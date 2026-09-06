La mayoría del PP en el Senado llevará al Constitucional las ausencias de los ministros en las comisiones sobre Ceuta

La mayoría absoluta del PP en el Senado aprobará previsiblemente el próximo miércoles que se plantee un conflicto de atribuciones contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por las ausencias en agosto de varios ministros a las comparecencias a las que fueron citados en comisiones parlamentarias para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Los 'populares', además, van a llevar a la Cámara Alta la reprobación de cinco ministros por la crisis.

"Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes", ha señalado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un comunicado en el que ha avanzado que el conflicto de atribuciones será incluido en el orden del día del próximo pleno, en el que saldrá adelante previsiblemente con la mayoría absoluta de la bancada azul.

Durante agosto fueron citados en sesiones extraordinarias de las correspondientes comisiones del Senado los titulares de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa, Fernando Grande-Marlaska (dos veces), José Manuel Albares y Margarita Robles, respectivamente.

Los tres comparecieron en agosto en el Congreso, pero, según apunta García, "el Gobierno no puede elegir unilateralmente qué cámara le controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace".

La actual legislatura es en la que más conflictos de atribuciones han llegado al Tribunal Constitucional porque hasta ahora el Senado ha planteado 14 y el Gobierno uno, el triple que en el resto de legislaturas, ya que hasta 2023 solo hubo cinco casos.