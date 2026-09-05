Belarra cree que el Gobierno está "cavando su tumba" por su "inacción" en Ceuta y acusa a Sánchez de temer a Marruecos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que el Gobierno está "cavando su propia tumba" por su "inacción" en la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado Pedro Sánchez de tener "miedo" a Marruecos, cuestionándose si el país vecino tiene "demasiada información" sobre el jefe del Ejecutivo por el espionaje de Pegasus.

Belarra también ha advertido a Sánchez de que no podrá contar con Podemos para unos Presupuestos Generales del Estado "que gastan en armamento lo que debería ir para educación y sanidad" y ha criticado que el Gobierno los vaya a presentar "a sabiendas de que no cuenta con apoyos pasa sacarlos".

Durante su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, su máximo órgano de dirección, celebrado este sábado en Madrid con motivo del nuevo curso político, la líder de la formación morada ha criticado la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta que, ha dicho, ha convertido la ciudad autónoma "en una gran cárcel a cielo abierto" tras la entrada masiva de finales de julio, "pensando que así están castigando a las personas migrantes y a Marruecos".

Responsabiliza a Marruecos de la entrada masiva Según ha manifestado, "el mal llamado Gobierno socialista está cavando su propia tumba" por la falta de soluciones en este asunto y se ha preguntado por que el Ejecutivo no rompe relacciones con Marruecos, al que responsabiliza de la entrada masiva de migrantes y que, a su juicio, es un "país totalitario" que "vulnera los derechos humanos". "Quizás porque tiene demasiada información del presidente, porque quizás queremos que sigan haciendo el trabajo más violento y más sucio en las fronteras", ha aventurado. Belarra ha atribuido también a Marruecos una estrategia de presión sobre Ceuta que, en su opinión, estaría relacionada con su posición internacional y con su alianza con Estados Unidos. Ha sostenido que Rabat puede pensar que "puede hacer lo que le dé la gana", incluso "intentar quedarse con Ceuta" o aspirar a controlar el estrecho de Gibraltar. La líder de Podemos ha lamentado que la crisis de Ceuta haya sacado a relucir "todo lo que está mal en el mundo, todo el racismo, la desigualdad y el abuso de podemos" y ha criticado que Sánchez se fuera de "vacaciones" a Lanzarote mientras que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "pugnan por ver quién es más racista".

Empatía con las víctimas En su discurso, Belarra ha pedido empatía con las víctimas de Ceuta y ha recordado que a finales de julio perdieron la vida "180 personas" pero "nadie las nombra". "¿Alguien se imagina un accidente de avión en el que sus pasajeros siguieran sin identificar?", se ha preguntado. A su juicio, esta situación solo se explica porque España vive en una sociedad "profundamente racista", por lo que ha reclamado "memoria y humanidad" y ha criticado que miles de personas permanezcan en Ceuta en condiciones que considera inaceptables. "No quiero vivir en un país en el que hay pogromos, auténticas cacerías de migrantes", ha manifestado. Belarra también ha responsabilizado a las políticas de los países occidentales de parte de las causas que provocan los movimientos migratorios y ha defendido que las personas que emprenden rutas peligrosas lo hacen porque consideran que esas travesías son más seguras que permanecer en los lugares de los que huyen.