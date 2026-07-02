La presidenta de banco Santander, Ana Botín a Carlos Cuerpo: "El problema de España es Europa y su exceso de regulación"

La presidenta del banco Santander, Ana Botín, ha criticado las trabas regulatorias que impone Europa durante su participación en el foro ICEX que se ha celebrado este jueves en Madrid. En una mesa redonda junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que "el exceso de regulación en Europa es un impuesto muy caro que están pagando los ciudadanos". Ha asegurado que si las empresas europeas quieren escalar en el exterior "hay que ir mucho más rápido, nos va pasar factura si no aceleramos el cambio".

Dirigiéndose a Carlos Cuerpo, ha querido subrayar que "el problema que tiene España no es España. Es Europa". Y ha matizado que no está en contra de las reglas sino que cree en "la regulación inteligente". Ha dicho que actualmente en Europa "nos hemos pasado de frenada". También ha reconocido que el Ejecutivo ha hecho esfuerzos pero ha pedido al ministro que "se haga más, más rápido". Ha explicado que ella siempre está dispuesta a competir, "pero si metéis piedras en los bolsillos, me va a costar mucho más".

Para ejemplificar las trabas regulatorias a las que el banco Santander se enfrenta en Europa, Botín ha explicado que en el banco Santander "invertimos más en EE.UU. porque es un mercado grande y único. En Europa hay que competir a nivel de 27 economías".

Ana Botín y Carlos Cuerpo continúan su conversación tras su participación cojunta en la mesa redonda inaugural del foro ICEX Alberto Ortega Alberto Ortega / Europa Press