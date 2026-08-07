Alan Moore en '2000 AD': los inicios de un mago del cómic

Watchmen, V de Vendetta, From Hell, Swamp Thing, La Liga de los Hombres Extraordinarios, La broma asesina, Superman. El hombre que lo tenía todo, Promethea... Son solo algunas de las inolvidables obras que han hecho del británico Alan Moore (1953) uno de los mejores guionistas del cómic mundial. Además de que muchas de esas historias han sido adaptadas al cine. Pero antes de convertirse en ese "mago" del cómic, el británico ya había destacado con sus guiones para la mítica revista de cómic de ciencia ficción 2000AD, donde se publicaron las mejores series del cómic británico, como Dan Dare o el Juez Dredd.

Unas historias cortas que, en su mayoría, estaban inéditas en España. Incluso algunas no se habían vuelto a reeditar en el propio Reino Unido, como la que abre el volumen, ¡Vacaciones infernales!, que no se había vuelto a publicar desde 1980.

Caricatura de un joven Alan Moore en '2000 AD'

Ahora Dolmen recupera esas historias en un volumen imprescindible: Alan Moore en 2000 AD: Las obras completas Vol 1, en el que encontraremos todas sus historias de la sección Future Shocks, así como una gran variedad de relatos autoconclusivos realizados junto a algunos de los mejores autores británicos de la época. Como el propio Moore, la mayoría de ellos no tardarían en dar el salto a Estados Unidos, sobre todo a la Línea Vértigo de DC.

Y es que en este tomo encontramos las primeras colaboraciones de Moore con artistas tan importantes como Dave Gibbons (Watchmen), Ian Gibson (La Balada de Halo Jones), Eric Bradbury (Rogue Trooper), Bryan Talbot (Grandville), Steve Dillon (Predicador), Brett Ewins (Bad Company) y muchos más.

Sin duda uno de los cómics más importantes de este año.

Página de Alan Moore en 2000 AD: las obras completas Vol 1 (Dolmen Editorial)

Grandes ideas y mucha ironía Como otros guionistas noveles, un entonces veinteañero Alan Moore quería trabajar en la revista de cómics más popular del Reino Unido, 2000AD, así que en 1980 se presentó con varias ideas al subdirector, Alan Grant (Juez Dredd), que quedó impresionado con su creatividad y, durante los siguientes tres años, le encargó unos cincuenta guiones. En su mayoría relatos cortos de ciencia ficción, de cinco o seis páginas, en los que el británico demostró su calidad literaria y su capacidad para crear historias realmente impactantes. Además, en estos relatos también destaca el pesimismo por nuestro futuro y la ironía e incluso mala uva que derrocha Moore, que luego fue atemperando un poco en sus obras más conocidas. Pero aquí ese humor tiene mucho de inteligente y reivindicativo. Sin olvidar que en estos relatos ya están presentes temas como la ecología y el antibelicismo. Página de Alan Moore en 2000 AD: las obras completas Vol 1 (Dolmen Editorial) Gracias a estos relatos breves, Alan Moore fue perfeccionando su estilo. Y luego llegarían obras más ambiciosas, como la divertidísima comedia de ciencia ficción D.R. & Quinch (También publicada por Dolmen), que estaba protagonizada por dos alienígenas adolescentes que influían en la historia de la Tierra con sus travesuras, o Skizz, que era su propia versión alocada de ET. Aunque su consagración definitiva fueron Miracleman y El Capitán Britania, junto al dibujante Alan Davis. Gracias a esos trabajos los editores de DC ficharon a Moore para ocuparse de una serie que estaba pasando por dificultades, Swamp Thing (La Cosa del Pantano). El esto es historia, con esa Lección de anatomía con la que revolucionó al personaje y que fue la primera de una serie de obras de Moore con las que cambiaría la historia del cómic norteamericano. probablemente, sin él no habría existido la famosa Línea Vértigo donde se publicaron cómics tan importantes como el Sandman de Neil Gaiman, Predicador de Garth Ennis, Y: El último hombre de Brian K. Vaughan o Fábulas de Bill Willingham. Página de Alan Moore en 2000 AD: las obras completas Vol 1 (Dolmen Editorial)