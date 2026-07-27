El Gobierno prohibirá por ley el despido de los trabajadores que denuncien casos de corrupción

El Gobierno aprobará este martes, a iniciativa del Ministerio de Trabajo, un anteproyecto de ley para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción. Entre las medidas que contempla la nueva norma figura que los despidos de trabajadores que hayan destapado prácticas ilegales serán nulos, también para sus familiares próximos.

El anteproyecto de ley, según han trasladado fuentes del Ministerio de Trabajo a RTVE, considerará un derecho de los trabajadores la denuncia de casos de corrupción o de prácticas contrarias a la normativa.

El objetivo del Ministerio, que está convencido de que su aprobación está garantizada, es que los empleados y personas próximas a estos estén protegidos ante sus empleadores. Con el anteproyecto, los trabajadores quedan blindados ante cualquier represalia, por ejemplo, un cambio de puesto o un despido.

Será la primera ley de España de estas características y el Ministerio de Trabajo lleva mucho tiempo trabajando en ella, antes, aseguran las mismas voces, de que Pedro Sánchez anunciase una batería de medidas contra la corrupción tras conocerse que, supuestamente, Santos Cerdán participó en el amaño de obras públicas.

"No creemos que ni los grupos políticos ni la patronal se opongan", han señalado desde el Ministerio de Trabajo, ya que la norma deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados y la mayoría del bloque de investidura hace tiempo que se quebró.

Las medidas contempladas en la futura ley se aplicarán a cualquier empleado, aunque esté en el período de pruebas y se extenderá a cualquier canal de denuncia, ya sea ante instancias judiciales o a través de un medio de comunicación.