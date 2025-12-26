'Marshal Bass', la historia de un antiguo esclavo convertido en el primer sheriff afroamericano

Marshal Bass, del guionista Darko Macan, el dibujante Igor Kordey y el colorista Nikola Vitkovic es uno de los mejores westerns del cómic europeo de este siglo. Un tebeo tan sorprendente que solo podía estar basado en hechos reales: la historia del primer sheriff afroamericano de Estados Unidos, que arrestó a 3000 sospechosos, mató a otros 14 y participó en numerosos tiroteos de los que salió indemne, dejando su placa después de 32 años de profesión (de 1875 a 1907). Un clásico moderno del cómic que Astiberri publicará en tres volúmenes integrales que recogerán los 12 episodios originales de la serie. De momento ya ha salido el primero, que recoge los tomos 1 a 5 de la serie: Blanco y negro, Asesinatos familiares, Su nombre es nadie, Yuma y El ángel de la calle Lombard.

La historia comienza en Arizona en 1875, cuando River Bass, un antiguo esclavo que vive con su mujer y sus seis hijos, es detenido y casi ajusticiado por un marshal. Pero al comprobar su inocencia, lo reclutará para que se convierta también en marshal y le ayude a detener a una peligrosa banda de afroamericanos infiltrándose en ella. Sin muchas expectativas de futuro, Bass acepta y así se convertirá en el primer marshall afroamericano de la historia, ataviado con su estrella y con un sombrero bombín que pertenecía a un forajido y que tieneun agujero de la bala que acabó con el mismo. Sin embargo, esa primera misión se complicará cuando Bass sea descubierto y su vida corra peligro.

Un western crepuscular bastante atípico en el que, por una vez en el género, la realidad se impone a la leyenda para contarnos una historia de pistoleros seca, dura y muy naturalista, alejada de los típicos recursos estéticos de los westerns de Hollywood. Aquí cuando los pistoleros muerden el polvo vemos realmente cómo lo hacen.

Página de 'Marshal Bass' (Astiberri)

La vida de los negros tras la Guerra de Secesión Otra cosa interesante del cómic es que refleja muy bien la vida de los afroamericanos tras la Guerra de Secesión (1861-1865), una época poco tratada en la ficción. Y es que en esos años, los negros eran libres, aparentemente, pero seguían siendo explotados por los blancos que los continuaban considerando inferiores. Por no hablar de que eran los años de mayor actividad del Ku Klux Klan (KKK), que no dudaba en asesinar a todos los afroamericanos que podían. Por eso, en esos años, un negro no tenía ningún futuro en Estados Unidos, y mucho menos podía convertirse en marshall. Lo más interesante de este marshal Bass es que es un personaje con muchas aristas, que no es el típico bueno, sino un personaje poliédrico y completamente realista que dista mucho de ser un héroe, aunque sí tenga su propio sentido de la justicia que no duda en aplicar. Tampoco es un marido ni un padre perfecto, sino que es infiel a su mujer y pasa bastante de la vida familiar, prefiriendo irse por ahí a cazar criminales. Lo que conlleva que su esposa lo abandone al final de este tomo. En fin, una historia llena de grises, como en uno de los episodios en los que unos supuestos revolucionarios no dudan en matar tanto a ricos como a pobres para conquistar sus fines supuestamente beneficiosos. Página de 'Marshal Bass' (Astiberri) Al comienzo de la primera aventura de este tomo, Marshal Bass tampoco dudará en enfrentarse a los suyos, una banda de cimarrones (esclavos fugados) capitaneados por un caballero sureño al que muchos de ellos siguen obedeciendo como si fuera su Amo. Un agente de la ley en una época sin ley, en la que lo único que importaba era quién desenfundaba más rápido. Y en el que, como comprobamos en una de las aventuras, ya había congresistas corruptos que lo único que pensaban era en hacerse con el oro. Sus autores mezclan las escenas más trepidantes del género, dignas de Sergio Leone o Clint Eastwood, con un certero y realista retrato de esos años de la "ley del revólver". Página de 'Marshal Bass' (Astiberri)