Siete cómics históricos y de aventuras para disfrutar este mes de agosto

Siguiendo con nuestras recomendaciones para este verano, después de los cómics del oeste continuamos con una lista de tebeos históricos y de aventuras que ofrecen diversión y conocimientos a partes iguales. ¿Qué habría sido de mis tardes veraniegas sin los cómics del Príncipe Valiente que me prestaba mi vecino Miguel "el de la Fuente"? Como siempre, os recomendamos que consultéis a vuestros libreros que son los que, en última instancia, mejor os aconsejarán sobre los cómics que mejor se adapten a vuestros gustos.

'La última noche de Anne Bonny' Y empezamos con una de las mujeres piratas más famosas de la historia, Anne Bonny (Irlanda, 1702-1782), que operó en el Caribe durante los primeros años del siglo XVIII. El Capitán Charles Johnson narró la historia de esta corsaria en su libro Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas (1724), y la guionista Clarie Richard la adaptó a un podcast radiofónico que ahora ha llevado a las viñetas en La última noche de Anne Bonny (Norma editorial). Un cómic tan trepidante como las mejores películas de piratas de Errol Flynn y muy divertido, sobre todo gracias a los bellos y dinámicos dibujos del madrileño Alvi Ramírez. Un cómic por el que recibieron el premio al mejor primer álbum en Angulema 2025. Territorio 9 Territorio 9 - Alvi Ramírez rescata la voz de Anne Bonny en su última noche | Los favoritos de BAMF! A los Eisner - 27/05/26 Escuchar audio Ambos relatan como una anciana Anne Bonny recibe la visita de la muerte, que le da una noche para poner sus asuntos en orden. Entonces recuerda cómo se fue con su familia de Irlanda a América en busca de fortuna, cómo se casó con un joven pobre, lo que hizo que su padre (un terrateniente) la desheredara, y cómo ambos se fueron a Nueva Providencia para que él se hiciera pirata. Sin embargo, ella conoció a un famoso corsario (Jack Rackham), y terminó siendo ella la que se dedicó a la piratería, abandonando a su esposo. Además, durante sus aventuras, conoció a otra mujer que se disfrazaba de hombre para poder ser pirata (Mary Read), y ambas se hicieron grandes amigas. Incluso se especuló que podían ser amantes. Una historia que huye de los tópicos para reivindicar a una mujer que luchó toda la vida por su libertad. La traducción es de Fernando Ballesteros. Portada de 'La última noche de Anne Bonny' (Norma editorial)

'Casaca Roja' Casaca Roja (Planeta Cómic), es la nueva serie del universo de Los Sin Nombre, creado por el guionista Geoff Jones (uno de los principales arquitectos de DC Comics de los últimos años, con series como Linterna Verde, Nuevos Titanes, JSA o Flash), que se suma a las otras dos publicadas por Planeta (Geiger y Chatarra Joe). Un Universo que se inspira en la historia real para sus historias de aventuras. Ya sabéis que algunos de los "Padres Fundadores" de Estados Unidos, como George Washington o Benjamin Franklin, eran masones (e incluso en los billetes de dólar sigue habiendo símbolos ligados a la masonería). Aprovechándose de esos elementos masónicos y su supuesta conexión con las artes oscuras, Jones nos cuenta la historia de Simon Pure, un soldado británico enviado a acabar con la rebelión de las 13 colonias, encabezada por George Washington. De hecho, Pure dispara al general en la cabeza solo para ver cómo vuelve a levantarse, lo que le hará huir para aparecer en medio de un experimento de Benjamin Franklin gracias al que obtendrá la inmortalidad. Más de cien años después, en 1892, Pure se gana la vida como asesino a sueldo, hasta que empieza a ser perseguido por un grupo de masones que sospecha que dirige el propio Washington. Su único aliado será un chaval muy espabilado que se llama Albert Einsten. Un cómic trepidante en el que destacan los espectaculares dibujos de Bryan Hitch (Los Ultimates). La traducción es de Diego de los Santos. Portada del primer tomo de 'Casaca Roja' (Planeta Cómic)

'Usagi Yojimbo: Hielo y nieve' Creado en 1984 por Stan Sakai, Usagi Yojimbo es uno de los mejores y más premiados cómics de la historia. Y os recomendamos cualquier ejemplar que caiga en vuestras manos porque os va a encantar. Narra las aventuras de un conejo samurái que vaga por la tierra ofreciendo sus servicios como guardaespaldas. El último número publicado de la serie es Usagi Yojimbo: Hielo y nieve (Planeta Cómic), donde nos encontramos a Usagi y su compañero samurái, Yukichi, en las nevadas cimas de las montañas del norte de Japón, donde se verán atraídos a la cabaña de una extraña ermitaña. Mientras tanto, el malvado Jei y su familiar, Keiko, dos de los peores enemigos de Usagi, van tras su rastro. Un cómic que se inspira en el famoso samurái Miyamoto Musashi (1584 -1645) y que mezcla aventuras, humor e historia y filosofía orientales. En este tomo, por ejemplo, nos encontraremos algunas criaturas del folklore japonés que podrán a prueba las habilidades como espadachín de Usagi. Y que reproduce a la perfección la historia y las tradiciones culturales japonesas, lo que le valió al autor un premio como Embajador de Japón. Una joya literaria y artística que os hará amar el Noveno Arte. La traducción es de Nacho Bentz. Portada de 'Usagi Yojimbo: Hielo y nieve' (Planeta Cómic)

