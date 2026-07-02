El Gobierno traslada "máxima tranquilidad" tras la imputación de la directora de la Guardia Civil y el PP pide su dimisión

El Gobierno permanece tranquilo tras la imputación de la directora de la Guardia Cvil, Mercedes González, y el DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el marco del caso Leire Díez. Desde Moncloa no varian en su apoyo a González y mantienen el respaldo. "Máxima tranquilidad", transmiten fuentes de Moncloa. "Estamos convencidos de que Mercedes González dará las explicaciones pertinentes ante la Justicia, como ha venido haciendo desde el primer día y ya demostró en su comparecencia en el Senado", han añadido.

Desde Moncloa insisten en transmitir un mensaje de "total normalidad y transparencia" porque "no hay nada que ocultar", han dicho. "Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera", han señalado por su parte fuentes de Interior.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a González y a Llamas por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez al considerar Anticorrupción que podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Ambos tendrán que acudir el próximo 16 de julio a la Audiencia Nacional y contestar a las preguntas de Pedraz. Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y maniobrar para impedir investigaciones al entorno del Gobierno. Para ello habría contactado con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo ha negado en que en sus encuentros con ella se hablase de eso.

Mientras tanto, en el PP exigen la dimisión de González, Llamas y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. "Sánchez pasó de querer colonizar las instituciones a tratar de destruirlas desde dentro. Segunda imputación en la historia de la democracia de la dirección de la Guardia Civil. Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Sánchez", ha calificado desde el PP, Cuca Gamarra.

"Los que deberían perseguir delitos están imputados por haberlos cometido. Exigimos la dimisión inmediata o cese de ambos. No pueden seguir al frente de instituciones tan importantes", ha añadido.

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