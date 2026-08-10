El prefijo 400 identificará las llamadas comerciales a partir del 17 de octubre
- Las llamadas perdidas con este prefijo no podrán devolverse
- Desde septiembre se bloquearán los SMS desde números de empresas no inscritos en la CNMC
Recibir una llamada comercial se ha convertido en algo prácticamente cotidiano. Al otro lado puede, una compañía intentando vender un producto o un servicio o también una llamada personal que el usuario debería contestar. Esta incertidumbre cambiará a partir del 17 de octubre, cuando las llamadas comerciales deberán utilizar el prefijo 400.
La nueva numeración permitirá saber de antemano que se trata de una llamada comercial. Así, si el teléfono muestra un número que comienza por +400, el usuario podrá identificarlo antes de descolgar y decidir si quiere responder. Además, si aparece una llamada perdida con este prefijo, no será posible devolverla.
La medida también permitirá a los ciudadanos denunciar las llamadas comerciales que no utilicen el prefijo obligatorio. El objetivo es acabar con una práctica habitual: recibir ofertas desde números convencionales, incluidos teléfonos móviles, que dificultan distinguir una llamada comercial de otra de carácter personal o profesional.
Plan contra estafas telefónicas
La obligación forma parte del plan contra las estafas telefónicas puesto en marcha por el Gobierno en febrero, con el que ya se han bloqueado más de 300 millones de llamadas. Aunque actualmente ya se impide que las llamadas comerciales se realicen desde números móviles, todavía siguen llegando ofertas desde números que comienzan por seis.
El plan contempla además nuevas medidas contra los fraudes que suplantan a bancos, eléctricas y otras compañías. Desde septiembre también se bloquearán los SMS enviados desde números de empresas que no estén registrados en la base de datos habilitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).