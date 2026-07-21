El incremento de hurtos en verano supone pérdidas de más de 760 millones de euros en tiendas y supermercados

Cada verano, los comercios ubicados en destinos turísticos y zonas de costa se enfrentan a un mismo desafío: el aumento de los hurtos. La llegada de miles de turistas y visitantes aumenta la actividad en tiendas, supermercados y centros comerciales. Un mayor volumen de clientes y situaciones de aglomeración que hacen más difícil controlar la seguridad en los establecimientos...y más fácil la actividad de los delincuentes y bandas organizadas.

Según los datos del Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, elaborado por Checkpoint Systems, los hurtos ocasionan unas pérdidas de 760,5 millones de euros para los comercios españoles durante la campaña de verano (de junio a septiembre), lo que supone un impacto de unos dos millones de euros al día.

En la época estival se produce casi la tercera parte (el 27%) de los pequeños robos que se registran cada año en negocios minoristas. La llamada 'pérdida desconocida' (hurtos, errores administrativos y fraude de proveedores) equivale actualmente el 1,1% de la facturación total de las empresas de distribución en España.

Las zonas turísticas y costeras se convierten en verano en puntos muy sensibles al hurto. Las grandes concentraciones de turistas y el continuo trasiego de gente crean el entorno perfecto para delincuentes y bandas organizadas, que "detectan rápidamente oportunidades de negocio y sustraen productos de alto valor o gran demanda estacional para revenderlos posteriormente en mercados paralelos”, según explica Carlos Cruz, director comercial de Checkpoint Systems en España.

Cremas solares y alcohol, los más hurtados en verano El 'top 5' de productos más sustraídos en verano en España, lo encabezan las cremas solares, seguidas por las bebidas alcohólicas, los embutidos ibéricos, productos ahumados como el salmón y los aceites, según un informe elaborado por el Market Analytics Department de Checkpoint Systems Spain. Además, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol, este año se han incrementado los hurtos de camisetas de las selecciones y los cromos para coleccionar. Los expertos recomiendan a los minoristas que aseguren estos artículos con algún tipo de sistema antirrobo. También existe una especie de 'geografía del hurto': los productos más sustraídos también varían según la zona geográfica. En el norte de España, destacan especialmente las bebidas alcohólicas, mariscos y embutidos; en el interior predominan las latas de conservas, aceites y bebidas alcohólicas; mientras que en el sur lideran las cremas y bronceadores solares junto a bebidas alcohólicas y pescados frescos. Por su parte, en la zona de Levante, Baleares y Canarias son significativos los hurtos de preservativos y cremas solares.

Multirreincidentes de los hurtos El estudio también revela que el 35% de los hurtos son cometidos por bandas organizadas, mientras que el 51% de los delitos son cometidos por autores multirreincidentes, es decir, delincuentes que perpetran tres o más hurtos al año en establecimientos comerciales. Además, casi la mitad de estos infractores tienen menos de 30 años. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en España se registraron en 2025 cerca de 170.000 hurtos veraniegos. Aún así, en comparación con 2024, se aprecia un ligero descenso, lo que refleja una tendencia hacia una estabilidad tras años de subidas en este tipo de delitos. Sin embargo, el 74% de los encuestados en el Barómetro advierte de un aumento de la agresividad verbal o física hacia el personal de tienda por parte de los "delincuentes". En cuanto a las zonas más expuestas dentro de las tiendas, el Barómetro señala que a la hora de birlar un artículo destaca la sala de venta, le siguen las cajas de salida y los probadores.

¿Qué es lo que más se hurta el resto del año? El hurto de botellas de aceite de oliva se ha disparado en los últimos años a causa del incremento de su precio. En 2025, el aceite se ha consolidado como el 'producto estrella' más codiciado por los ladrones y encabeza la categoría de alimentación y bebidas. Le siguen las conservas y ahumados, los embutidos y los quesos. La quinta posición la ocupan los vinos y licores, que tradicionalmente han sido los productos más sustraídos. En cuidado personal y belleza destacan, además de las protecciones solares durante el verano, los perfumes, las cuchillas de afeitar y el maquillaje. Mientras que en tecnología, el 67% de las compañías indica que los auriculares son los productos de electrónica que más se roban. También las bombillas y las pilas suponen una tentación para los amigos de lo ajeno. En el sector de la moda, un mercado de gran peso en España, las artículos más sustraídos son especialmente los de calzado, la ropa (camisetas, pantalones o vestidos), las prendas deportivas y la lencería, pero también las gafas de sol. También es significativo el auge de hurtos de productos para mascotas, en especial de accesorios, que se explica en el crecimiento del número de animales de compañía que hay por hogar en España.

¿Cómo se evita el hurto en las tiendas? Las cámaras de vigilancia en las tiendas está extendida en buena parte de los comercios. Lo más implantado son las antenas o arcos antihurto a la entrada y también es frecuente la presencia con vigilantes de seguridad físicos. Además, hay otros dispositivos como las etiquetas antirrobo o microchips, arañas (alarmas rígidas), collarines y cajas de policarbonato para asegurar individualmente los productos. Otras alternativas son los expositores cerrados, como vitrinas o muebles con llave, y los mecanismos de acción retardada, que mediante algún código de desbloqueo aumentan el tiempo necesario para cometer el hurto y permiten alertar al personal.