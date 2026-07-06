Partidos de izquierda y derecha reclaman el cese de la Directora General de la Guardia Civil y el Gobierno pide "serenidad"

Lejos de aminorar las críticas al Ejecutivo por la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire, algunos partidos políticos multiplican sus reproches. Ya no solo son PP y Vox quienes exigen la dimisión o el cese de la directora: Podemos se une a este grupo considerando "insostenible" y "lamentable" que González siga en su cargo. También el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, consideraría oportuno que la directora "se haga a un lado". Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, alude a la presunción de inocencia y pide "serenidad" para que pueda actuar la justicia.

El pasado martes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, imputó a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y también al director general adjunto operativo del cuerpo, Manuel Lamas, por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Anticorrupción consideró que podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Ambos tendrán que comparecer ante el magistrado el próximo 16 de julio.

El Gobierno pide "serenidad" para que la justicia actúe Desde los primeros momentos en el Ejecutivo han mostrado su "tranquilidad" respecto a la imputación de Mercedes González. Este mismo lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sigue pidiendo "serenidad" para que la justicia pueda actuar. Y alude a la presunción de inocencia, que corresponde a "toda persona" para que pueda "dar todas sus explicaciones". En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, descartaba este fin de semana sancionar, por el momento, al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas.

La oposición redobla el ataque al Gobierno El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expuesto, en una entrevista en Antena 3, que la imputación de Mercedes González es incompatible con su cargo: "Una directora de la Guardia Civil imputada es incompatible con dirigir a los que tienen que perseguir delitos". Feijóo llama a Leire Díez "espada de Damocles" de Sánchez y ve al PSOE "muerto de miedo": "Así no se puede gobernar" Feijóo, además, ha defendido la honorabilidad del cuerpo, para asegurar que "hay mucha más decencia en cualquier cuartel de la Guardia Civil de cualquier pueblo de España que en el Gobierno". Frente a ello, considera un "deshonor" para la Guardia Civil tener imputados a sus números uno y dos. Además ha señalado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, es "corresponsable" de nombramientos en el seno del Instituto Armado. El presidente del PP ha indicado que "la corrupción ya se ha instalado en el corazón del Estado" y ha criticado que ante esas imputaciones no ocurra "nada". "Es que el verbo dimitir ha desaparecido del diccionario de la Real Academia para este Gobierno", ha exclamado. Desde Vox, el portavoz José Antonio Fuster, subía la apuesta: "Ya no solo es un Gobierno investigado, sino que ataca a quienes investigan". Y ha recordado al Ejecutivo que "la Guardia Civil no pertenece al PSOE, la UCO no pertenece a Sánchez y la Justicia no pertenece a la Moncloa". Por ese motivo, Vox "exige" el cese, tanto de la directora de la Benemérita como del DAO. El Gobierno, tocado: la directora de la Guardia Civil y el DAO, imputados por prevaricación Estrella Moreno Los de Abascal, que han registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja al respecto, han reclamado, además, la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso para que explique esas dos imputaciones.