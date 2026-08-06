Blueberry, Marshal Bass y otros westerns para disfrutar este mes de agosto

Mis recuerdos de verano están asociados a esos ciclos de películas del oeste que Televisión Española emitía por las tardes y donde descubrí los grandes clásicos del género. Intentando buscar esa misma sensación, hoy os vamos a recomendar cinco westerns en viñetas que están entre lo mejorcito que se ha publicado este año. Desde Blueberry hasta Marshal Bass pasando por lo último de Azzarello o Risso. Sin olvidar un cómic sobre los Dragones de Cuera, los soldados españoles que vigilaban las fronteras de las provincias de la Nueva España. Como siempre, os recomendamos que consultéis con vuestro librero especializado que, en última instancia, será el que mejor pueda aconsejaros según vuestros gustos.

'Tras la pista de Blueberry' Para muchos, entre los que me incluyo, Blueberry, del guionista Jean-Michel Charlier y el dibujante Jean Giroud (Moebius), es el mejor western en viñetas de la historia. Y ahora, con motivo de los 60 años del personaje, se publica Tras la pista de Blueberry (Norma editorial), un cómic en el que 29 autores rinden homenaje a Blueberry y a sus autores a través de 14 historias y otras tantas ilustraciones. Entre ellos destacan grandes del cómic europeo como Marini, Vincent Perriot, Paul Gastine, Blanc-Dumont o Alberto Belmonte, el primer dibujante español en publicar una aventura de este mito del noveno arte. Además, el cómic se completa con una galería de ilustraciones a cargo de otros creadores tan importantes como Milo Manara o Ralph Meyer. Y antes de cada historia los autores comentan cómo conocieron al personaje y cómo les influyó en su amor por el cómic. Las historias abarcan desde la infancia de Blueberry hasta su vejez, en 1910. Y es muy interesante ver las distintas versiones del personaje, ya que hay autores que intentan ser lo más fieles posibles a Charlier y Giroud, incluso situando sus historias en puntos fundamentales de la biografía del personaje, mientras que otros proponen versiones completamente diferentes e incluso los hay que apuestan por el humor. También los hay que imitan el estilo de Giroud, mientras que otros proponen estéticas totalmente rompedoras. A nosotros nos gusta especialmente ese encuentro entre Blueberry y otro de los grandes personajes del western europeo, Jonathan Cartland, a cargo del autor de este último, Michel Blanc-Dumont. Un cómic que nos despierta las ganas de releer las aventuras completas de Blueberry y que no puede faltar en la tebeoteca de cualquier aficionado al western. La traducción es de Eva Reyes de Uña. Portada de 'Tras la pista de Blueberry' (Norma editorial) 5

'La madre de los hermanos Blood' El dúo formado por el guionista Brian Azzarello y el dibujante Eduardo Risso revolucionó el cómic noir con la premiadísima 100 Balas; y luego hizo lo propio con el terror con Moonshine, donde mezclaban gánsteres y licántropos. Ahora se atreven con un western realmente espectacular, La madre de los hermanos Blood (Norma), la historia de tres niños que emprenden un viaje a través de la salvaje frontera texana para rescatar a su madre, raptada por unos crueles forajidos que han eliminado a su padre, un predicador. Un relato del paso de la niñez a la edad adulta en el que esos niños descubrirán que sus padres no son lo que creían y durante el que se tendrán que enfrentar a cazadores de recompensas, forajidos e incluso a animales salvajes. Y solo contarán con la ayuda de una guerrera india que ha perdido a toda su familia. Un relato que usa el western para hablarnos de la familia, de la falta de empatía de los seres humanos y de su lado oscuro, de la violencia y de la maternidad. Y en el que no faltan indios, buscadores de oro, prisiones mexicanas... Un cómic en el que la sorpresas son constantes y en el que destaca el cambio de estilo de su dibujante, uno de los mejores de la actualidad. Ya que utiliza acuarelas para colorear sus dibujos con las que consigue una atmósfera tan atractiva como opresiva. Pocas veces hemos visto un western, en los cómics, tan sucio y desesperanzador como el que nos proponen Azzarello y Risso. Como muestra, aquí tenéis la estupenda portada en la que las sombras amenazadoras de esos forajidos acechan a los niños protagonistas. La traducción es de Hernán Migoya. Portada de 'La madre de los hermanos Blood' (Norma editorial) 5

