Un total de 240 personas mueren en las carreteras en julio y agosto, con un breve repunte: "Ha sido un mal verano"

Un total de 240 personas han muerto en las carreteras este verano- durante los meses de julio y agosto- y 926 han resultado heridas con hospitalización en 218 siniestros. Son los números del balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), presentado este lunes, y que supone un ligero repunte de un 4% en el número de víctimas mortales con respecto al mismo periodo del año anterior.

Todo ello en un verano en el que movilidad en España ha marcado un nuevo máximo histórico con 102 millones de desplazamientos.

Eso sí, en el balance total en lo que va de año, en estos ocho primeros meses, se han registrado 16 fallecidos menos (-2%) que en el mismo periodo del año anterior.

"Este ha sido un mal verano", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación de este tradicional balance de los accidentes de tráfico en el periodo de mayor volumen de circulación del año. Ha lamentado que cuatro personas hayan fallecido en siniestros al día.

La siniestralidad vial durante el verano ha mantenido una evolución desigual. Mientras julio cerró con 110 personas fallecidas, el tercer registro más bajo desde que existen estadísticas y el segundo menor de la última década, agosto registró un repunte hasta convertirse en el tercer mes de agosto con mayor número de víctimas mortales de los últimos diez años.

Marlaska ha destacado que uno de cada cinco fallecidos en carretera no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente mortal: "Esto les habría salvado la vida a la mitad".

Otro dato preocupante es la siniestralidad aumenta entre los más jóvenes: el grupo de los jóvenes de 15 a 24 años registró este verano 31 víctimas mortales, ocho más que en 2025, aunque el mayor número de víctimas continúa concentrándose entre las personas de 45 a 54 años.

Dato positivo: mueren 18 motoristas menos que en 2025 Como dato positivo, el ministro ha destacado que, en el caso de los motociclistas, se rompe la tendencia alcista y la media diaria de fallecidos en carretera se reduce por debajo de uno al día por primera vez desde 2014. De esta manera, este verano han muerto 52 motoristas, 18 menos que en 2025. Una reducción que se ha concentrado especialmente en Galicia, Andalucía, Madrid y Cataluña. Se trata, aún así, de uno de los colectivos especialmente vulnerables: la mitad de los motoristas fallecidos perdió la vida durante el fin de semana, en una carretera convencional y por salida de vía. En relación a estos colectivos vulnerables, el balance de tráfico destaca que 26 peatones fallecieron por atropello, tres más que el pasado verano: 14 en autopista y autovías y doce en carreteras convencional. Preocupa la siniestralidad nocturna: de los 17 peatones fallecidos durante la noche o el crepúsculo, 13 no llevaban prendas ni elementos reflectantes. También ha aumentado el número de ciclistas fallecidos con 12 víctimas mortales, frente a los nueve del verano anterior. Tres de los ellos no utilizaban casco, un elemento de protección cuyo uso es obligatorio en carretera. Han aumentado los fallecidos en autopistas y autovías, una decena más que el año pasado, elevándose a 65 personas. Aunque siguen siendo las más peligrosas las carreteras convencionales, el escenario donde se produce la mayor parte de los siniestros mortales. En este tipo de vías han fallecido 175 personas, la misma cifra que en el verano de 2025, lo que supone el 73% de los siniestros mortales registrado. Durante la jornada del eclipse se monitorizaron 2,3 millones de desplazamientos y el momento de mayor intensidad se registró entre las 21:00 horas y la medianoche, cuando el volumen de tráfico aumentó un 25,7% con respecto a un día de referencia.