Karl Urban, Christopher Lambert y el elenco de 'Starship Troopers', nuevos invitados de la Comic-Con de Málaga

Este martes, el director de la San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer, ha anunciado en Madrid, en el 'Panel 0' presentado por Cristinini y que también ha contado con la presencia del dibujante Jorge Jiménez (Batman), nuevos detalles de la segunda edición de este gran evento, que se celebrará del 1 al 4 de octubre y que tendrá "más de 300 horas exclusivas de contenidos".

También ha anunciado 25 nuevos invitados entre los que destacan Karl Urban (The Boys), Christoper Lambert (Los inmortales), Deborah Ann Woll (Daredevil), o el elenco de la película Starship Troopers: Casper Van Dien, Denise Richards, Michael Ironside, Dina Meyer y Jake Busey.

Nombres que se suman a los ya conocidos, como Elijah Wood, protagonista de la saga de El señor de los anillos, la actriz Mira Sorvino, los protagonistas de la serie One Piece (Iñaki Godoy y Emily Rudd), el guionista Kevin Smith o el dibujante John Romita Jr., que se ocupará de uno de los dos carteles oficiales de esta edición (que se desvelará próximamente).

Durante el acto, se ha presentado el otro de los carteles, realizado por Helen Chen (K-Pop Demon Hunters), que ha mandado un mensaje por video durante la retransmisión: "El encargo fue un reto único. No existían diseños previos de los personajes del cartel, así que fue divertido imaginarlos desde cero. Y la arquitectura de Málaga es tan hermosa que inmediatamente te lleva en dirección a esa fantasía".

Cartel de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga, de Helen Chan

Ante la pregunta de la posible reunión del reparto de la serie Los Serrano en esta próxima edición, tras unos comentarios del propio actor Antonio Resines, Piquer ha asegurado que "ni confirmo ni desmiento", aunque ha reconocido que es uno de los objetivos que su equipo está persiguiendo".

"Queremos que los asistentes a esta edición se olviden de cualquier problema y solo se centren en pasárselo bien. Y que cuando se vayan solo piensen en volver", ha asegurado Piquer.

Se multiplian los espacios y actividades Uno de los anuncios más destacados de este Panel Cero ha sido la presentación del recinto oficial, que mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada) pero multiplicará y ampiará sus espacios. Y ante los problemas de movilidad del año pasado en el Exhibitor Hall Town, este año se sumará un nuevo Exhibitor Hall Garden, consistente en dos carpas climatizadas que suman más de 11.000 metros cuadrados hasta rondar los 90.000 metros cuadrados de espacio total. También se multiplica el espacio de Meet The Artists para conocer a los artistas que pasarán por la feria y se añade un nuevo auditorio para 400 personas destinado a entrevistas y "momentos más íntimos con actores y talentos", complementando al grandioso Hall M y sus 3.000 asientos. "El diseño ha sido desarrollado para incluir nuevos espacios, optimizar los recorridos y facilitar la circulación por todo el recinto, mejorando así la experiencia de los asistentes", ha asegurado Piquer. Representación de cómo será el nuevo auditorio de la San Diego Comic-Con Málaga Destaca también un nuevo portal interactivo gracias al que los asistentes podrán organizar su visita de acuerdo a sus intereses particulares. Además, como "gesto de agradecimiento a todos los que confiaron a ciegas en esta segunda edición", Piquer ha anunciado que los que hayan comprado su entrada hasta ahora recibirán una lámina exclusiva y numerada de Jorge Jiménez, y un crédito de 20 euros para gastar en el recinto. Mapa de la San Diego Comic-Con 2026