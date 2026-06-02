El Gobierno aprueba el estatuto marco en pleno conflicto con los médicos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la reforma del estatuto marco de los trabajadores del sistema nacional de salud a pesar del rechazo de los sindicatos médicos, que mantienen las movilizaciones ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad para solucionar el conflicto y amenazan con intensificar las protestas. Las organizaciones sindicales médicas han anunciado una concentración de carácter nacional frente al Ministerio el próximo 15 de junio.

Según una nota de prensa remitida por el Ministerio de Sanidad, el nuevo texto tiene como objetivo "adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, reforzando la estabilidad en el empleo, mejorando las condiciones laborales y favoreciendo una planificación más eficiente de los recursos humanos".

El departamento que dirige Mónica García reunirá, previsiblemente este viernes, al Consejo Interterritorial de Salud para trasladar a las comunidades autónomas las que considera que son sus competencias en esta negociación. A partir de ahora, los sindicatos médicos deberán buscar una solución a sus demandas negociando con los diferentes Gobiernos autonómicos. Pese a que el texto, pactado con los sindicatos del ámbito -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde- tras casi tres años de negociaciones, introduce mejoras para los médicos, las organizaciones sindicales médicas siguen exigiendo un marco de regulación propio independiente del resto para negociar sus condiciones laborales.

Jornadas con un máximo de 17 horas Según la información aportada por el propio Ministerio, la reforma actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad, e incide en los siguientes puntos: Jornada y guardias: La medida más destacada es la limitación de las guardias médicas a un máximo de 17 horas de trabajo efectivo, frente a las 24 actuales, "sin pérdida retributiva". La jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite europeo de 48. Igualmente, se establece un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas y de 24 horas semanales. Las libranzas derivadas de guardias "no generarán en ningún caso deuda horaria". Estabilidad en el empleo: Los nombramientos temporales en plazas vacantes tendrán una duración máxima de tres años. Se establece la convocatoria obligatoria de procesos selectivos "al menos con carácter bienal". En casos de abuso de la temporalidad, se fija una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio. Clasificación profesional según el marco europeo: La ley estructura al personal en grupos de clasificación profesional atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU). El personal sanitario se divide en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4 según la titulación (doctorado, grado con especialidad, grado, técnico superior o técnico). Por su parte, el personal de gestión y servicios se clasifica en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo. Nuevas figuras y gestión: Se crea la categoría de "personal estatutario investigador", que requerirá el título de doctor y dedicará al menos el 50% de su jornada a la investigación. El acceso a puestos directivos exigirá titulación universitaria de grado y se realizará "mediante convocatoria pública y libre concurrencia". Derechos: Se reconocen medidas de conciliación para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes, y el derecho a la "desconexión digital fuera del tiempo de trabajo".

Cinco años para las adaptaciones organizativas El anteproyecto inicia ahora el trámite de audiencia e información pública antes de su remisión a las Cortes para su debate parlamentario. Las comunidades autónomas dispondrán de un periodo de cinco años para realizar las adaptaciones organizativas necesarias. Sanidad indica en su nota de prensa que "la aprobación de este anteproyecto fija los derechos, garantías y límites básicos comunes para todo el Sistema Nacional de Salud", al mismo tiempo que subraya que "corresponderá ahora a las comunidades autónomas, competentes en materia de personal y organización sanitaria, desarrollar e implementar estas medidas a través de sus políticas de recursos humanos, planificación de plantillas y negociación colectiva". Sin embargo, la reforma no ha sido acogida con buenos ojos por una parte importante del colectivo médico. La Organización Médica Colegial ha lamentado este martes la aprobación de un estatuto marco "sin el consenso necesario". "Desde hace meses la profesión médica ha trasladado de forma reiterada propuestas dirigidas a mejorar la calidad asistencial a través de unas condiciones de ejercicio adecuadas", ha recordado, y cree que "aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud no han encontrado una respuesta satisfactoria en el texto presentado". Asimismo, critica que "tampoco se han incorporado propuestas ampliamente demandadas por la profesión médica que habrían contribuido a reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a los pacientes y favorecer unas condiciones más adecuadas para el ejercicio profesional".

El Comité de Huelga amenaza con intensificar sus protestas El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha afirmado que el Comité de Huelga intensificará sus movilizaciones si el Ministerio de Sanidad "no modifica" su actitud, tras la aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, que "no cuenta con el visto bueno" del colectivo médico. Pedrera ha expresado en declaraciones a Europa Press que el conflicto entrará "en una fase de mayor intensidad" si Sanidad no actúa en las siguientes fases de tramitación, aunque ha puntualizado que las "medidas concretas" que tomará el Comité de Huelga tienen que ser decididas entre todos los sindicatos. Las organizaciones del Comité de Huelga mantienen un conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad por el proceso de reforma del estatuto marco, ya que rechazan la norma impulsada desde el Ministerio y demandan un texto propio para el colectivo médico y facultativo, entre otras reivindicaciones. "No estamos dispuestos a admitir que en una norma común en la cual se regula las condiciones laborales de todos los trabajadores, a los médicos no se nos permita tener voz propia. Y exigimos que si se nos tiene en una norma común con el conjunto de trabajadores, se nos garantice y se nos permita tener las mismas condiciones laborales. Ni más ni menos", ha explicado Víctor Pedrera. En esta línea, ha aludido a la reclamación de una jornada de 35 horas "sin obligatoriedad para las guardias" y "sin ningún tipo de diferenciación". También ha apuntado que, en caso de que las condiciones laborales de los médicos sean distintas, se necesita un ámbito de negociación propio, en el que la interlocución sea con los médicos y no con sindicatos en los que la representatividad del colectivo "es meramente testimonial". Además, ha criticado que la clasificación profesional equipare a graduados universitarios de 240 créditos con los médicos, que tienen 360 créditos y una formación posgrado de cuatro o cinco años. "Y, lo que es más importante, el médico es el último escalón en la asunción de responsabilidad ante el acto médico y no se puede equiparar con otras profesiones que tienen intervenciones de un nivel de importancia y de responsabilidad menor", ha añadido. Tras ello, ha insistido en su rechazo al texto aprobado por el Consejo de Ministros, que considera que "no" contempla ningún aspecto positivo.