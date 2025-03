En la tierra de 'No other land', Oscar al documental sobre la ocupación israelí en Cisjordania: "Buscan expulsarnos"

Basel Adra, un joven palestino, lleva años grabando la violencia que sufre su pueblo en el sur de Cisjordania. Esas imágenes componen el documental No other land, ganador de un Oscar a mejor película documental. Pero en su pueblo parece que nada ha cambiado.

Masafer Yatta es un conjunto de una veintena de aldeas palestinas que llevan años sufriendo las consecuencias de la ocupación israelí. Los vecinos ven cómo los colonos les atacan, tratan de expulsarles de sus tierras y destruyen sus casas. El Ejército israelí ha tirado abajo 450 casas palestinas en cuatro años.

"En cualquier momento puede haber un ataque"

Los vecinos de este pueblo al sur de Cisjordania viven bajo amenazas y ataques continuos. "En cualquier momento puede haber un ataque", cuenta a un equipo de TVE Musaj, un vecino que confiesa que viven con miedo. A unos 200 metros hay un puesto militar israelí, que hace la vista gorda ante las decenas de veces que los colonos han atacado y amenazado a estos palestinos.

"No nos dejan trabajar la tierra. Nos tiran las casas. Es la estrategia del acoso para expulsarnos", cuenta a TVE Mohamed, responsable municipal. Con el documental en la gran pantalla y sus directores con una estatuilla, se está poniendo el foco en lo que lleva ocurriendo en esta tierra durante años, pero los vecinos dudan que esto vaya a cambiar ni a mejorar sus vidas.

Israel alega que este lugar es zona militar, que tiene potestad sobre las tierras y derecho a demoler las viviendas palestinas. La única que queda en pie es la de Khalid, que ya ha recibido la orden de demolición.

"Me obligan a destruirla con mis manos. Si no lo hago, encima tengo que pagar el trabajo de las excavadoras", cuenta a TVE Khalid. El palestino ha habilitado como vivienda una pequeña cueva que está junto a su casa. No es el mejor lugar para vivir, pero asegura que lo último es marcharse de aquí.