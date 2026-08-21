El 'plan E1': el proyecto con el que Israel pretende edificar 1.234 viviendas y dividir en dos Cisjordania ocupada

El Gobierno de Israel ha reactivado este mes el polémico 'plan E1' anunciando el martes una nueva licitación para construir 1.234 viviendas. El Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu pretende dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este; desoyendo el rechazo continuado de la comunidad internacional y una apelación judicial.

El E1 es un plan concebido hace 30 años por el ex primer ministro israelí Isaac Rabin (1974-1977 y 1992-1995), pero ningún gobierno se ha atrevido a llevarlo a cabo debido al rotundo rechazo por parte de la comunidad internacional.

Una desaprobación que ya se hizo notar hace justo un año cuando fue planteada la construcción de 3.401 viviendas para colonos israelíes. Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente palestino Mahmud Abás, urgió de nuevo a la comunidad internacional a que tome "medidas serias y concretas" contra el plan israelí.

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, fue el primero en pedir al Gobierno israelí que retire las licitaciones y este jueves se han unido Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega y Canadá.

Declaración conjunta contra el plan israelí "Exhortamos al Gobierno israelí a retirar inmediatamente estos proyectos y a poner fin a la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Estas medidas no solo nos alejarán aún más de la paz, sino que continuarán debilitando la posición de Israel en la escena internacional", han advertido los siete países en una declaración conjunta difundida por la presidencia francesa y Downing Street. ““ La nueva licitación israelí se produce pese a una apelación en contra presentada el pasado junio ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén y a la que el Estado debía responder este septiembre. "Las empresas no deben considerar presentar ofertas a las licitaciones para estos proyectos de construcción. Deben ser conscientes de las consecuencias jurídicas y reputacionales, en particular del riesgo de convertirse en cómplices de graves violaciones del derecho internacional", han urgido París, Londres, Berlín, Roma, Ámsterdam, Oslo y Ottawa.ç La violencia colona se dispara en Cisjordania amparada por el Gobierno israelí: "El objetivo es la limpieza étnica" Marta Rey Maté Según los siete ejecutivos, el asentamiento 'E1' "comprometerá las perspectivas de una solución de dos Estados al crear una división a través de Cisjordania y vulnerar la continuidad territorial de los Territorios Palestinos". Además, reiteran que el derecho internacional es claro: "Los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Esta es la posición de la comunidad internacional, reafirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", han subrayado. Netanyahu rechaza la hoja de ruta que buscaba implementar Trump en Gaza