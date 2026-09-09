Las energéticas alertan de que el precio de los combustibles, el gas y la electricidad va a a seguir subiendo en 2027

El sector energético español ha hecho una llamada de atención sobre la compleja situación internacional y el impacto sobre los precios y los suministros. Los directivos de las principales empresas de energía del país han participado en un foro en el que han coincidido en señalar que la volatilidad y la dependencia exterior son los dos elementos clave que marcan la situación actual del sector. Un sector que se ha convertido en un reflejo inmediato de los conflictos geopolíticos globales.

A través de sus intervenciones, los líderes empresariales también han hecho una llamada de atención. Consideran que la incertidumbre regulatoria y de mercado pone en riesgo inversiones clave; al tiempo que proponen soluciones estructurales como la revisión de peajes, el mantenimiento de un IVA reducido y una aceleración de la electrificación basada en renovables para mitigar la fuerte dependencia del gas, cuyo elevado coste sigue distorsionando el mercado y encareciendo la factura final de la electricidad en Europa.

Así lo ha denunciado Arantza Ezpeleta, la CEO de Acciona Energía (Acciona Renovables): "Claro que existe un riesgo de que los precios suban y el riesgo es el gas. No es un riesgo de suministro sino de precios", ha asegurado. Ezpeleta ha lamentado que en España "hemos tenido el precio más bajo de toda Europa y ahora ha subido. Es más del doble que el año pasado y el mayor en los últimos 3 años". El problema, ha asegurado "es que el precio del gas se traslada al mercado eléctrico".

También se ha referido a las subidas de precios Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España: "Desde junio estamos viendo un rally de precios en las commodities que seguimos, gas y electricidad, y no es ninguna sorpresa que todo tiene que ver con la situación geopolítica actual. En cuanto a los niveles de almacenamiento de gas somos ligeramente positivos, y situamos el nivel en torno al 75% para el mes de octubre en toda Europa. Otra variable muy a tener en cuenta es la hidraulicidad, y ahí vemos que los niveles están por debajo de la media histórica. Todo esto empuja los precios al alza. Para el año 2027 vemos precios mucho más altos, pero todo dependerá de lo que pase efectivamente con la situación geopolítica", ha destacado".

22.500 millones de euros impuestos a los combustibles El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz se ha referido a la ayuda de 20 céntimos al diésel que ha entrado en vigor a partir de septiembre después de que este tipo de combustible subiera más de un 15%. Imaz ha sido muy crítico con la medida: "No me tomen el pelo. 45 céntimos de lo que se paga en la gasolinera son impuestos. Tenemos que ser precisos. También se está pagando el CO2 de las refinerías". Como conclusión, ha asegurado que "más de la mitad del precio de los combustibles va a decisiones políticas. El sector pagará 22.500 millones en Europa en impuestos", aunque ha matizado que "a mi que el gobierno haya tomado la decisión de estar al lado de los consumidores, me parece bien". También se ha referido Imaz a la evolución del precio del petróleo y a las intensas subidas que se han producido por la crisis en Oriente Medio. Según él, con un petróleo en 88 dólares por barril (media de este año), el problema no es tanto la falta de crudo sino la carencia de refino: "Tenemos que cuidar el refino como si fuese una joya porque es lo que garantiza la autonomía estratégica", ha asegurado. Y ha añadido que "En España hemos podido tener un verano normal porque tenemos queroseno, pero otros países no", para terminar con contundencia: Estamos recogiendo lo que hemos sembrado". De esto mismo ha hablado Olvido Moraleda, presidenta de BP en España habla de una conjunción de factores: "El conflicto entre Estado Unidos e Irán, el cierre de Ormuz, el Brent entre 80 y 90 dólares, la escasez en productos refinados, en diésel... Se da una situación en la que solo son altos los precios del crudo, sino también los de los productos en los mercados internacionales" para concluir con que "la geopolítica nos impacta, recuperar la infraestructura dañada no va a conseguir que baje la volatilidad hasta los primeros meses de 2027".