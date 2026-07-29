Los mejores cómics del primer semestre de 2026 según los críticos y divulgadores de la ACDCómic
- 35 cómics publicados entre enero y julio sobre los que quieren llamar la atención de lectores, libreros e instituciones
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La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) el primer listado de sus Esenciales 2026, una selección de cómics con la que esta organización pretende fijar la atención sobre algunas de las obras más destacadas de entre todas las editadas anualmente en nuestro mercado. El listado de este primer semestre está formado por 35 obras, publicadas entre enero y junio de 2026, elegidas mediante votación interna entre los integrantes de la ACDCómic. Esta selección se presenta como una herramienta para animar a lectores, bibliotecas, librerías y otro tipo de colectivos culturales a descubrir estas obras destacadas.
En esta selección encontramos propuestas nacionales como El viaje de Paco Roca, Sedienta de Paula Guerrero o La vida toda de Ángel de la Calle, Jordi Sempere y Anna Ruiz demostrando la gran cosecha de cómic español que domina ampliamente el listado.
En cómic internacional, el listado contiene títulos de Europa, Estados Unidos o Japón. Del viejo continente destacan títulos como Spa de Erik Svetoft, Outline de Michèle Fischels o El señor Búho y el País de los Muertos de David B. De entre los llegados del otro lado del Atlántico, destacan obras como Copra de Michel Fiffe, La medusa de Boum o Este sitio me mata de Mariko Tamaki y Nicole Goux.
En cuanto a cómic asiático, en el listado aparecen mangas como Jaadugar: Una bruja en Mongolia de Tomato Soup o Los artesanos del barrio de Akihito Sakaue.
A su vez, resaltamos la inclusión de un clásico como Las ciudades oscuras de François Schuiten y Benoit Peeters.
Finalmente, dentro del segmento infantil-juvenil, destacamos obras como Super Patata de Artur Laperla o El bosque de Oreka de Paco Sordo.
Esenciales del primer semestre de 2026
-Allí donde vas. Etienne Davodeau. La Cúpula. (Trad. Raúl Martínez)
-Anatomía de un esqueleto. Pep Brocal. Astiberri.
-Animales a la fuga. Daniele King. Astiberri. (Trad: David Peraleda)
-Aprendiz de cuervo. Danide. Norma
-Cómic radical. Antonio Hitos. Astiberri
-Copra 1. Michel Fiffe. Moztros (Trad. Rodrigo Díaz)
-Dos mujeres desnudas. Luz. Salamandra Graphic. (Trad: Carlos Mayor)
-Dos personas. Teresa Ferreiro. La Cúpula.
-Dulce basura. Kayla E.. Reservoir books (Trad: Juan Naranjo)
-El bosque de Oreka. Paco Sordo. Astiberri
-El señor Búho y el País de los Muertos. David B. Salamandra Graphic. (Trad: Julia c. Gómez)
-El vecino 4. Santiago García y Pepo Pérez. Astiberri
-El viaje. Paco Roca. Astiberri
-Este sitio me mata/ Aquest lloc em mata. Mariko Tamaki y Nicole Goux. La Cúpula. (Trad cast: Maria Borrás. Trad. cat: Marta Armengol)
-Jaadugar. Una bruja en Mongolia 1. Tomato Soup. Panini. (Trad: Nuria Cimas)
-Jugando a bolos con cadáveres. Mike Mignola y Dave Stewart. Norma
-La cara B. Cols. Autsaider
-La medusa. Boum. La Cúpula. (Trad: Sara Díez)
-La razón de todo 1. David Ramírez. Astiberri
-La vida toda. Ángel de la Calle, Jordi Sempere y Anna Ruiz. Garbuix
-Las ciudades oscuras 1. FranÇois Schuitten y Benoit Peeters. Norma. (Trad: Robert Juan-Cantavella)
-Los artesanos del barrio 1. Akihito Sakaue. Panini
-Marcie. Punto de inflexión. Cati Baur. Garbuix (Trad: Marta Armengol)
-Meseta. Luis Bustos. Astiberri.
-Okinawa. El viento habla. Susumu Higa. Reservoir. (Trad. Sandra Ruiz)
-Outline. Michèle Fischels. Reservoir. (Trad: Esther Cruz)
-Plantasia. Vincent Dock. La Cúpula. (Trad: Sara Díez)
-Saquen sus muertos. Rayco Pulido. Astiberri
-Sedienta. Paula Guerrero. Apa Apa.
-Spa. Erik Svetof. Planeta. (Trad: Martin Simonson)
-Sucesos críticos variados. Deniz Camp, Eric Zadawki y Jordie Bellaire. Astiberri. (Trad: Óscar Palmer)
-Super Patata 1. El origen de Super Patata/L’ origen de Super Patata. Artur Laperla. Beascoa.
-Tierra o Luna. Parte 1. Jade Khoo. Astiberri. (Trad: Rubén Lardín)
-Todo al negro. Keko: 1985-2012. Keko. Norma.
-Yo, promiscua. Angie de la Lama. Astiberri
ACDCómic es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a personas que realizan trabajos de periodismo, crítica, estudio, comisariado y otras actividades teóricas y divulgativas relacionadas con el cómic. La asociación se constituyó en 2012 con la voluntad de colaborar en la difusión del trabajo que ya desarrollan sus miembros de forma individual, emprender iniciativas conjuntas y servir de interlocutor ante otros colectivos o instituciones.