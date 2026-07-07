Karl Urban, Christopher Lambert y el elenco de 'Starship Troopers', nuevos invitados de la Comic-Con de Málaga
- Se ha presentado el primer cartel oficial, de Helen Chen, y habrá un segundo de John Romita Jr.
- También hemos visto la distribución del recinto, que abrirá sus puertas del 1 al 4 de octubre
Este martes, el director de la San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer, ha anunciado en Madrid, en el 'Panel 0' presentado por Cristinini y que también ha contado con la presencia del dibujante Jorge Jiménez (Batman), nuevos detalles de la segunda edición de este gran evento, que se celebrará del 1 al 4 de octubre y que tendrá "más de 300 horas exclusivas de contenidos".
También ha anunciado 25 nuevos invitados entre los que destacan Karl Urban (The Boys), Christoper Lambert (Los inmortales), Deborah Ann Woll (Daredevil), o el elenco de la película Starship Troopers: Casper Van Dien, Denise Richards, Michael Ironside, Dina Meyer y Jake Busey.
Nombres que se suman a los ya conocidos, como Elijah Wood, protagonista de la saga de El señor de los anillos, la actriz Mira Sorvino, los protagonistas de la serie One Piece (Iñaki Godoy y Emily Rudd), el guionista Kevin Smith o el dibujante John Romita Jr., que se ocupará de uno de los dos carteles oficiales de esta edición (que se desvelará próximamente).
Durante el acto, se ha presentado el otro de los carteles, realizado por Helen Chen (K-Pop Demon Hunters), que ha mandado un mensaje por video durante la retransmisión: "El encargo fue un reto único. No existían diseños previos de los personajes del cartel, así que fue divertido imaginarlos desde cero. Y la arquitectura de Málaga es tan hermosa que inmediatamente te lleva en dirección a esa fantasía".
Ante la pregunta de la posible reunión del reparto de la serie Los Serrano en esta próxima edición, tras unos comentarios del propio actor Antonio Resines, Piquer ha asegurado que "ni confirmo ni desmiento", aunque ha reconocido que es uno de los objetivos que su equipo está persiguiendo".
"Queremos que los asistentes a esta edición se olviden de cualquier problema y solo se centren en pasárselo bien. Y que cuando se vayan solo piensen en volver", ha asegurado Piquer.
Se multiplian los espacios y actividades
Uno de los anuncios más destacados de este Panel Cero ha sido la presentación del recinto oficial, que mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada) pero multiplicará y ampiará sus espacios. Y ante los problemas de movilidad del año pasado en el Exhibitor Hall Town, este año se sumará un nuevo Exhibitor Hall Garden, consistente en dos carpas climatizadas que suman más de 11.000 metros cuadrados hasta rondar los 90.000 metros cuadrados de espacio total.
También se multiplica el espacio de Meet The Artists para conocer a los artistas que pasarán por la feria y se añade un nuevo auditorio para 400 personas destinado a entrevistas y "momentos más íntimos con actores y talentos", complementando al grandioso Hall M y sus 3.000 asientos.
"El diseño ha sido desarrollado para incluir nuevos espacios, optimizar los recorridos y facilitar la circulación por todo el recinto, mejorando así la experiencia de los asistentes", ha asegurado Piquer.
Destaca también un nuevo portal interactivo gracias al que los asistentes podrán organizar su visita de acuerdo a sus intereses particulares.
Además, como "gesto de agradecimiento a todos los que confiaron a ciegas en esta segunda edición", Piquer ha anunciado que los que hayan comprado su entrada hasta ahora recibirán una lámina exclusiva y numerada de Jorge Jiménez, y un crédito de 20 euros para gastar en el recinto.
25 nuevos invitados
Entre los nuevos invitados anunciados hay 7 dibujantes de cómic, 3 mangakas, 2 figuras clave del mundo de los videojuegos y los juegos de rol y 12 talentos de la industria del cine y la televisión. Estos veinticinco nuevos nombres se suman a los más de 30 nombres ya anunciados
En cuanto al cine y la televisión, destacan Karl Urban (The Boys, El Señor de los Anillos), Christopher Lambert (Los Inmortales), Deborah Ann Woll (Daredevil), cinco de los protagonistas de la saga Starship Troopers (Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey), Natasha Liu Bordizzo (El gran showman), Dan Fogler (The Walking Dead), Denise Gough (Star Wars: Andor y Andor) y Kevin Sussman (Big Bang Theory).
De cómic destacamos a Carmen Carnero (Capitán América), Chris Condon (Ultimate Wolverine), Jorge Jiménez (Batman), Pepe Larraz (La Dinastía de X), Álvaro Martínez Bueno (Justice League Dark), Michael Golden (Doctor Strange), Michael Walsh (Comeback). Todos ellos pasarán por el Artists’ Alley; en concreto, Larraz y Carnero asistirán de viernes a domingo, y Condon, Martínez Bueno, Golden y Walsh visitarán la convención todos los días.
Estos nuevos artistas se suman a los ya anunciados: Stefano Caselli (The Ultimate Black Panther), Juanjo Guarnido (Blacksad), Philip Kennedy Johnson (Las Crónicas de Fellspyre), Rick Leonardi (The Uncanny X-Men), Laia López (Royalty Witches), David Messina (Catwoman), Pat Mills (La Guerra de Charley) y Dan Mora (La Liga de la Justicia).
Las novedades de manga son el director y guionista Whin’ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samuray Champloo), Yoshihiro Ueda, director de Dragon Ball, y Akira Yamaoka, el compositor musical de Silent Hill.
En cuento a los videojuegos y juegos de rol, destacan Dave Jones, creador del clásico Lemmings y de la aclamada Grand Theft Auto (GTA) y Jeremy Crawford, diseñador de juegos de rol icónicos como Dragones y Mazmorras.
También se ha confirmado que el periodista y crítico de cine Ali Plumb (BBC Radio 1), conocido por sus entrevistas a grandes estrellas de cine de género, participará en esta nueva edición.
Fernando Piquer ha destacado que espera que, con esta segunda edición, la San Diego Málaga Comic-Con "refuerce su posición como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para fans y profesionales de la cultura pop".