La magia según Alan Moore en 'El gran libro de la magia de la luna y la serpiente', su obra más esotérica

"Creo que la magia es arte, y que el arte -ya sea música, escritura, escultura o se presente bajo cualquier otra forma- supone, literalmente, magia. El arte es, como la magia, la ciencia de manipular símbolos, palabras o imágenes para generar cambios en la conciencia… de hecho, realizar un hechizo consiste precisamente en jugar con las letras, en manipular las palabras, para así alterar la conciencia de la gente, y por eso creo que un artista o un escritor es lo más parecido, en la actualidad, a un chamán".

Esas declaraciones del británico Alan Moore (1953), son un resumen de su pensamiento mágico. Por eso el famoso escritor y guionista de cómic (Watchmen, V de Vendetta, From Hell), se considera un auténtico mago y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la magia desde todas las perspectivas posibles. Una investigación que ha condensado en El gran libro de la magia de la luna y la serpiente (Planeta Cómic), junto a su amigo, el también guionista Steve Moore, que falleció en 2014, sin poder ver terminada esta gran obra.

Página de 'El gran libro de la magia de la luna y la serpiente' (Planeta Cómic)

Un tratado sobre el ocultismo que dedica bastante espacio a la cábala y el tarot y que nos invita a contestar a esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el mundo y nuestra conciencia, entre la realidad y la mente humana? Y en el que Alan Moore hace un recorrido por conceptos vinculados a la magia ceremonial, la cábala, el tarot, los estados alterados de conciencia y la capacidad del lenguaje y las imágenes para modificar nuestra percepción del mundo. Y nos invita a regresar a territorios imaginarios como Narnia, Oz o Wonderland para redescubrir el asombro como herramienta de conocimiento.

Página de 'El gran libro de la magia de la luna y la serpiente' (Planeta Cómic)

Un grimorio bellamente ilustrado Una obra que, como no podía ser de otra forma, es un auténtico grimorio bellamente ilustrado por artistas como Steve Parkhouse, Rick VeitchBen Wickey y John Coulbert. Sin olvidar al gran Kevin O'Neill, que dibujó una de las obras más recordadas de Moore, La liga de los hombres extraordinarios, y que falleció en 2022. Un lujoso tomo que, visualmente, se inspira en la estética de los antiguos libros infantiles y de los espectaculos de variedades. Y que sitúa a medio camino entre tratado ocultista, ensayo filosófico, arte secuencial y manual práctico de magia. Concebido como un auténtico libro objeto, consta de 352 páginas, en gran formato y completamente a color. E incluye páginas de cómic, textos ensayísticos, ilustraciones, diagramas, material gráfico y numerosos elementos visuales que convierten la lectura en una experiencia inmersiva y sensorial. Página de 'El gran libro de la magia de la luna y la serpiente' (Planeta Cómic)

Todos podemos ser magos "¡No se atrevan a traer a sus esposas! ¡Persuadan a sus maridos de que se queden en casa! ¡Allende estas puertas granjeamos acceso a un inframundo oculto, con aderezos rituales en desuso desde el siglo II! ¡Hay curanderos y sierpes de fuego, y Rosas hechas de Tiempo en arreglos de gran Esplendor! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean!". Con esas palabras, que podrían ser la publicidad de cualquier teatro de maravillas o feria de monstruos, los autores nos invitan a entrar en un lugar mágico, El Gran Teatro Egipcio de las Maravillas de la Luna y la Serpiente, donde nos ofrecen "curiosidades que satisfarán cualquier inclinación: exposiciones y demostraciones, sensaciones únicas, extremos sexuales impensables hasta ahora". El mensaje del libro es que todos podemos ser magos, ser creadores, si nos lo proponemos. Por eso, una de las secciones de este grimonio es Actividades para los días de lluvia, en donde se nos invita a hacer nuestra propia magia partiendo desde cero, creando nuestros propios artefactos mágicos. Y es que para los Moore, la magia y la imaginación son sinónimos. Página de 'El gran libro de la magia de la luna y la serpiente' (Planeta Cómic)