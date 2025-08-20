Israel anuncia el inicio de sus operaciones para tomar Ciudad de Gaza tras movilizar a 60.000 reservistas

Israel ya ha iniciado las primeras fases de su anunciada ofensiva en Ciudad de Gaza después de emitir alrededor de 60.000 órdenes de reclutamiento para soldados en la reserva. Tras la aprobación del plan por parte del ministro de Defensa, Israel Katz, el portavoz militar israelí Effie Defrin ha anunciado este miércoles que los soldados están en marcha y que, tras un enfrentamiento con Hamás, ya controlan las afueras del municipio.

"Como parte de los preparativos para la siguiente fase de la operación, esta mañana se emitieron aproximadamente 60.000 órdenes de reclutamiento para reservistas", ha escrito en su cuenta de X el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, que ha añadido que 20.000 reservistas previamente movilizados recibirán notificaciones para extender sus órdenes de servicio.

Más tarde, Defrin ha indicado que "las operaciones preliminares y las primeras fases del ataque contra la ciudad de Gaza" estaban en marcha y que "las fuerzas de las FDI ya controlan las afueras de la ciudad". Previamente el Ejército había comenzado los preparativos para expandir la ofensiva con el despliegue de tropas en Yabalia, al norte del enclave, y en el barrio de Zeitún, donde los ataques se han intensificado desde que, hace casi dos semanas, el gabinete de seguridad israelí aprobase la conquista de Gaza y otras zonas costeras.

Estos planes obligan desplazamiento hacia el sur de más de un millón de personas, algo de consecuencias "catastróficas" según las ONG. Un oficial israelí ha precisado que la operación se desarrollaría en varias fases y varios medios israelíes recogen que los combates podrían prolongarse hasta principios de 2026.

06.33 min Pascale Coissard, coordinadora de MSF: "Desplazarles otra vez sería una catástrofe humanitaria como no la hemos visto nunca"