Consumo expedienta a una plataforma de billetes online por ocultar los gastos de gestión hasta el final de la compra

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma online de reserva de billetes de transporte, que opera tanto en España como en otros países, tras detectar una posible práctica comercial desleal conocida como 'precio por goteo' o drip pricing.

La investigación ha concluido que la empresa mostraba inicialmente al usuario el importe del billete seleccionado, pero añadía luego una 'tasa de servicio' durante las últimas fases del proceso de compra. Este recargo incrementaba el precio final que debía pagar el consumidor y no aparecía reflejado desde el inicio de la reserva.

Según Consumo, este cargo adicional no está vinculado a ninguna decisión del cliente, como la selección de un asiento o la contratación de servicios opcionales, por lo que debería formar parte del precio mostrado desde el primer momento en que se elige el trayecto.

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