatuto Marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernen directamente".
Ante esta situación, las organizaciones han apelado formalmente a los grupos parlamentarios para que presenten una enmienda a la totalidad que devuelva el texto legislativo al Ministerio.
"Esto lo hacemos por y como pacientes"
Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández, ha lamentado el deterioro de las vías de entendimiento institucional: "Por desgracia, llegamos a anunciar la fecha de la huelga indefinida de médicos y facultativos a nivel estatal. Si no se remedia por voluntad política y por diálogo, la fecha de la huelga será a partir del 28 de octubre".
Hernández ha enfatizado el compromiso social de la convocatoria y la necesidad de frenar el desgaste del Sistema Nacional de Salud: "Esto es un fracaso de todos, pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia".
La portavoz sindical ha denunciado asimismo la inequidad del borrador respecto a otros colectivos profesionales. "Si nos van a tratar como a todos en un estatuto conjunto, queremos las mismas condiciones que todas las demás categorías", ha remarcado, cuestionando un texto "negociado por los sindicatos generalistas y el sindicato profesional de enfermería, en el que los médicos continuamos con una jornada discriminatoria y una clasificación que empeora nuestras condiciones".
Exigencia de un estatuto propio y negociación directa
La principal demanda del colectivo facultativo reside en articular un marco normativo y de negociación propio que responda a sus particularidades formativas y asistenciales. "Si nuestro desempeño tiene que seguir siendo excepcional y extraordinario, queremos que eso se negocie con nosotros a través de un estatuto médico y facultativo. No es difícil de entender", ha insistido Hernández, advirtiendo de la complejidad competencial del sistema: "El Ministerio coloca el marco, las comunidades lo desarrollan. Nos hemos dado un sistema nacional de salud complejo, pero que no puede seguir soportado por la sobrecarga y el malestar de médicos y facultativos".
A través de su comunicado oficial, los sindicatos han recalcado que el inicio de los paros el 28 de octubre busca enviar a la Administración "un mensaje inequívoco: la profesión médica y facultativa reclama un marco profesional propio y una respuesta acorde con sus características específicas". La movilización pretende así forzar al Ministerio de Sanidad a reconsiderar su postura y abrir un diálogo real antes de que comience el calendario de paros diarios.
Estas nuevas movilizaciones, que tendrán carácter indefinido, se suman a los paros que tuvieron lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes entre febrero y junio.