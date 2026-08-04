El Ibex 35, imparable a pesar de la incertidumbre en Oriente Medio: alcanza por primera vez los 20.000 puntos

Jornada propia del verano en el mercado. Los índices de renta variable se mueven con poca intensidad en un día en el que apenas hay catalizadores en los que fijarse. Sin embargo, y aunque el margen es estrecho, el mínimo optimismo le ha servido a Ibex 35 para situarse ya en los primeros compases de la sesión y por primera vez en su historia, por encima de los 20.000 puntos.

El impulso alcista en apertura ha llegado a ser del al 0,27%, lo que ha colocado al selectivo español en los 20.036 puntos. La bolsa de Madrid ya había cerrado este lunes en un nuevo máximo, tras avanzar un 1% hasta los 19.982 puntos.

Dentro de Ibex, lidera las ganancias Acciona, con una revalorización del 1,7%. Le siguen Indra y ArcelorMittal, con una revalorización del 1,5% y 1,2% respectivamente.

El resto de índices europeos también cotizan este martes en positivo, con subidas algo más abultadas que las de Ibex. Así, lideran ganancias Milán y Frankfurt, que se revalorizan un 0,9%. Londres suma un 0,7%, mientras que el CAC 40 de París suma un 0,5%.

El petróleo permanece a la espera de novedades sobre Irán Todo, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y es que las noticias que llegan sobre la guerra en Oriente Medio ya no son tan optimistas como el lunes, cuando el mercado celebró los planes de Donald Trump de para los ataques a Teherán. Ahora se mira con pesimismo la posibilidad de un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz. Trump asegura que Irán tiene "su última oportunidad" para firmar un "buen acuerdo" En ese contexto, el precio del petróleo apenas sufre cambios respecto al arranque de semana. El brent, de referencia en Europa, cotiza con una revalorización del entorno del 1% y se mantiene en los 84 dólares por barril. Por su parte, el crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza con una subida mínima del 0,5% en el entorno de los 80 dólares.