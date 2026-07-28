El Gobierno envía al Congreso la ley que protege a los trabajadores que denuncien casos de corrupción

El escudo de protección para quienes decidan dar el paso de denunciar casos de corrupción ha escalado otro peldaño y recalará en el Congreso. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, facilitar que se detecten esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.

En la rueda de prensa de balance del curso político, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que la ley crea "una agencia independiente de integridad pública" y ha confiado en que los grupos parlamentarios tengan la "altura de miras que exige el momento" así como la voluntad de diálogo para aprobarla.

Esta iniciativa forma parte del plan estatal de lucha contra la corrupción que Sánchez anunció en julio de 2025. Entonces, con el ex secretario del Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya en prisión provisional, el presidente compareció en el pleno de la Cámara Baja para abordar el caso Koldo.