La Asamblea Nacional de Francia aprueba la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este miércoles un borrador de ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, una promesa del presidente Emmanuel Macron para su segundo mandato, aunque el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, ya ha advertido de que va a enviar el texto al Consejo Constitucional, que podría rechazarlo.

Con 291 votos a favor y 241 en contra, la iniciativa de ley recibió la luz verde de la Cámara Baja gala.

De esta forma, Francia puede unirse al grupo de países que han legalizado la eutanasia como España, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.

La norma ha sido aprobada por la Cámara Baja del Parlamento francés en una cuarta votación y establece el "derecho a la asistencia para morir". Así, por primera vez en Francia se autoriza la eutanasia y el suicidio asistido bajo una serie de condiciones. En el suicidio asistido es cuando un profesional sanitario quien proporciona los medios necesarios, pero es el propio paciente quien adopta la acción final para terminar con su vida, mientras que en la eutanasia es el profesional quien lleva a cabo toda la acción.

El sufrimiento psicológico no podrá justificar la eutanasia El texto aprobado este miércoles define el derecho a la asistencia para morir como el que tiene la persona que lo ha solicitado a ser autorizada a utilizar una sustancia letal y a recibir asistencia para ello. La ley establece que si el paciente no puede por sí mismo tomar la sustancia letal, que le proporcione un médico, será un sanitario quien se lo administrará. El borrador recoge además una serie de requisitos para acceder a este derecho, como tener como mínimo 18 años de edad; ser ciudadano francés o vivir en Francia de manera regular y estable; padecer una enfermedad grave e incurable que suponga una amenaza para la vida y que esté en una fase avanzada, caracterizada por el inicio de un proceso irreversible de deterioro de la salud del paciente que afecte su calidad de vida o que esté en una fase terminal; poder expresar su voluntad de forma libre e informada; y experimentar un sufrimiento vinculado a ese mal que sea refractario al tratamiento o que sea insoportable. En este punto, el borrador indica que el sufrimiento psicológico por sí solo no puede justificar este derecho. El Tribunal Supremo define las condiciones para recurrir la eutanasia Macron impulsó esta norma en 2022 con la creación de una comisión ciudadana, que votó en febrero de 2023 a favor de introducir la "asistencia activa para morir". La ministra delegada de Autonomía y Personas con Discapacidad, Camille Galliard-Minier, ha destacado durante su intervención en la cámara que esta ley representa "el compromiso claro asumido ante el pueblo francés por el presidente de la República de trazar una vía francesa en torno al final de la vida". "No hemos recorrido este camino en solitario, ni lo hemos hecho precitadamente -ha continuado-, ante todo, hemos escuchado y consultado, años de escucha y de diálogo, que abarcan todas las dimensiones: ética, médica, filosófica y cívica".