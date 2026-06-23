El Gobierno aprueba un cambio en la normativa para mejorar la protección de los "usuarios vulnerables" de la vía pública

El Gobierno ha aprobado este martes una modificación del Reglamento General de Circulación que busca mejorar la protección de los "usuarios vulnerables de la vía", definición recogida por primera vez y que incluye a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal (VMP). Las nuevas disposiciones establecen, por ejemplo, la edad mínima de 15 años para conducir un patinete eléctrico y formalizan la obligación de usar casco y chaleco reflectante a los repartidores que van en bicicleta o moto.

"La nueva norma se adapta al cambio de visión de la movilidad que ha tenido lugar en los últimos 20 años, en los que se ha pasado de un enfoque centrado en la carretera y el vehículo a otro que lo hace claramente mirando a las personas y los entornos urbanos", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según el Ministerio del Interior, se considera “usuario vulnerable de la vía” a quien, por el medio de desplazamiento que usa o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene mayores riesgos de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico, o que sean de mayor gravedad.

Seis son los grandes bloques en los que se agrupan los cambios más destacados que introduce el real decreto firmado este martes, cuyo grueso entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2026, "quedando así un plazo de adaptación que va a ir acompañado de una importante campaña de información por parte del ministerio competente", ha explicado Saiz.

Ciclistas Todos los ciclistas deberán llevar casco en vías interurbanas, por lo que se suprimen las exenciones que existían hasta ahora. Los que usen la bicicleta por trabajo tendrán que llevarlo en todo momento, así como el chaleco reflectante, bajo sanción de 200 euros. El conductor que adelanta a un ciclista en una vía interurbana deberá reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite existente en la vía. "Y en calzadas con más de un carril por sentido, el conductor que adelanta debe cambiar completamente de carril en lugar de simplemente dejar la separación lateral de 1,5 metros", ha dicho agregado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones En lo que respecta a vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril para mejorar su seguridad y los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de cinco metros con los ciclistas que les precedan. En aquellas de un solo carril donde esté limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora o menos, y previa señalización, las autoridades municipales podrán permitir la circulación de las bicicletas en los dos sentidos de circulación. 08.38 min 24 horas - "Echamos de menos infraestructuras ciclistas en el anteproyecto de la Ley de Movilidad"

Motocicletas Es una obligación el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. También bajo sanción de 200 euros. "Se permite la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder los 30 kilómetros por hora y previa señalización del tramo", ha indicado la ministra. Los cascos tendrán que estar obligatoriamente homologados y no solo certificados. Los 'riders' que se desplacen en motocicleta por trabajo deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Si no, también se considerará una infracción grave. Seguridad vial en Radio 5 Seguridad Vial en Radio 5 - Motoristas: la infraestructura también salva vidas - 14/06/26 Escuchar audio

Conductores de vehículos de movilidad personal Se fija en 15 años la edad mínima para manejar patinetes eléctricos o monociclos, que deberán llevar siempre encendido el alumbrado. Además, se deberá usar casco de protección. Y chaleco reflectante de noche o en situaciones de poca visibilidad, mientras que los profesionales que los usen deberán llevarlo siempre. De lo contrario, se considerará una infracción grave con sanción de 200 euros. Fuera de los núcleos urbanos, se puede circular con VMP por vías segregadas de vehículos a motor, tales como vías ciclistas o carriles bici. 04.43 min A partir de hoy - Patinetes eléctricos, ¿a favor o en contra?

Equipamiento de protección Se suprimen las exenciones al uso del cinturón de seguridad que existían para conductores de taxi, vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de la conducción. Por eso, desde ahora deberán llevarlo puesto en todo momento. Solo se establece una excepción que ampara a pasajeros de ambulancias asistenciales acondicionadas, para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta cuando en servicio de urgencia ocupen habitáculo del paciente. Seguridad vial en Radio 5 Seguridad vial - Motoristas: frenar las muertes - 19/04/26 Escuchar audio

Otras normas en vías interurbanas La reforma busca el alineamiento con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, aprobada por la ONU en el año 2015, como la mejora de la salud y el bienestar de las personas, la apuesta por una energía asequible y no contaminante, la búsqueda de unas ciudades y comunidades más sostenibles y la acción por el clima, entre otros. Según Saiz, estos cambios son fruto de un "proceso de escucha y mucho trabajo" con diversas asociaciones y la gran mayoría de las observaciones formuladas se han incorporado al texto definitivo del proyecto. La ministra ha recordado que el 1 de julio se cumplirán 20 años de la aprobación del carne por puntos. "Aprobada por el muy añorado ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha supuesto una revolución en el fomento de la seguridad vial, con la que estamos plenamente comprometidos", ha enfatizado. Entre otras normas que entran en vigor, los vehículos que rebasen a otros parados en la vía, ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros por hora sobre el límite existente en la vía. "Se introduce la obligatoriedad del uso del elemento reflectante por parte de peatones que transite por vías interurbanas durante la noche en condiciones de escasa visibilidad", ha remarcado Saiz. En autopistas y autovías, cuando la circulación quede dificultada a causa de la nieve, estará prohibido adelantar y se circulará solo por el carril de la derecha, dejando libre el de la izquierda para los vehículos de emergencia y quitanieves. Asimismo, cuando por una retención los vehículos circulen a paso de peatón o se paren, tendrán que orillarse para dejar un espacio central libre para permitir pasar a los vehículos de policía y otros servicios de emergencia, en el denominado “carril de emergencia”. El tercer carril El tercer carril - Medidas para evitar la distracción en la carretera - 25/02/17 Escuchar audio