La ONU alerta sobre la "muerte y destrucción" que producirá la operación que Israel prepara sobre Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado este jueves la necesidad de un alto el fuego en Gaza y ha instado a Hamás a que se comprometa a la "liberación incondicional" de todos los rehenes que quedan en la Franja.

"Es vital alcanzar de inmediato un alto el fuego en Gaza [así como] la liberación incondicional de todos los rehenes (...) para evitar la muerte y la destrucción que una operación militar contra la Ciudad de Gaza causaría inevitablemente", ha declarado Guterres desde Japón, donde asiste a una conferencia sobre desarrollo africano.

El portugués también ha pedido a Israel que revierta su decisión de autorizar la construcción de nuevos asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, algo que, ha recordado, viola la ley internacional.

"La decisión de las autoridades israelíes de expandir la construcción de asentamientos ilegales, que dividirán Cisjordania, debe ser revertida. Cualquier construcción de asentamientos es una violación de la ley internacional", ha declarado Guterres durante una rueda de prensa en la ciudad japonesa de Yokohama, donde participa en un foro sobre desarrollo e inversión en África.

Un tercio de niños en el norte de Gaza sufren desnutrición severa y no sobrevivirán Un tercio de los niños en la ciudad de Gaza y en el norte del enclave sufren desnutrición severa y no sobrevivirán, ha advertido el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini. "Si vemos las informaciones que provienen de nuestros centros de salud, uno de cada tres niños en Ciudad de Gaza y el norte de Gaza está severamente desnutridos, muchos de ellos no van a sobrevivir. Mucha más gente, en los próximos días y semanas, va a morir a causa del hambre", ha argumentado. Lazzarini ha pedido que nadie pierda de vista que se trata de "una hambruna construida, fabricada y deliberada", una estrategia en la que "se han utilizado los alimentos como un instrumento de guerra". Asimismo, Lazzarini ha defendido que nunca se ha estado tan lejos en la historia como ahora de la solución de dos Estados, Israel y Palestina, tras la decisión del Gobierno israelÍ de autorizar la extensión de asentamientos judíos en la parte central del territorio palestino ocupado de Cisjordania. "La información de la extensión de los asentamientos, del proyecto que se denomina E1, que tendría el objetivo de cortar completamente el norte del sur de Cisjordania, significa que no habría continuidad territorial en Cisjordania", ha apuntado.

Albares condena las intenciones de Israel en Gaza y Cisjordania Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que "la escalada en la ocupación militar israelí [en Gaza] debe terminar". "Traerá aún más muertes y sufrimiento injustificado. La vía hacia la paz y la seguridad es: alto el fuego permanente, liberación de los rehenes, entrada masiva de ayuda humanitaria y solución de dos Estados", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X. El ministro también ha condenado "firmemente" la intención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de construir nuevos asentamientos en Jerusalén Este, al lado de la Cisjordania ocupada. "Es contraria al derecho internacional, dividirá el territorio de Palestina y quiere hacer inviable la solución de dos Estados por la que España trabaja", ha añadido Albares. ““