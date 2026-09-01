El Gobierno envía al Congreso el proyecto de ley del Estatuto Marco sanitario a pesar de la oposición de los médicos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto Marco para el personal sanitario, una reforma que cuenta con la oposición de los sindicatos médicos y de varias comunidades autónomas. El anteproyecto de ley promovido por el Ministerio de Sanidad ha sido aprobado en segunda vuelta, apenas tres meses después del primer visto bueno del Gobierno en junio, y ahora se enfrenta a una difícil votación en el Congreso, con la oposición de PP y Vox.

Se trata de una "reforma laboral sanitaria pendiente desde hace 23 años", ha explicado en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo la ministra portavoz, Elma Saiz, quien ha afirmado también que supone una "mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y futuro del modelo asistencial".

El texto, redactado en casi cuatro años de negociación entre Ministerio y sindicatos, busca actualizar el marco normativo vigente desde 2003. En el anteproyecto aprobado el pasado junio se incluían novedades como la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, la eliminación de las guardias de 24 horas que se reducen a 17, y una reclasificación profesional, además de medidas de conciliación, entre otras.

El Estatuto Marco establece unos mínimos en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, pero las comunidades autónomas, que tienen las competencias en este caso, pueden mejorar estas condiciones en su ámbito territorial, reduciendo, por ejemplo, las horas de guardia.

Paros indefinidos a partir de septiembre Aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, mostró su confianza en aprobar la norma como un "pacto de país" e insistió en las mejoras que ofrece, los sindicatos de médicos reunidos en el Comité de Huelga han continuado mostrando su rechazo y en junio anunciaron paros indefinidos a partir de septiembre, aún sin concretar, tras las cinco semanas de huelga que llevaron a cabo en la primera mitad del año, con seguimiento irregular según la comunidad. Los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf, insisten en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, además de otras demandas como una nueva categoría profesional (la A1+) o jornadas que no superen las 35 horas semanales, de las que ya gozan en varias autonomías. Mientras tanto, otros colectivos profesionales afectados por el estatuto marco urgen la aprobación de esta reforma, como el de Enfermería, ya que supondría que se les reconociera su categoría profesional como un grado universitario, acorde a su formación y competencias actuales, y no como una diplomatura como sucede ahora. Por su parte, las autonomías gobernadas por el PP han exigido en distintos Consejos Interterritoriales y mediante declaraciones de sus consejeros de Sanidad que se retire el anteproyecto y se vuelva a iniciar su desarrollo desde el consenso. ““