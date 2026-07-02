La presidenta de banco Santander, Ana Botín a Carlos Cuerpo: "El problema de España es Europa y su exceso de regulación"
- Botín ha asegurado que el exceso de regulación en Europa es "un impuesto muy caro"
- La presidenta del banco Santander ha participado en el foro ICEX junto al vicepresidente y ministro Carlos Cuerpo
La presidenta del banco Santander, Ana Botín, ha criticado las trabas regulatorias que impone Europa durante su participación en el foro ICEX que se ha celebrado este jueves en Madrid. En una mesa redonda junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que "el exceso de regulación en Europa es un impuesto muy caro que están pagando los ciudadanos". Ha asegurado que si las empresas europeas quieren escalar en el exterior "hay que ir mucho más rápido, nos va pasar factura si no aceleramos el cambio".
Dirigiéndose a Carlos Cuerpo, ha querido subrayar que "el problema que tiene España no es España. Es Europa". Y ha matizado que no está en contra de las reglas sino que cree en "la regulación inteligente". Ha dicho que actualmente en Europa "nos hemos pasado de frenada". También ha reconocido que el Ejecutivo ha hecho esfuerzos pero ha pedido al ministro que "se haga más, más rápido". Ha explicado que ella siempre está dispuesta a competir, "pero si metéis piedras en los bolsillos, me va a costar mucho más".
Para ejemplificar las trabas regulatorias a las que el banco Santander se enfrenta en Europa, Botín ha explicado que en el banco Santander "invertimos más en EE.UU. porque es un mercado grande y único. En Europa hay que competir a nivel de 27 economías".
El ministro Carlos Cuerpo reconoce barreras regulatorias
El ministro Cuerpo ha respondido a Ana Botín que "el objetivo de eliminar barreras y mejorar la escala es un objetivo compartido" y ha puesto un ejemplo a través de "datos concretos" de las barreras internas que existen en el comercio de la Unión Europea: "las empresas han invertido mucho más en los últimos 10 años en Uruguay que en todos los países del este de Europa, cuando solo uno de ellos como es Polonia, ya es mayor que Uruguay".
El ministro ha reconocido que "es cierto que es necesario simplificar. Son muchos los niveles con los que tienen que luchar las empresas, así que hay que intentar que la mayor parte de esas cargas no sean visibles para las compañías".
Así que el también vicepresidente primero ha explicado que el Gobierno español está fijándose mucho en las recetas que propone el informe publicado por el ex primer ministro italiano, Enrico Letta: una hoja de ruta estratégica presentada en abril de 2024 a los líderes de la Unión Europea sobre el futuro y la revitalización del Mercado Único europeo.
Entre las recetas planteadas por Letta, Cuerpo ha destacado el proyecto sobre el "Estado 28" consiste en crear un marco jurídico y de regulación único a nivel de la Unión Europea al que las empresas puedan acogerse de forma opcional. Su objetivo no es fundar un país físico, sino diseñar un sistema legal paralelo para que las compañías puedan nacer, financiarse y operar en los 27 países miembro bajo una sola ventanilla digital y el mismo reglamento, evitando tener que lidiar con las 27 burocracias nacionales distintas: "Nosotros ya lo ponemos en práctica en España a través de las comunidades y ciudades autónomas", ha explicado.
"Estamos trabajando con esa fórmula en España y con Portugal para quitar barreras a este y al otro lado de la raya. La gente no lo sabe, pero España comercia mucho más con Portugal que con EE.UU.", ha especificado Cuerpo.
Junto a Carlos Cuerpo y Ana Botín, ha participado en la mesa redonda inaugural del foro ICEX Óscar García Maceiras, CEO de Inditex.