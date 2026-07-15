El incremento de investigaciones biomédicas dispara a 27.000 euros el precio de los monos para laboratorio en China

Los laboratorios farmacéuticos chinos no encuentran monos suficientes para sus investigaciones biomédicas y eso ha llevado a duplicar el precio de los animales en tan solo un año. El sector experimenta un rápido crecimiento que necesita de más primates, sobre todo de macacos, utilizados por su parecido biológico, fisiológico e inmunitario con el ser humano.

Las farmacéuticos se quejan de que los simios han llegado a alcanzar los unos 27.000 euros -200.000 yuanes- , según refleja el medio económico chino Yicai. Superan con mucho los 21.000 euros que se estimaba que alcanzasen a principios de 2026 y duplican los 13.000 euros que costaban hace un año. Esta ya ocurrió en plena pandemia, cuando los laboratorios se lanzaron a competir por la vacuna contra el coronavirus.

Desde la Covid 19, la carrera por destacar en investigación y nuevos fármacos ha multiplicado los ensayos clínicos, que en China superaron los 5.000 por primera vez el año pasado. Más de la mitad correspondieron a nuevos medicamentos, según datos de la Administración Nacional de Productos Médicos citados por Yicai.

Más allá del precio, preocupa la escasez "Los monos no solo son muy caros, sino que, más importante aún, escasean", ha asegurado Zhang Ming, responsable de investigación y desarrollo de una empresa biofarmacéutica china, en declaraciones a la prensa. Ha señalado que el cupo de reservas de primates de laboratorio de, prácticamente, todas las organizaciones de investigación del sector ya está completo para este año. Por eso la empresas buscan soluciones como la cría intensiva.

La cría de macacos como respuesta a la escasez Se necesitan este año unos 30.000 macacos en China y faltan unos 10.000, explican desde el Centro de Investigación Preclínica de la Universidad Sun Yat-sen. Los largos periodos de cría dificultan reducir a corto plazo la brecha entre oferta y demanda. Además, los representantes del sector solicitan que las restricciones a la importación de macacos del sudeste asiático se suavicen de forma temporal, para aliviar la situación. WuXi Apptec, empresa farmacéutica de gran tamaño con sede en Shanghái, se ha convertido en el mayor criadero de monos de China. Le siguen otras como JOINN Laboratories y Pharmaron. Es la solución por la que han optado algunas de estas multinacionales para asegurarse un suministro estable.