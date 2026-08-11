Más jóvenes con trabajo que nunca pero siguen en casa de sus padres: el coste de la vivienda les resta autonomía

Los jóvenes españoles han estudiado más y empiezan a trabajar antes. Además, acceden en mayor número al mercado laboral, firman más contratos indefinidos y sus sueldos se han revalorizado vía subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, estos logros en formación o acceso al empleo no son siempre suficientes para emanciparse.

El principal motivo, señala el informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación de Comisiones Obreras, son los altos precios de la vivienda. Ni los títulos universitarios ni el trabajo les permiten, en muchos casos, seguir adelante con sus planes de vida autónoma.

Tanto es así, que la brecha de la tasa de emancipación respecto a Europa se agranda. Los datos avisan: en el continente, los adultos jóvenes de entre 18 a 34 años que dejan el hogar de sus padres sin apoyo económico ronda el 50% y se mantiene estable. Sin embargo, entre 2016 y 2025 en España, ha caído del 41% al 31%.

En cuatro décadas, más del doble de jóvenes con estudios superiores La radiografía de este estudio de CC.OO., publicado con motivo del Día Internacional de la Juventud que se conmemora el 12 de agosto, señala que cada vez más jóvenes cumplen con sus deberes. Hace cuatro décadas, sólo el 21% de ellos tenía un título educativo de nivel superior mientras que en 2026, el 54,2% ha cursado una Formación Profesional (FP) o ha pasado por la universidad. Por géneros, el 48% de los hombres ha completado estudios avanzados mientras que en el caso de las mujeres, la cifra se aúpa casi al triple con un 61%. Un dato que el informe lee como una apuesta por una "vía de escape de la posición subalterna a las que el mercado laboral las ha relegado históricamente". La que es la generación joven actual más formada de la historia de España disfruta de una "mejor inserción en el mercado laboral", según el documento. Queda atrás la tasa de paro del 40% de 2013 de la Gran Recesión, que ha ido diluyéndose hasta situarse en el 16% en el primer trimestre de 2026. Se acercaría así a niveles previos a la explosión del boom inmobiliario del periodo 2000-2007, cuando el desempleo era del 14%. Pero esta reducción del paro, insiste CC.OO., se debe a "un modelo de crecimiento económico" que se aleja del boom de un sector específico como el de la construcción y "se trata de un modelo diversificado, con un crecimiento robusto y de mayor valor añadido".

Menos contratos temporales en el sector privado Además, cada vez son más los que aterrizan en el mercado laboral con un contrato indefinido permanente. La tasa de temporalidad entre los jóvenes ha pasado de rondar el 56% a un 32% en el primer semestre de 2026. Según el informe de CC.OO., la reforma laboral de 2021 ha empujado este cambio que, advierten, no se replica en el sector público: el 64% de los jóvenes encadenan contratos de corta duración frente al 28% de la empresa privada. Y esta temporalidad en el sector de la Administración la sufren más las mujeres: un 71% frente al 53% de los hombres. Una "recuperación económica" que viene acompañada de "un aumento de los salarios". Asegura CC.OO. que los jóvenes de entre 25 y 29 años "son el colectivo que más incrementan la capacidad adquisitiva" de sus nóminas y señala los motivos: revalorización salarial vía subida del SMI y menos empleo temporal.