El Gobierno confirma los crímenes machistas de Asturias y Murcia: 35 víctimas mortales en lo que va de año

Este jueves, el Ministerio de Igualdad ha confirmado que los asesinatos de dos mujeres ocurridos este miércoles en Llanes (Asturias) y en Murcia son casos de violencia de género.

Con estos crímenes, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas asciende a 35 en lo que va de 2026 y a 1.376 desde que se iniciaron los registros en 2003. Además, la violencia machista ha dejado este año a 26 menores huérfanos, sumando un total de 536 desde 2013.

El crimen en el cuartel de Llanes, Asturias La víctima en Asturias ha sido identificada como Laura Cruz, una agente de la Guardia Civil de 50 años. Fue asesinada este miércoles en el propio cuartel de Llanes por su expareja, Dámaso F.S., de 49 años, quien también había sido agente del instituto armado. El agresor, que había sido apartado del servicio tras una sentencia firme por violencia machista, irrumpió en las instalaciones, robó un arma y disparó contra Laura. Asesinada una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes, Asturias, en un presunto caso de violencia de género RTVE.es Durante el suceso, un teniente que acudió a auxiliar a la víctima resultó herido grave en una pierna. El agresor falleció posteriormente en el hospital tras ser herido de bala en un intercambio de disparos con otros agentes que intentaban detenerlo. Laura deja tres hijos: un joven de 18 años y dos gemelas de 14. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha calificado los hechos como una "barbarie" y ha revelado que el agresor tenía pendientes "varios procesos penales" en el juzgado de Llanes, incluyendo el incumplimiento de acuerdos de su sentencia de separación.

La captura del agresor en Murcia Casi de forma simultánea, en la ciudad de Murcia, Gloria, de 44 años, era asesinada en la trastienda de un negocio del centro comercial Carrefour Infante, donde trabajaba el agresor. El cuerpo fue hallado sobre las 17:30 horas por un compañero de trabajo. Asesinada una mujer en un centro comercial de Murcia en un nuevo caso de violencia de género RTVE.es El presunto autor, un hombre de 38 años que era pareja de la víctima, huyó del lugar tras, supuestamente, confesar el crimen a varios familiares y a un compañero. Fue detenido a las 00:15 horas de este jueves en una estación de servicio de Puerto Lumbreras mientras intentaba escapar hacia Granada. Sobre el detenido pesaba una condena de abril de 2026 por malos tratos y una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de Gloria. La pareja tenía una hija de cinco años, cuya tutela ha sido asumida provisionalmente por los servicios de protección de la Región de Murcia.