El Santander ofrecerá prejubilaciones a partir de 55 años con hasta el 95% de la pensión

El Banco Santander y los sindicatos han alcanzado este viernes un acuerdo de prejubilaciones que permitirá a los trabajadores en España y con 55 años abandonar voluntariamente su puesto con el cobro de hasta el 95% de la pensión, según fuentes de CC.OO.

El plan de prejubilaciones no contiene ningún objetivo concreto de salidas. No obstante, el 25 % de la plantilla del Santander en España -unos 5.000 empleados- podrán valorar las condiciones. En estos momentos, unos 3.500 integrantes de la plantilla tienen ya 55 años y otros 1.500, de entre 53 o 54 años, alcanzarán esa edad en los tres años en los que estará vigente el plan.