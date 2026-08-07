Alan Moore en '2000 AD': los inicios de un mago del cómic
- Se publican las obras completas del creador de Watchmen o V de Vendetta en la mítica revista británica
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Watchmen, V de Vendetta, From Hell, Swamp Thing, La Liga de los Hombres Extraordinarios, La broma asesina, Superman. El hombre que lo tenía todo, Promethea... Son solo algunas de las inolvidables obras que han hecho del británico Alan Moore (1953) uno de los mejores guionistas del cómic mundial. Además de que muchas de esas historias han sido adaptadas al cine. Pero antes de convertirse en ese "mago" del cómic, el británico ya había destacado con sus guiones para la mítica revista de cómic de ciencia ficción 2000AD, donde se publicaron las mejores series del cómic británico, como Dan Dare o el Juez Dredd.
Unas historias cortas que, en su mayoría, estaban inéditas en España. Incluso algunas no se habían vuelto a reeditar en el propio Reino Unido, como la que abre el volumen, ¡Vacaciones infernales!, que no se había vuelto a publicar desde 1980.
Ahora Dolmen recupera esas historias en un volumen imprescindible: Alan Moore en 2000 AD: Las obras completas Vol 1, en el que encontraremos todas sus historias de la sección Future Shocks, así como una gran variedad de relatos autoconclusivos realizados junto a algunos de los mejores autores británicos de la época. Como el propio Moore, la mayoría de ellos no tardarían en dar el salto a Estados Unidos, sobre todo a la Línea Vértigo de DC.
Y es que en este tomo encontramos las primeras colaboraciones de Moore con artistas tan importantes como Dave Gibbons (Watchmen), Ian Gibson (La Balada de Halo Jones), Eric Bradbury (Rogue Trooper), Bryan Talbot (Grandville), Steve Dillon (Predicador), Brett Ewins (Bad Company) y muchos más.
Sin duda uno de los cómics más importantes de este año.
Grandes ideas y mucha ironía
Como otros guionistas noveles, un entonces veinteañero Alan Moore quería trabajar en la revista de cómics más popular del Reino Unido, 2000AD, así que en 1980 se presentó con varias ideas al subdirector, Alan Grant (Juez Dredd), que quedó impresionado con su creatividad y, durante los siguientes tres años, le encargó unos cincuenta guiones. En su mayoría relatos cortos de ciencia ficción, de cinco o seis páginas, en los que el británico demostró su calidad literaria y su capacidad para crear historias realmente impactantes.
Además, en estos relatos también destaca el pesimismo por nuestro futuro y la ironía e incluso mala uva que derrocha Moore, que luego fue atemperando un poco en sus obras más conocidas. Pero aquí ese humor tiene mucho de inteligente y reivindicativo. Sin olvidar que en estos relatos ya están presentes temas como la ecología y el antibelicismo.
Gracias a estos relatos breves, Alan Moore fue perfeccionando su estilo. Y luego llegarían obras más ambiciosas, como la divertidísima comedia de ciencia ficción D.R. & Quinch (También publicada por Dolmen), que estaba protagonizada por dos alienígenas adolescentes que influían en la historia de la Tierra con sus travesuras, o Skizz, que era su propia versión alocada de ET.
Aunque su consagración definitiva fueron Miracleman y El Capitán Britania, junto al dibujante Alan Davis. Gracias a esos trabajos los editores de DC ficharon a Moore para ocuparse de una serie que estaba pasando por dificultades, Swamp Thing (La Cosa del Pantano). El esto es historia, con esa Lección de anatomía con la que revolucionó al personaje y que fue la primera de una serie de obras de Moore con las que cambiaría la historia del cómic norteamericano. probablemente, sin él no habría existido la famosa Línea Vértigo donde se publicaron cómics tan importantes como el Sandman de Neil Gaiman, Predicador de Garth Ennis, Y: El último hombre de Brian K. Vaughan o Fábulas de Bill Willingham.
Historias sorprendentes con desenlaces inesperados
Estas historias cortas suelen ser sorprendentes y con desenlaces inesperados, algo típico del género de terror y ciencia ficción, como la mencionada ¡Vacaciones infernales! o ¡Los Gaawks traen regalos!, donde los terrícolas se aprovechan de unos simpáticos extraterrestres a los que les sobra el oro, solo para descubrir que quizá no sean tan inocentes como parecen.
En la primera parte del libro encontramos esas historias cortas que solían publicarse dentro de la sección Future-Shocks, donde los editores de 2000 AD probaban a los nuevos guionistas para ver si tenían talento. Luego nos encontramos con más relatos breves de Ro-Jaws' Robo-Tales que era una serie humorística presentada por Ro-Jaws, un robot malhablado que era un personaje habitual de la revista o las aventuras de Abelard Snazz, un hombre tan inteligente que le apodaban "El hombre con la mente de varios pisos", sin olvidar a los Ro-Busters, un escuadrón de rescate formado por robots que nos recuerda a la mítica serie de televisión de marionetas Thunderbirds (1968)
No podía faltar una serie sobre viajes en el tiempo: Tharg's Time Twisters, donde nos encontramos a dos Albert Einstein. Y también destacamos a Tharg el poderoso, un alienígena verde de dos metros con tres ojos que es el supuesto editor de la revista 2000 AD y que interactúa directamente con los lectores.
Aunque lo más curioso son las últimas historias incluidas en el cómic, un relato de la serie A.B.C Warriors dibujado por Dillon Higgins y otros dos protagonizados por uno de los grandes personajes de la revista, Rogue Trooper, un soldado del futuro. Relatos que tienen un componente claramente antibelicista.
Además de esos cómics, que nos siguen sorprendiendo por su calidad literaria y artística, queremos destacar la interesantísima introducción del cómic, a cargo de Sergio Aguirre (Sala de Peligro), en la que repasa detalladamente la biografía de Moore y analiza su trayectoria creativa. También destaca la importancia de estos cómics para el desarrollo de la posterior carrera del artista. Y es que estos tebeos irónicos sobre nuestro futuro sentaron las bases de las que surgirían, años más tarde, las obras por las que Alan Moore sigue siendo considerado uno de los grandes magos del cómic, aunque él se haya desligado de las viñetas para buscar la magia en otros sitios.
La traducción de las historias es de Alberto Díaz.