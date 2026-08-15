Los empresarios de La Línea y Gibraltar miran el futuro con optimismo cuando se cumple un mes de la retirada de la Verja
- "Hemos evitado el desastre de un Brexit duro, pero asumimos un reto de enorme envergadura”, ha dicho Picardo
- El alcalde de la Línea ha destacado que la movilidad en la frontera transcurre "con más fluidez"
Este sábado se cumple un mes de la supresión de la Verja de Gibraltar y, por tanto, del fin de los controles fronterizos terrestres entre el territorio británico y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.
"La historia del primer mes del Tratado ha sido una historia de trabajo duro y adaptación, pero también de enorme ilusión y esperanza. Con este acuerdo hemos evitado el desastre de un Brexit duro, pero al mismo tiempo asumimos un reto de enorme envergadura”, ha dicho a Efe el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.
Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha dicho que, tras superar los "desajustes" iniciales de tráfico, al coincidir este acontecimiento con la feria en su municipio, y salvar algunos problemas burocráticos en el transporte de mercancías, la movilidad en la frontera transcurre "con más fluidez", además de apuntar a una mayor presencia de gibraltareños consumiendo en la ciudad.
El pasado 15 de julio entró en vigor de manera provisional el tratado que regula la relación de Gibraltar con la Unión Europea (UE) tras el Brexit, un mes del que ambas partes hacen un balance positivo. Desde ese día, los controles fronterizos se trasladaron al aeropuerto y, de manera puntual, al puerto.
Picardo ha añadido que, como esperaban, "se han atravesado dificultades técnicas y logísticas propias de una transformación de esta magnitud; muchas de ellas ya se están superando”, en referencia, por ejemplo, a los retrasos aduaneros de los primeros días. No obstante, ha añadido que ya se empiezan a vislumbrar "los beneficios económicos, sociales y humanos que confiamos en que el Tratado traerá consigo”.
Además, ha recordado que la zona está "ante un hito histórico que exige cambios profundos, pero también abre un espacio lleno de posibilidades". "El Tratado es, en muchos sentidos, un lienzo en blanco que ahora nos corresponde llenar entre todos, con audacia, trabajo, imaginación e ilusión, y los gibraltareños somos expertos en transformar los desafíos en progreso”, ha afirmado Picardo.
Al otro lado, el alcalde de La Línea de la Concepción ha asegurado que la actividad económica de comerciantes y hosteleros está siendo “buena”, según ha trasladado el sector a la institución municipal.
Los negocios de La Línea aumentan su facturación
Los comerciantes y hosteleros linenses han hecho un balance positivo de este primer mes sin controles terrestres con Gibraltar, pero no han querido lanzar las campanas al vuelo.
La presidenta de la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería (ALAHO), Leo Herrera, ha subrayado “que estamos en época estival y La Línea suele funcionar bien en verano”. "Queremos ser cautos y observar si esta tendencia se consolida en el futuro”, ha añadido.
Por otra parte, el portavoz y vicepresidente del Grupo Transfronterizo, el empresario linense Lorenzo Pérez-Periáñez, ha dicho que los negocios de La Línea han aumentado su facturación y que la Asociación de Desarrollo Empresarial de esta localidad (AADELL) está recibiendo consultas y peticiones de información interesadas en invertir en ambos lados. “Hay interés porque el Tratado otorga seguridad jurídica”, ha destacado Pérez-Periáñez.
También ha apreciado una mayor afluencia de visitantes a la zona el presidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar, John Isola, aunque ha admitido que este primer mes “no ha sido fácil para los negocios gibraltareños, sobre todo los dedicados a la importación, distribución y venta de mercancías”.
“Los sistemas aduaneros de importación y exportación son nuevos y han supuesto un cambio radical para todos”, ha explicado Isola, que ha añadido que el empresariado gibraltareño “mira al futuro con optimismo” y confía en que España y Gibraltar “puedan afinar y simplificar algunos procedimientos”.
En el aspecto social, el tratado ha mejorado la vida de los trabajadores transfronterizos en su tránsito diario entre La Línea y el Peñón, más de 15.000 personas.
Así lo ha destacado el secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano, que ha dicho que "también se ha logrado la igualdad de derechos entre residentes en Gibraltar y transfronterizos", si bien como aspecto negativo ha señalado que el Gobierno español ya ha tenido tiempo para contar "cómo se va a articular la equiparación de las pensiones y también hay que corregir el desequilibrio en las prestaciones por desempleo”.