El ébola ha matado a más de 2.500 personas en República Democrática del Congo y avanza "de forma exponencial"

La epidemia de ébola ya ha causado más de 2.500 muertes en la República Democrática del Congo (RDC) y "avanza de forma exponencial", según ha informado este viernes Julien Harneis, coordinador principal de ébola para las Naciones Unidas.

"La epidemia se está extendiendo ampliamente: ahora cubre una superficie mayor que la de Francia", ha explicado Harneis durante una rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

El epicentro de la enfermedad se ubica en la ciudad de Bunia, perteneciente a la región de Ituri, en el noroeste del país, que concentra más del 90% de los contagios.

Hasta el día de hoy, la epidemia ha causado "más de 2.500 muertes". "El balance de fallecidos aumenta evidentemente cada día", ha añadido el coordinador principal de ébola para la ONU quien, además, ha detallado que la mitad de las muertes han tenido lugar "durante los últimos 20 días". Además, se calcula que hay más de 5.200 personas contagiadas.

"Su propagación supera la rapidez de nuestra respuesta; se intensifica y se extiende más rápido que los esfuerzos realizados en toda la región", ha denunciado Harneis.

La epidema de ébola más letal de la historia de RDC La epidemia ha superado en solo tres meses a la de 2018-2020 en el este de la República Democrática del Congo, considerada hasta entonces como la más letal de la historia del país. Aquella vez, el ébola se cobró, en total, la vida de 2.299 personas de 3.381 casos confirmados de la enfermedad, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud basadas en los datos de las autoridades congoleñas. La OMS admite que el brote de ébola está "lejos" de acabar en la RDC, pero ve factible controlarlo en tres meses

Miles de menores han perdido a uno de sus padres por el Ébola Además, según datos de Save the Children, al menos 180 niños y niñas han perdido a ambos progenitores o a sus principales cuidadores en el brote de ébola de la República Democrática del Congo (RDC), lo que equivale a casi dos menores huérfanos cada día, desde que se declaró el brote del virus mortal hace 100 días, según señala la ONG. Miles de niños y niñas más han perdido a uno de sus progenitores o cuidadores, lo que les expone a un mayor riesgo de sufrir abusos, explotación, trata y graves consecuencias psicológicas, mientras las familias y unos servicios sociales ya frágiles luchan por hacer frente a la situación. La mayoría de estos menores huérfanos están siendo cuidados actualmente por familiares o en centros de atención infantil gestionados por el Estado, mientras se buscan soluciones de cuidado familiar a más largo plazo. El ébola, que se contagia por el contacto con los fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, ha matado a más de 15.000 personas en África durante los últimos 50 años. No existe ninguna vacuna o tratamiento específico aprobado contra la cepa Bundibugyo del ébola, que es la causante del brote actual. Sin embargo, hay ensayos clínicos en marcha y se han enviado a la RDC 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, aprobada contra el ébola Zaire, otra cepa del virus, para evaluar su impacto contra la cepa Bundibugyo.