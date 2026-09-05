Belarra cree que el Gobierno está "cavando su tumba" por su "inacción" en Ceuta y acusa a Sánchez de temer a Marruecos
- La líder de Podemos critica que el Ejecutivo haya convertido la ciudad autónoma "en una gran cárcel a cielo abierto"
- Advierte a Sánchez de que no podrá contar con su formación para aprobar los presupuestos
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que el Gobierno está "cavando su propia tumba" por su "inacción" en la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado Pedro Sánchez de tener "miedo" a Marruecos, cuestionándose si el país vecino tiene "demasiada información" sobre el jefe del Ejecutivo por el espionaje de Pegasus.
Belarra también ha advertido a Sánchez de que no podrá contar con Podemos para unos Presupuestos Generales del Estado "que gastan en armamento lo que debería ir para educación y sanidad" y ha criticado que el Gobierno los vaya a presentar "a sabiendas de que no cuenta con apoyos pasa sacarlos".
Durante su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, su máximo órgano de dirección, celebrado este sábado en Madrid con motivo del nuevo curso político, la líder de la formación morada ha criticado la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta que, ha dicho, ha convertido la ciudad autónoma "en una gran cárcel a cielo abierto" tras la entrada masiva de finales de julio, "pensando que así están castigando a las personas migrantes y a Marruecos".
Responsabiliza a Marruecos de la entrada masiva
Según ha manifestado, "el mal llamado Gobierno socialista está cavando su propia tumba" por la falta de soluciones en este asunto y se ha preguntado por que el Ejecutivo no rompe relacciones con Marruecos, al que responsabiliza de la entrada masiva de migrantes y que, a su juicio, es un "país totalitario" que "vulnera los derechos humanos".
"Quizás porque tiene demasiada información del presidente, porque quizás queremos que sigan haciendo el trabajo más violento y más sucio en las fronteras", ha aventurado.
Belarra ha atribuido también a Marruecos una estrategia de presión sobre Ceuta que, en su opinión, estaría relacionada con su posición internacional y con su alianza con Estados Unidos. Ha sostenido que Rabat puede pensar que "puede hacer lo que le dé la gana", incluso "intentar quedarse con Ceuta" o aspirar a controlar el estrecho de Gibraltar.
La líder de Podemos ha lamentado que la crisis de Ceuta haya sacado a relucir "todo lo que está mal en el mundo, todo el racismo, la desigualdad y el abuso de podemos" y ha criticado que Sánchez se fuera de "vacaciones" a Lanzarote mientras que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "pugnan por ver quién es más racista".
Empatía con las víctimas
En su discurso, Belarra ha pedido empatía con las víctimas de Ceuta y ha recordado que a finales de julio perdieron la vida "180 personas" pero "nadie las nombra". "¿Alguien se imagina un accidente de avión en el que sus pasajeros siguieran sin identificar?", se ha preguntado.
A su juicio, esta situación solo se explica porque España vive en una sociedad "profundamente racista", por lo que ha reclamado "memoria y humanidad" y ha criticado que miles de personas permanezcan en Ceuta en condiciones que considera inaceptables. "No quiero vivir en un país en el que hay pogromos, auténticas cacerías de migrantes", ha manifestado.
Belarra también ha responsabilizado a las políticas de los países occidentales de parte de las causas que provocan los movimientos migratorios y ha defendido que las personas que emprenden rutas peligrosas lo hacen porque consideran que esas travesías son más seguras que permanecer en los lugares de los que huyen.
Rechazo a los presupuestos
En el ámbito económico, la secretaria general de Podemos ha dicho que el plan de Sánchez pasa por presentar presupuestos a "sabiendas de que no cuenta con apoyos pasa sacarlos" y que, cuando caigan, será su "excusa para convocar elecciones". "Una jugada un poco cutre, tengo que decir, y un poco manida también, pero mejor que cualquiera de las otras opciones que tiene disponibles el presidente, como convocar elecciones a consecuencia de su corrupción o a consecuencia de la crisis humanitaria que ha provocado el Gobierno en Ceuta con su inacción calculada", ha indicado.
En cualquier caso, Belarra ha advertido que los socialistas no podran "contar con los votos de Podemos" para unos presupuestos que "ponen negro sobre blanco" el mayor rearme de la historia de España. "Unos presupuestos de guerra, que se gastan en armamento lo que debería ir a educación y sanidad", ha apostillado la líder del partido morado, quien ve probable que con todo este contexto los comicios se puedan celebrar a "primeros de año".
En su intervención, también ha animado a la militancia de Podemos a participar en las primarias para las candidaturas municipales y autonómicas; ha propuesto un plan de gratuidad de material escolar, y ha alertado de los récords históricos de beneficios en la gran banca, las energéticas y el sector de la alimentación.