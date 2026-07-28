El PP critica el "triunfalismo insultante" del balance de Sánchez y le acusa de vivir en "una burbuja" de corrupción
- Tellado resalta las condenas en tribunales y los casos de corrupción y no hace referencia al pacto de emergencia climático
- El presidente del Gobierno ha sacado pecho "de la buena marcha de la economía" y ha puesto de ejemplo la última EPA
El balance del curso político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha levantado las críticas del PP. El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, ha rechazado el "triunfalismo insultante" de su repaso por la economía y le ha acusado de vivir en "una burbuja de privilegios y corrupción".
"Ha desplegado un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda o el imparable encarecimiento de los precios o los empleos precarios, o los servicios públicos cada vez más deficientes que ofrece el Gobierno de España", ha respondido Tellado en un vídeo tras la comparecencia de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. "Vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción", ha agregado.
En su discurso, Sánchez — además de declarar como zonas gravemente afectadas las áreas dañadas por los incendios y ayudas— ha sacado pecho "de la buena marcha de la economía", pese a la incertidumbre del contexto político. En este sentido, ha puesto como ejemplo el resultado que deja la última EPA, con una cifra de empleo récord y más de 22,7 millones de ocupados. "Llevamos casi tres años siendo la gran economía de Europa que más crece; este semestre la Comisión Europea, ha mejorado y ha revisado al alza las previsiones de España, de 2,6% para este 2026", ha señalado Sánchez sobre España en comparación con otro países europeos.
Tellado, sobre los incendios: "España saldrá de esta"
Tellado no ha hecho mención, en cambio, a la insistencia de un pacto de Estado contra la emergencia climática de Sánchez. Una propuesta a la que, hasta ahora, ni el PP ni otros partidos se han sumado. Sobre los incendios que asolan España, ha dicho que nuestro país "sigue sufriendo los incendios más devastadores de su historia" y que su partido "está volcado en ayudar a mitigarlos".
"Desde nuestros gobiernos locales y autonómicos, desde nuestro papel de oposición a nivel nacional junto a los vecinos que más lo están sufriendo, junto a los servidores públicos que tanto están esforzándose por poner fin a esta pesadilla cuanto antes es nuestra prioridad, deber y compromiso. España saldrá de esta", ha dicho con contundencia.
Señala tres condenas y dos varapalos parlamentarios
El secretario general del PP ha afirmado que a Sánchez "el balance político se lo hacen los tribunales" y ha recordado las condenas del caso Koldo, al Fiscal General y a su hermano, David Sánchez. "El balance real de Pedro Sánchez se resume en dos datos: tres condenas en ocho meses, cero presupuestos en cuatro años", ha indicado. "Además, hay una legión de 126 imputados del sanchismo desfilando por los juzgados de toda España. Mientras Sánchez comparece en Moncloa, sus amiguitos lo hacen en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional o en los juzgados de Madrid y Badajoz", ha agregado.
El repaso de las medidas en las Cortes, ha considerado, es "igual de demoledor". "Sánchez ha acabado el curso con dos varapalos parlamentarios bien sonoros porque el Congreso le ha rechazado dos veces la senda de estabilidad. Es decir, tiene los presupuestos muertos antes de nacer y así lleva ya cuatro años", ha señalado para después recalcar la retirada del decreto sobre vivienda el martes, las enmiendas de PP y Junts para pedir elecciones de hace semanas y pérdida de las últimas cuatro elecciones en la comunidades autónomas.
"Sánchez está cada día más solo en la calle y más solo en el Parlamento. Y cada día más acorralado en los tribunales", ha dicho, augurando un "cambio y reconstrucción" en el próximo curso político de la mano del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Le deseamos a Pedro Sánchez que disfrute de las vacaciones. Serán las últimas que le paguemos los españoles", ha concluido.