Dos cómics sobre ciencia y la conquista del espacio para aprender divirtiéndonos este verano
- Se publican La aventura del espacio y Cuestión de suerte
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Aprender divirtiéndose es lo mejor, sobre todo en verano cuando los chavales tienen más tiempo para leer y para soñar con ser científicos o astronautas. Por eso os recomendamos dos cómics publicados por Garbuix Books y dirigidos a niños y adolescentes: La aventura del espacio, para los que queráis ser astronautas, y Cuestión de suerte. La historia desconocida de los grandes experimentos, para los que queráis saber más cosas y curiosidades sobre algunos de los descubrimientos científicos más importantes de la historia de la humanidad.
'La aventura del espacio'
¿Cómo funciona un cohete? ¿Cómo se prepara un astronauta? ¿Cómo es su vida en el espacio? ¿Volveremos a pisar la luna? Son solo algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez y cuyas respuestas encontraremos en La aventura del espacio. Un cómic tan didáctico como emocionante y divertido.
Los autores de este cómic, que cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Europea, son Christophe Chaffardon, que es director de Educación, Ciencia y Cultura de la Cité de l'Espace de Tolosa, y el dibujante de comics Wouzit. Juntos narran las aventuras de Zoe y Tommy, dos chavales a los que fascina el mundo espacial y que sueñan con convertirse en astronautas. Algo muy difícil, pero no imposible, como nos demostraron los dos astronautas españoles que lograron viajar al espacio, Pedro Duque y Miguel López-Alegría.
En el cómic acompañaremos a los dos chavales durante su visita a la Ciudad del Espacio, en Toulouse, donde nos descubriremos la historia de la exploración espacial, pero también lo que nos puede deparar el futuro, sobre todo después del reciente viaje a la luna de la Misión Artemis II, el primer paso para que la humanidad regrese a la Luna.
Junto a Zoe y Tommy viajaremos por todo el mundo (y el espacio), desde desde la Guayana Francesa hasta Colonia, donde se encuentra la Agencia Espacial Europea, pasando por el desierto de Atacama en Chile, para aprender todo sobre cohetes, satélites, rovers en Marte, la formación de astronautas y su vida a bordo de la Estación Espacial Internacional.
En cada etapa de ese viaje, Zoe y Tommy se encontrarán con astronautas o profesionales que responderán a sus preguntas, como Claudia Haigneré, la primera astronauta europea en en visitar la Estación Espacial Internacional (octubre de 2001), y que ha participado en dos misiones espaciales; Luca Parmitano, el tercer europeo en haber sido comandante de la Estación Espacial Internacional (octubre de 2029); o John Mcfall, exatleta británico que participa en el proyecto Fly, cuyo objetivo es estudiar las posibilidades de que astronautas con discapacidades físicas participan en futuras misiones espaciales.
En fin, que si el ser humano lleva toda su historia soñando con viajar a las estrellas, este cómic seguirá plantando esa semilla en las generaciones futuras que seguro que llegarán a "donde nadie ha llegado jamás".
'Cuestión de suerte. La historia desconocida de los grandes descubrimientos'
Llegar al espacio no habría sido posible sin la ciencia y sin el trabajo incansable de los científicos, a los que seguimos sin agradecérselo lo suficiente. Aunque, a veces, esos grandes descubrimientos se deban al azar, como descubriremos en el fascinante cómic Cuestión de suerte. La historia desconocida de los grandes descubrimientos, de Cécily de Villepoix, un fascinante recorrido por la historia de la ciencia y por esos descubrimientos que se debieron al azar. Aunque si los científicos no estuvieran trabajando, ese azar no se habría producido nunca.
Todos conocemos a Louis Pasteur, cuyos estudios microbiológicos sentaron las bases fundamentales para el desarrollo de los antibióticos; o a Alexander Fleming, que descubrió por casualidad que el hongo Penicillium notatum producía una sustancia capaz de destruir bacterias, dando origen a la penicilina. Pero hay otros científicos que no son tan conocidos por el gran público, como Edwad Jenner, el inventor de las vacunas; Margaret Crane, la creadora del primer test de embarazo, que estuvo a punto de caer en el olvido; u Horace Well, el dentista pionero de las operaciones con anestesia que experimento sobre sí mismo. Gracias a este libro los descubriremos junto a sus fascinantes historias.
¿Cómo descubrimos la anestesia, los usos de la radiactividad, la existencia de «portadores sanos» o los mecanismos que actúan en la digestión? ¿Fueron cuestión de suerte o del azar? Nos lo descubrirá Cécily de Villepoix, al tiempo que rinde homenaje a esos científicos.
Historias tan sorprendentes como fascinantes, instructivas y divertidas. Os vamos a poner solo un ejemplo de lo que encontraréis en el cómic (aunque Cécily lo cuenta mucho mejor): Mary Mallon (1869-1938), cuya historia sigue salvando muchas vidas, por ejemplo, durante el confinamiento que todos vivimos en 2020 por el coronavirus. Mary era una excelente cocinera que, sin embargo, se lavaba poco las manos. El problema es que era portadora asintomática de fiebre tifoidea y las personas para las que cocinaba contraían la enfermedad. Se calcula que pudo causar la muerte a más de 50 personas. Cuando fue diagnosticada, las autoridades la confinaron y se hizo muy popular gracias a la atención que le prestó el famoso magnate de la prensa William Randolph Hearst, que también la bautizaría como "Typhoid Mary" ("Mary Tifoidea"). Mary acabó siendo confinada por las autoridades durante 23 años, hasta su muerte a los 69.
En fin, dos cómics interesantes y didácticos que son ideales para que los niños y adolescentes aprendan divirtiéndose durante este verano.
La traducción de ambos cómics es de Montserrat Terrones.