Los mejores cómics del primer semestre de 2026 según los críticos y divulgadores de la ACDCómic

La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) el primer listado de sus Esenciales 2026, una selección de cómics con la que esta organización pretende fijar la atención sobre algunas de las obras más destacadas de entre todas las editadas anualmente en nuestro mercado. El listado de este primer semestre está formado por 35 obras, publicadas entre enero y junio de 2026, elegidas mediante votación interna entre los integrantes de la ACDCómic. Esta selección se presenta como una herramienta para animar a lectores, bibliotecas, librerías y otro tipo de colectivos culturales a descubrir estas obras destacadas.

En esta selección encontramos propuestas nacionales como El viaje de Paco Roca, Sedienta de Paula Guerrero o La vida toda de Ángel de la Calle, Jordi Sempere y Anna Ruiz demostrando la gran cosecha de cómic español que domina ampliamente el listado.

En cómic internacional, el listado contiene títulos de Europa, Estados Unidos o Japón. Del viejo continente destacan títulos como Spa de Erik Svetoft, Outline de Michèle Fischels o El señor Búho y el País de los Muertos de David B. De entre los llegados del otro lado del Atlántico, destacan obras como Copra de Michel Fiffe, La medusa de Boum o Este sitio me mata de Mariko Tamaki y Nicole Goux.

En cuanto a cómic asiático, en el listado aparecen mangas como Jaadugar: Una bruja en Mongolia de Tomato Soup o Los artesanos del barrio de Akihito Sakaue.

A su vez, resaltamos la inclusión de un clásico como Las ciudades oscuras de François Schuiten y Benoit Peeters.

Finalmente, dentro del segmento infantil-juvenil, destacamos obras como Super Patata de Artur Laperla o El bosque de Oreka de Paco Sordo.

Algunos de los Esenciales del primer semestre de 2026 según la ACDCómic