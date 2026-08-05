Trabajo lanza una consulta pública para ampliar la aplicación de la Ley Rider a todas las plataformas digitales

El Gobierno ha abierto una consulta pública para iniciar los trámites para aprobar una nueva ley que regulará el trabajo en plataformas digitales más allá del reparto a domicilio. Con esta medida, extenderá la Ley Rider a todos los canales tecnológicos que usen algoritmos en la gestión de sus empleados y cumplirá con las exigencias de la directiva europea 2024/2831 que España debe adoptar antes del 2 de diciembre.

Según ha avanzado este miércoles el diario El Mundo, el área que dirige Yolanda Díaz ha empezado el proceso para adaptar a la legislación española esta directiva europea. Como primer paso, ha abierto esta consulta pública previa en la que pueden participar empresas, sindicatos, asociaciones o ciudadanos que finalizará el 14 de agosto.