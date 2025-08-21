La Unión Europea y 21 países instan a Israel a "retirar urgentemente" su plan de asentamientos E1 en Jerusalén

Los ministros de Exteriores de 21 países, entre ellos España, así como la Alta Representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, han emitido este jueves un comunicado conjunto en el que condenan "en los términos más enérgicos" el plan israelí de construcción de asentamientos E1 junto a Jerusalén Este, aprobado el miércoles, e instan al Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, a revocarlo de manera "inmediata".

"La decisión del Comité Superior de Planificación de Israel de aprobar los planes de construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén, es inaceptable y una violación del derecho internacional", asegura la nota, difundida por el Gobierno británico. El comunicado lleva la firma de Kallas y de los ministros de Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y Suecia.

El texto defiende que la acción "unilateral" llevada a cabo por el Gobierno israelí socava el "deseo colectivo de seguridad y prosperidad en Oriente Medio". Por ello, el Ejecutivo de Netanyahu debe "detener la construcción de asentamientos, de conformidad con la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y eliminar las restricciones a las finanzas de la Autoridad Palestina", añade la nota.

Un proyecto para "enterrar" la solución de dos Estados Los ministros firmantes han criticado la posición del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ha asegurado que el plan imposibilitará la solución de dos Estados, al dividir cualquier posible Estado palestino y restringir el acceso palestino a Jerusalén. "Esto no beneficia en absoluto al pueblo israelí. Por el contrario, corre el riesgo de socavar la seguridad y fomentar la violencia y la inestabilidad, alejándonos aún más de la paz", aseguran los 21 países. "El Gobierno de Israel aún tiene la oportunidad de impedir que el plan E1 siga adelante. Lo instamos a que lo retire urgentemente", insiste el comunicado. La oficina de Smotrich calificó la medida como un medio para "enterrar" la idea de una Estado palestino. El ministro, uno de los más fervientes impulsores del colonialismo israelí en los territorios palestinos, aseguró el miércoles que el Estado palestino "está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones" y que "cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea".