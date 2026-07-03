Dos cómics sobre ciencia y la conquista del espacio para aprender divirtiéndonos este verano

Aprender divirtiéndose es lo mejor, sobre todo en verano cuando los chavales tienen más tiempo para leer y para soñar con ser científicos o astronautas. Por eso os recomendamos dos cómics publicados por Garbuix Books y dirigidos a niños y adolescentes: La aventura del espacio, para los que queráis ser astronautas, y Cuestión de suerte. La historia desconocida de los grandes experimentos, para los que queráis saber más cosas y curiosidades sobre algunos de los descubrimientos científicos más importantes de la historia de la humanidad.

'La aventura del espacio'

¿Cómo funciona un cohete? ¿Cómo se prepara un astronauta? ¿Cómo es su vida en el espacio? ¿Volveremos a pisar la luna? Son solo algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez y cuyas respuestas encontraremos en La aventura del espacio. Un cómic tan didáctico como emocionante y divertido.

Los autores de este cómic, que cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Europea, son Christophe Chaffardon, que es director de Educación, Ciencia y Cultura de la Cité de l'Espace de Tolosa, y el dibujante de comics Wouzit. Juntos narran las aventuras de Zoe y Tommy, dos chavales a los que fascina el mundo espacial y que sueñan con convertirse en astronautas. Algo muy difícil, pero no imposible, como nos demostraron los dos astronautas españoles que lograron viajar al espacio, Pedro Duque y Miguel López-Alegría.

En el cómic acompañaremos a los dos chavales durante su visita a la Ciudad del Espacio, en Toulouse, donde nos descubriremos la historia de la exploración espacial, pero también lo que nos puede deparar el futuro, sobre todo después del reciente viaje a la luna de la Misión Artemis II, el primer paso para que la humanidad regrese a la Luna.

Viñeta de 'La aventura del espacio' (Garbuix Books)

Junto a Zoe y Tommy viajaremos por todo el mundo (y el espacio), desde desde la Guayana Francesa hasta Colonia, donde se encuentra la Agencia Espacial Europea, pasando por el desierto de Atacama en Chile, para aprender todo sobre cohetes, satélites, rovers en Marte, la formación de astronautas y su vida a bordo de la Estación Espacial Internacional.

En cada etapa de ese viaje, Zoe y Tommy se encontrarán con astronautas o profesionales que responderán a sus preguntas, como Claudia Haigneré, la primera astronauta europea en en visitar la Estación Espacial Internacional (octubre de 2001), y que ha participado en dos misiones espaciales; Luca Parmitano, el tercer europeo en haber sido comandante de la Estación Espacial Internacional (octubre de 2029); o John Mcfall, exatleta británico que participa en el proyecto Fly, cuyo objetivo es estudiar las posibilidades de que astronautas con discapacidades físicas participan en futuras misiones espaciales.

En fin, que si el ser humano lleva toda su historia soñando con viajar a las estrellas, este cómic seguirá plantando esa semilla en las generaciones futuras que seguro que llegarán a "donde nadie ha llegado jamás".