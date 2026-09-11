Los médicos convocan una huelga indefinida estatal a partir del 28 de octubre contra el Estatuto Marco

Los sindicatos médicos y facultativos de todo el país han alcanzado un acuerdo unitario para fijar el próximo miércoles 28 de octubre como la fecha de inicio de una huelga indefinida estatal.

La convocatoria conjunta surge como respuesta de rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad, cuyo borrador ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados pese a la oposición tajante del colectivo.

“🔴 Los médicos convocan nuevas manifestaciones contra la reforma de su estatuto marco para el próximo 28 de octubre



▪️ Las han convocado ocho sindicatos, que siguen reclamando una mesa de negociación y estatuto propio, así como mejoras en la clasificación profesional pese al… pic.twitter.com/FDmRyzhPBJ“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 11, 2026

Las organizaciones sindicales, entre las que se encuentran ocho entidades representativas del sector y la Unión Médica y Facultativa, han consensuado respaldar una estricta unidad de acción frente al borrador gubernamental.

A juicio de los colectivos profesionales, el proyecto normativo "no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos", según reza en la nota de prensa enviada a los medios.

En declaraciones recogidas por Radio Nacional, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha criticado el proceder de las autoridades sanitarias al señalar que "este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de Estatuto Marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernen directamente".

Ante esta situación, las organizaciones han apelado formalmente a los grupos parlamentarios para que presenten una enmienda a la totalidad que devuelva el texto legislativo al Ministerio.

"Esto lo hacemos por y como pacientes" Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández, ha lamentado el deterioro de las vías de entendimiento institucional: "Por desgracia, llegamos a anunciar la fecha de la huelga indefinida de médicos y facultativos a nivel estatal. Si no se remedia por voluntad política y por diálogo, la fecha de la huelga será a partir del 28 de octubre". Hernández ha enfatizado el compromiso social de la convocatoria y la necesidad de frenar el desgaste del Sistema Nacional de Salud: "Esto es un fracaso de todos, pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia". Sanidad alcanza un acuerdo para desbloquear el nuevo Estatuto Marco sin el apoyo de los sindicatos médicos Álvaro Caballero La portavoz sindical ha denunciado asimismo la inequidad del borrador respecto a otros colectivos profesionales. "Si nos van a tratar como a todos en un estatuto conjunto, queremos las mismas condiciones que todas las demás categorías", ha remarcado, cuestionando un texto "negociado por los sindicatos generalistas y el sindicato profesional de enfermería, en el que los médicos continuamos con una jornada discriminatoria y una clasificación que empeora nuestras condiciones".