'Marshall Bass. Integral volumen 2' Ya os recomendamos el primer volumen de Marshal Bass, del guionista Darko Macan, el dibujante Igor Kordey y el colorista Nikola Vitkovic, que es uno de los mejores westerns del cómic europeo de este siglo. Un tebeo que está basado en la historia real del primer sheriff afroamericano de Estados Unidos, que arrestó a 3000 sospechosos, mató a otros 14 y participó en numerosos tiroteos de los que salió indemne, dejando su placa después de 32 años de profesión (de 1875 a 1907). Este segundo tomo (de tres), incluye los números 6, 7 y 8 de la colección (de 12): Los lobos, El amo Bryce y La muerte miserable y solitaria de Mindy McGuire. Y en ellos conocemos mejor a la familia de Bass a la que tendrá que rescatar de unos forajidos mexicanos, además de conocer el pasado del personaje como esclavo y por qué le llaman River, además de tener que resolver un crimen relacionado con un prostituta, en una historia que dedican a "todas las jóvenes mancilladas, las mujeres más duras del viejo oeste". Historias que recrean la dureza del salvaje oeste de una forma realmente magistral y en la que no faltan toques de humor, sobre todo en la relación del protagonista con su familia, que está acostumbrada a sus desmanes y a estar en situaciones de peligro por su culpa (por ejemplo, a la hija mayor le matan a todos los hombres que la gustan). Un cómic con un poderoso guion que se convierte en una obra de arte gracias a los realistas dibujos de Kordey, que, sin embargo, también tienen algo de caricaturescos; y al fabuloso color de Vitkovic, ayudado aquí por Len O'Grady y Anubis. Un western crepuscular bastante atípico en el que la realidad se impone a la leyenda para contarnos una historia de pistoleros seca, dura y muy naturalista, alejada de los típicos recursos estéticos de los westerns de Hollywood. Aquí cuando los pistoleros muerden el polvo vemos realmente cómo lo hacen. Un tomo que, además, incluye 40 páginas de extras seleccionadas especialmente para esta edición. La traducción es de Isabel Moragón y Sara Bueno Carrero. Portada del segundo tomo integral de 'Marshall Bass' (Astiberri) 5

'Six. Integral 1 de 2' Las historias de inadaptados que se rebelan contra el sistema son aplicables a cualquier género y Six (Norma editorial) es un interesante ejemplo. Se trata del primer tomo (de dos que recogerán los cuatro originales franceses) en los que el guionista francés Philippe Pelaez y el dibujante barcelonés Javier Casado narran las aventuras de un pintoresco grupo de seis forajidos que se unen por distintos motivos y deciden buscar juntos una mina de oro que puede ser la única solución a sus problemas. Los protagonistas son un chaval huérfano que ha heredado una mina de oro y al que quieren matar para arrebatársela, un desertor del ejército, un apache chiricaua, un esclavo fugitivo, una exprostituta y una joven obligada a meterse a monja por los problemas con su familia. Juntos forman un grupo salvaje que va creando el caos por donde pasa. Un Wéstern crepuscular ambientado en 1860, que desmonta los tópicos del género desde una perspectiva moderna y en el que destacan la química y las relaciones entre los personajes, ya que todos tienen algo que ocultar. Además son perseguidos por un montón de enemigos despiadados entre los que se encuentra un cruel pistolero con el rostro desfigurado. Una irresistible mezcla de aventura, violencia y humor, con un ritmo endiablado y que no nos da ni un respiro para quitarnos el polvo del desierto. destacar los dibujos de Javier Casado, tan detallistas como dinámicos, que saben captar hasta el polvo del desierto. La traducción es de Diego de los Santos. Portada de 'Six' (Norma editorial) 5