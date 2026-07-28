El PP critica el "triunfalismo insultante" del balance de Sánchez y le acusa de vivir en "una burbuja" de corrupción

El balance del curso político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha levantado las críticas del PP. El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, ha rechazado el "triunfalismo insultante" de su repaso por la economía y le ha acusado de vivir en "una burbuja de privilegios y corrupción".

"Ha desplegado un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda o el imparable encarecimiento de los precios o los empleos precarios, o los servicios públicos cada vez más deficientes que ofrece el Gobierno de España", ha respondido Tellado en un vídeo tras la comparecencia de Sánchez en el Palacio de la Moncloa. "Vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción", ha agregado.

En su discurso, Sánchez — además de declarar como zonas gravemente afectadas las áreas dañadas por los incendios y ayudas— ha sacado pecho "de la buena marcha de la economía", pese a la incertidumbre del contexto político. En este sentido, ha puesto como ejemplo el resultado que deja la última EPA, con una cifra de empleo récord y más de 22,7 millones de ocupados. "Llevamos casi tres años siendo la gran economía de Europa que más crece; este semestre la Comisión Europea, ha mejorado y ha revisado al alza las previsiones de España, de 2,6% para este 2026", ha señalado Sánchez sobre España en comparación con otro países europeos.

Tellado, sobre los incendios: "España saldrá de esta" Tellado no ha hecho mención, en cambio, a la insistencia de un pacto de Estado contra la emergencia climática de Sánchez. Una propuesta a la que, hasta ahora, ni el PP ni otros partidos se han sumado. Sobre los incendios que asolan España, ha dicho que nuestro país "sigue sufriendo los incendios más devastadores de su historia" y que su partido "está volcado en ayudar a mitigarlos". "Desde nuestros gobiernos locales y autonómicos, desde nuestro papel de oposición a nivel nacional junto a los vecinos que más lo están sufriendo, junto a los servidores públicos que tanto están esforzándose por poner fin a esta pesadilla cuanto antes es nuestra prioridad, deber y compromiso. España saldrá de esta", ha dicho con contundencia. ““