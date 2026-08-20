Una calle de un pueblo de Mallorca es la más cara de España: una casa cuesta una media de 15 millones de euros

Mallorca, Madrid y Málaga acaparan las diez calles más caras de España. Una media de 15 millones de euros cuesta instalarse en alguna de las casas del camí des Salinar en Andratx (Baleares), el lugar que lidera este ranking elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Además, señala el estudio, se necesitan seis millones de euros de media como punto de partida para pasar a formar parte del club de residentes de alguno de estos enclaves.

Si Andratx se escapa del presupuesto, un poco más barata resulta la segunda opción. Una vivienda en el paseo de los Lagos de la urbanización de la Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid) supone un desembolso económico de 11 millones de media, cuatro menos que en el pueblo costero mallorquín.

El podio lo cierra la urbanización Coto Zagaleta en Benahavís (Málaga): comprar allí precisa una cantidad de 10,5 millones.

Palma y Madrid: dos de las calles más caras Las ciudades de Palma de Mallorca (Baleares) y la de Madrid empatan en este listado: ambas capitales tienen en su callejero dos de las vías más costosas del país. La cuarta travesía que mayor desembolso exige en España para convertirse en propietario es la calle Mossa, en la exclusiva zona residencial de Son Vida de Palma. Una vivienda aquí tiene un precio de media de 9.800.000 millones. La quinta más cara es el paseo del Conde de los Gaitanes y está en La Moraleja (Madrid). Los interesados necesitan, de media, 8.900.000 millones. El ranking regresa a Palma para situar la sexta calle más exclusiva del país. La calle Binicaubell, también cerca de la lujosa urbanización Son Vida, es accesible por 7.900.000 millones de euros. La parte inferior del listado lo copan enclaves de la Península. En séptima posición, en Marbella (Málaga), figura la calle Osa Menor, con 7.850.000 millones de euros. A continuación, en octavo y noveno lugar, las calles Serrano y José Ortega y Gasset. Si quiere instalarse en alguna de estas vías emblemáticas del barrio Salamanca, la media que se precisa es de 6.950.000 millones. El ranking lo cierra la urbanización Cascada de Camoján en Marbella (Málaga) con 6.395.000 millones. La jungla de la vivienda: ¿Se ha convertido en un bien de lujo?