El prefijo 400 identificará las llamadas comerciales a partir del 17 de octubre

Recibir una llamada comercial se ha convertido en algo prácticamente cotidiano. Al otro lado puede, una compañía intentando vender un producto o un servicio o también una llamada personal que el usuario debería contestar. Esta incertidumbre cambiará a partir del 17 de octubre, cuando las llamadas comerciales deberán utilizar el prefijo 400.

La nueva numeración permitirá saber de antemano que se trata de una llamada comercial. Así, si el teléfono muestra un número que comienza por +400, el usuario podrá identificarlo antes de descolgar y decidir si quiere responder. Además, si aparece una llamada perdida con este prefijo, no será posible devolverla.

La medida también permitirá a los ciudadanos denunciar las llamadas comerciales que no utilicen el prefijo obligatorio. El objetivo es acabar con una práctica habitual: recibir ofertas desde números convencionales, incluidos teléfonos móviles, que dificultan distinguir una llamada comercial de otra de carácter personal o profesional.