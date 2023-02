Los médicos madrileños de atención primaria lamentan que Ayuso "no les escuche"

La huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de atención primaria cumple este martes tres meses en la Comunidad de Madrid, la única en la que se mantienen los paros tras haber sido desconvocados oficialmente este lunes en Navarra. Coincidiendo con este aniversario, los facultativos madrileños han denunciado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue sin atender sus peticiones ni querer reunirse con ellos para conocer la situación, al tiempo que han cargado contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por su defensa del "modelo puro" de enfermería para este primer nivel asistencial.

"Es una presidenta autonómica, debería estar para solucionar los problemas de la Comunidad no para lo que quiera en sus aspiraciones políticas en el Gobierno central", ha lamentado Ángela Hernández, secretaria general del sindicato Amyts, convocante de los paros. En este sentido, se han mostrado pesimistas ante la posibilidad de cerrar un acuerdo que ponga fin a los paros, mientras el Ejecutivo regional tilda de “política” la protesta y asegura que su intención es “reventar la mejor sanidad de España”.

Comité de huelga y Comunidad se han vuelto a reunir este miércoles para seguir negociando sobre complementos retributivos y condiciones del sistema de limitación de agendas. "Si en la contrapropuesta se acercan, incluso con una pequeña cesión que hubiera que hacer por nuestra parte, se saldría de la huelga, que es una herramienta, no es un fin en sí mismo, nunca lo han sido", ha subrayado Hernández.

Los profesionales llegan a esta situación después de tres meses "cansados" y con cierta "indignación" ante la falta de atención a los problemas que denuncian en el sistema sanitario, aunque también con al fuerza de sentir el apoyo del apoyo del pueblo. "Es lamentable que no exista ninguna voluntad por parte de la Consejería de llegar a un acuerdo. Por el contrario, prácticamente en todas las comunidades autónomas donde se ha planteado esta situación, se ha llegado a un acuerdo beneficioso tanto para los profesionales como para la propia Administración sanitaria. Además, en la mayoría de ellas, sin recurrir a medidas de presión como la huelga", han indicado.

"Modelo puro" de enfermería

Desde Amyts admiten cierto pesimismo ante la apuesta por un "modelo puro" de atención primaria de enfermería al que apuntó Ruiz Escudero en declaraciones durante una charla con militantes del PP de Salamanca. En esta línea, sociedades científicas, sindicatos y organizaciones médicas han mostrado su unión frente a este modelo.

La semana pasada, el consejero de Sanidad rechazó hablar de cambio de modelo de atención primaria para impulsar el papel de la enfermería y defendió que se trabaja en un sistema en el que el "médico de familia y comunitaria" está en la base. "No estamos hablando de cambio de modelo. Estamos potenciando las categorías profesionales en la situación que estamos viviendo", dijo sobre la problemática de falta de especialistas de medicina de familia y comunitaria que se vive a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que se agravará en los próximos años.

Este martes, Ángela Hernández ha asegurado que "si lo que se esconde detrás de los planes de la Comunidad es un cambio de modelo de atención primaria es la lucha de David contra Goliat". En este sentido, toda la profesión médica ha visibilizado su unión en una rueda de prensa en la sede de Amyts para censurar este modelo "puro" de enfermería, con defensa del trabajo "en equipo" y en el que cada profesional desempeñe las funciones que le han sido encomendadas.

"La profesión médica unida quiere censurar esta visión del máximo responsable de la sanidad: nosotros sí creemos en una atención primaria plena, donde ningún profesional es prescindible y donde somos equipo. Bajo estas normas, la atención primaria ha alcanzado cuotas de excelencia que ahora están en entredicho por la desinversión y por este tipo de declaraciones e intenciones", han defendido.

En cualquier caso, han reclamado transparencia al Gobierno regional y "claridad" sobre los criterios científicos para apostar por el modelo británico. "Los estudios que hay en Gran Bretaña sobre la externalización de la gestión sanitaria arrojan unos resultados que no son positivos para la población. Algo que no se está haciendo en España no se está haciendo comparación con resultados en salud", han advertido desde el comité de huelga.