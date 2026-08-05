Trabajo lanza una consulta pública para ampliar la aplicación de la Ley Rider a todas las plataformas digitales
- El Gobierno tiene hasta el 2 de diciembre para cumplir con las exigencias de la directiva europea del sector
- La nueva ley iría más allá del reparto a domicilio y regularía todo tipo de servicios, como domésticos o de transporte
El Gobierno ha abierto una consulta pública para iniciar los trámites para aprobar una nueva ley que regulará el trabajo en plataformas digitales más allá del reparto a domicilio. Con esta medida, extenderá la Ley Rider a todos los canales tecnológicos que usen algoritmos en la gestión de sus empleados y cumplirá con las exigencias de la directiva europea 2024/2831 que España debe adoptar antes del 2 de diciembre.
Según ha avanzado este miércoles el diario El Mundo, el área que dirige Yolanda Díaz ha empezado el proceso para adaptar a la legislación española esta directiva europea. Como primer paso, ha abierto esta consulta pública previa en la que pueden participar empresas, sindicatos, asociaciones o ciudadanos que finalizará el 14 de agosto.
La Ley Rider: los repartidores son trabajadores con nóminas
El Ministerio de Trabajo ha recordado que en 2021 se aprobó la Ley Rider que introdujo "la presunción de laboralidad" que reconocía como trabajadores asalariados a los repartidores cuya jornada dependía, de forma directa o indirecta, de los algoritmos de aplicaciones o plataformas.
Ahora, el Gobierno prepara una regulación más amplia para incorporar las exigencias de la legislación europea para el sector. La directiva de la UE 2024/2831 reclama que se pueda determinar la situación laboral de las personas que dan servicios en otras plataformas que operen en territorio nacional para dar transparencia y seguridad a la gestión de la jornada mediante algoritmos.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya mostró su intención de aplicar la Ley Rider a todas las empresas que usan estos algoritmos en la gestión de sus empleados. Esto incluye, por ejemplo, a las plataformas que ofrecen a personal para tareas domésticas o transporte de viajeros.
La futura regulación debe cumplir con el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce derechos laborales básicos como la libertad sindical o la protección social a quienes se ganen la vida a través de estos canales. Yolanda Díaz es candidata propuesta por el Gobierno para dirigir este organismo de Naciones Unidas en 2027.