'1629... o la horrible historia de los naúfragos del Yakarta' Un barco lleno de oro y joyas con una tripulación salida de los bajos fondos de Ámsterdam. Un auténtico polvorín flotante que es el escenario de 1629... o la horrible historia de los naúfragos del Yakarta (Norma), un cómic en el que dos de los grandes del cómic europeo, el guionista Xavier Dorison (Long John Silver, Undertaker) y el dibujante Timotheé Montaigne (El Quinto Evangelio), narran la historia real del naufragio del Batavia en 1629, un barco que tenía que hacer la ruta entre Ámsterdam y Batavia, la capital de las Indias Orientales Neerlandesas. Pero ese tesoro provocó la codicia de los tripulantes y el navío terminó naufragando en Australia, donde una parte de los supervivientes terminó esclavizando y matando al resto. Una historia apasionante que los autores cerrarán con un segundo volumen. Este primer tomo es, simplemente, espectacular. El guion de Dorison se toma su tiempo para presentarnos a los personajes y establecer las relaciones entre ellos, incluyendo a Lucrecia Hans, una dama de la alta sociedad que será una de las pocas que mantengan la cordura, y Jeronimus Cornelius, un boticario que sucumbirá a sus peores instintos. Una historia cuyo suspense va creciendo en intensidad a medida que pasamos las páginas, sobre todo por ese fabuloso escenario que es el barco, donde contrastan los camarotes de los pudientes con la bodega en la que se hacina el resto de pasajeros. Destacar también los espectaculares y detallistas dibujos de Montaigne, sobre todo sus paisajes marítimos. Si este cómic fuera una película sería una superproducción, algo a lo que también contribuye su tamaño, mayor de lo habitual. En fin, uno de esos cómics que nos deja con la boca abierta y, además, nos hace reflexionar. La traducción es de Diego de los Santos. Portada de '1629... o la horrible historia de los naúfragos del Yakarta' (Norma) 5

'Rusia: Mil años de historia' En el año 882, Rúrik , jefe de los vikingos varegosy fundó la dinastía Rúrika que gobernó la Rus de Kiev y luego el Principado de Moscú y el Zarato moscovita hasta el siglo XVI. Con él comienza el cómic Rusia: Mil años de historia (Penguin Libros), de Hugo Travers (fundador del medio digital Hugo-Decrypte que analiza los problemas del mundo contemporáneo), el guionista Kris y el dibujante Kokopello. Un apasionante recorrido por la historia de Rusia, un gigante cuyas fronteras, redibujadas sin cesar, han marcado y siguen marcando nuestra historia. Mil años de leyendas, conquistas, manipulaciones,y conflictos sin fin, que sirven para comprender el presente y la actual guerra contra Ucrania. Centrándose en los protagonistas de la historia, desde ese jefe vikingo hasta Putin, pasando por los zares, los revolucionarios, los espías o los dirigentes soviéticos, los autores nos dan las claves para comprender por qué Rusia sigue siendo una de las grandes potencias mundiales. Un cómic que resulta fascinante, ya que logra resumir esos 1.000 años con un lenguaje literario y visual apto para todos los públicos, de forma que no podemos dejar de leer. Destacar también el sentido del humor que recorre todo el libro y que se amplifica gracias a los sencillos pero expresivos dibujos de Kokopello. Nunca la historia resultó tan apasionante y divertida. La traducción es de Fabián Rodríguez Piastri. Portada de 'Rusia: Mil años de historia'

'Bois-Mauri. Integral 4' El pasado marzo despedíamos a Hermann Huppen (Hermann) uno de los grandes del cómic europeo gracias a series como Bernard Prince, Comanche, Jeremiah o Las Torres de Bois-Mauri, un espectacular fresco histórico que usa la construcción de las grandes torres de Bois-Maury como punto de partida para narrar una apasionante saga familiar, la del del noble errante Sir Aymar de Bois-Maury. Planeta Cómic está recogiendo la serie en cinco integrales de los que ya ha publicado cuatro. Este Bois-Mauri. Integral 4 recoge los números 11 a 13 de la serie, que trae dos novedades importantes, la historia ya no se centra en Aymar sino en sus descendientes y, a partir del tomo 12, el autor contaría con la ayuda de su hijo Yves H. en los guiones. Una epopeya histórica con un dibujo realmente espectacular y que, frente a otras series del autor, más centradas en la aventura y la acción, se preocupa más por reflejar cómo era la vida en la Edad Media que por las grandes batallas y peleas. En este tomo encontramos dos episodios muy especiales: en el 12 asistimos al destino final de Aynar y al nacimiento de su hijo Rodrigo, que será criado por un noble de Toledo, en un episodio ambientado completamente en España y donde vemos la espectacular recreación que hace Hermann de Córdoba. Y el tomo 13, Dullegriet, se inspira en Dulle Griet (La loca Meg), una famosa pintura al óleo de Pieter Brueghel el Viejo de 1562. En fin, cómics tan apasionantes como incomparables estéticamente. La traducción es de Albert Agut Iglesias. Portada de 'Bois-Mauri. Integral 4' (Planeta cómic)