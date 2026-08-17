El yerno de Trump presiona a Netanyahu para acelerar la aplicación del plan de 15 puntos de EE.UU. para Gaza

El asesor de la Casa Blanca Jared Kushner, yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha reunido este lunes durante cuatro horas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedirle que "no cree obstáculos" al plan trazado por la Administración estadounidense para Gaza, según fuentes conocedoras de estas discusiones citadas por medios de comunicación de EE.UU.

Una fuente israelí ha dicho al canal CNN que Kushner ha presionado a Netanyahu para que implemente el plan para la franja palestina. Dicha iniciativa, de 15 puntos y presentada por Washington en septiembre pasado, contempla, entre otros, la creación de una 'Junta de Paz' que supervise su aplicación, así como el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la retirada de las tropas israelíes de ese territorio y su reconstrucción. Netanyahu manifestó su rechazo a principios de este mes al considerar que no puede haber un repliegue castrense hasta que Hamás quede desarmado "de verdad".

En la reunión de este lunes, el primer ministro israelí ha transmitido a Kushner que avanzar con este plan es "problemático" debido a las próximas elecciones legislativas en Israel, el 26 de octubre, ha indicado la fuente a la CNN. Los principales sondeos de las últimas semanas apuntan que ni el bloque de Netanyahu ni la oposición obtendrán los escaños suficientes en el Parlamento. En un intento de mantener su base de ultraderecha, el primer ministro no ha estado dispuesto a hacer concesiones sobre Gaza. Su Gobierno actual incluye el partido Poder Judío, del ministro ultranacionalista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso, del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que aboga por vaciar Gaza de palestinos y recolonizarla.

Netanyahu también ha comunicado a Kushner, que ha acudido acompañado por el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, que Hamas debe adoptar pasos antes, ha revelado la fuente de la CNN.

Un funcionario conocedor del contenido de la reunión ha confirmado a la cadena Fox News que el objetivo de Kusnher es acelerar la implementación del plan de Trump para Gaza.

Tras el fin de este encuentro, la oficina de Netanyahu ha publicado un comunicado donde ha explicado que el primer ministro y la Junta de Paz han acordado, durante sus "discusiones profundas y constructivas", establecer dos grupos de trabajo. Uno para el desarme y la desmilitarización de Gaza, que "tanto Israel como la Junta de Paz están determinados a que sean rápidos y se completen antes de que cualquier reconstrucción ocurra". El segundo se centrará en los saneamientos, el agua limpia y otros temas de salud pública en la franja y que también tienen un impacto en Israel.