La magia según Alan Moore en 'El gran libro de la magia de la luna y la serpiente', su obra más esotérica
- Un precioso libro-objeto escrito junto a Steve Moore e ilustrado por grandes artistas
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"Creo que la magia es arte, y que el arte -ya sea música, escritura, escultura o se presente bajo cualquier otra forma- supone, literalmente, magia. El arte es, como la magia, la ciencia de manipular símbolos, palabras o imágenes para generar cambios en la conciencia… de hecho, realizar un hechizo consiste precisamente en jugar con las letras, en manipular las palabras, para así alterar la conciencia de la gente, y por eso creo que un artista o un escritor es lo más parecido, en la actualidad, a un chamán".
Esas declaraciones del británico Alan Moore (1953), son un resumen de su pensamiento mágico. Por eso el famoso escritor y guionista de cómic (Watchmen, V de Vendetta, From Hell), se considera un auténtico mago y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la magia desde todas las perspectivas posibles. Una investigación que ha condensado en El gran libro de la magia de la luna y la serpiente (Planeta Cómic), junto a su amigo, el también guionista Steve Moore, que falleció en 2014, sin poder ver terminada esta gran obra.
Un tratado sobre el ocultismo que dedica bastante espacio a la cábala y el tarot y que nos invita a contestar a esta pregunta: ¿cuál es la relación entre el mundo y nuestra conciencia, entre la realidad y la mente humana? Y en el que Alan Moore hace un recorrido por conceptos vinculados a la magia ceremonial, la cábala, el tarot, los estados alterados de conciencia y la capacidad del lenguaje y las imágenes para modificar nuestra percepción del mundo. Y nos invita a regresar a territorios imaginarios como Narnia, Oz o Wonderland para redescubrir el asombro como herramienta de conocimiento.
Un grimorio bellamente ilustrado
Una obra que, como no podía ser de otra forma, es un auténtico grimorio bellamente ilustrado por artistas como Steve Parkhouse, Rick VeitchBen Wickey y John Coulbert. Sin olvidar al gran Kevin O'Neill, que dibujó una de las obras más recordadas de Moore, La liga de los hombres extraordinarios, y que falleció en 2022.
Un lujoso tomo que, visualmente, se inspira en la estética de los antiguos libros infantiles y de los espectaculos de variedades. Y que sitúa a medio camino entre tratado ocultista, ensayo filosófico, arte secuencial y manual práctico de magia.
Concebido como un auténtico libro objeto, consta de 352 páginas, en gran formato y completamente a color. E incluye páginas de cómic, textos ensayísticos, ilustraciones, diagramas, material gráfico y numerosos elementos visuales que convierten la lectura en una experiencia inmersiva y sensorial.
Todos podemos ser magos
"¡No se atrevan a traer a sus esposas! ¡Persuadan a sus maridos de que se queden en casa! ¡Allende estas puertas granjeamos acceso a un inframundo oculto, con aderezos rituales en desuso desde el siglo II! ¡Hay curanderos y sierpes de fuego, y Rosas hechas de Tiempo en arreglos de gran Esplendor! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean!".
Con esas palabras, que podrían ser la publicidad de cualquier teatro de maravillas o feria de monstruos, los autores nos invitan a entrar en un lugar mágico, El Gran Teatro Egipcio de las Maravillas de la Luna y la Serpiente, donde nos ofrecen "curiosidades que satisfarán cualquier inclinación: exposiciones y demostraciones, sensaciones únicas, extremos sexuales impensables hasta ahora".
El mensaje del libro es que todos podemos ser magos, ser creadores, si nos lo proponemos. Por eso, una de las secciones de este grimonio es Actividades para los días de lluvia, en donde se nos invita a hacer nuestra propia magia partiendo desde cero, creando nuestros propios artefactos mágicos. Y es que para los Moore, la magia y la imaginación son sinónimos.
La historia de la magia
Remontándose a la prehistoria y a las primeras pinturas humanas en las cuevas, los Moore nos descubren la que puede ser la primera representación de un chamán o mago, una pintura de la edad del hielo (de aproximadamente 18.000 años de antigüedad), descubierta en 1910 en la gruta de trois Frères, a la que enseguida se conoció como "El hechicero danzante", y que es una mezcla entre un ciervo y un humano que parece caminar erguido.
A partir de ahí nos guían en un completo repaso por la historia de la magia a través de la serie de cómics Vida de los grandes hechiceros, en los que se rescatan las mayores figuras mágicas, desde Circe (el primer mago ficticio de occidente y la primera mujer del gremio) y su sobrina Medea (encarnación dela magia negra), hasta Aleister Crowley (1875–1947) el ocultista y mago ceremonial británico más influyente del siglo XX.
Sin olvidar a figuras como su discipulo más aventajado, Kenneth Carant, a literatos como H.P. Lovecraft o William Burroughs, al nigromante alemán Enrique Cornelio Agripa (1486-1535) que serviría a Goethe (1749-1832), como modelo para su Fausto, o al mismísimo mago Merlín de las leyendas artúricas.
Como curiosidad, el único español en la lista es el filósofo, poeta, místico y teólogo mallorquín Ramon Llul (1232-1315).
También destacamos el cómic humorístico Las aventuras de Alejandro, que como mencionábamos antes, se ha convertido en el último trabajo del fallecido Kevin O'Neill y que narra las aventuras de Alejandro, el primer mago verificado por la arqueología, que nació en Abonutico (actual Turquía) a principios del Siglo II d.C.
Aunque no creáis en la magia, después de leer este libro os convertiréis en magos, porque estas páginas derrochan conocimiento, fantasía, y mucha magia. La irresistible magia de las historias y la fantasía!
"¡No se le ocurra perdérselo! ¡Cuénteselo a sus amigos! ¡Cuénteselo a sus enemigos! ¡Cuénteselo a todos cuantos conozca! ¡El Gran Teatro Egipcio de las Maravillas de la Luna y la Serpiente, abierto ahora ante usted para su exploración! ¡Pasen y vean el espectáculo! ¡Vean el espectáculo!".